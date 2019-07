Ross Perot, el magnate multimillonario y dos veces candidato presidencial, muere a los 89 años

Ross Perot se lanzó dos veces a la presidencia de Estados Unidos en la década de 1990.

Washington (CNN) — Ross Perot, el magnate multimillonario que estuvo en dos campañas presidenciales no exitosas en la década de 1990, murió el martes, confirmó a CNN el portavoz de la familia, James Fuller. Perot tenía 89 años.

Perot murió después de una batalla de cinco meses contra la leucemia, dijo Fuller.

Tras volverse multimillonario después de sus 50 años al haber vendido una participación mayoritaria en el negocio del que fue fundador, Electronic Data Systems Corporation, a General Motors, por 2.500 millones de dólares, Perot incursionó en la política presidencial y se convirtió en una de las figuras políticas más coloridas en la década de 1990.

A través de su plataforma populista de vibra texana, se quejó memorablemente contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, advirtiendo de un “gigantesco sonido de succión” de empleos estadounidenses a otros países si se aprobaba, y las apariciones frecuentes en la televisión lo llevaron a un amplio reconocimiento. Su campaña de 1992, en la que obtuvo casi el 19% de los votos y terminó tercero detrás de Bill Clinton y del entonces presidente George HW Bush, sigue siendo una de las campañas de terceros más exitosas en la historia de Estados Unidos.

Durante años, Bush culpó a Perot por su derrota y dijo en un documental de HBO de 2012 que creía que Perot “me costó la elección”. Los expertos en elecciones y la investigación académica, sin embargo, han desafiado esa teoría: The New York Times descubrió que el efecto de Perot en el resultado de la elección “parece haber sido mínimo”, y The Washington Post informó que Clinton todavía habría ganado por un gran margen si Perot no se hubiera postulado.

En 1995, Perot creó el Partido de la Reforma, y el año siguiente recibió el 8% de los votos en las elecciones presidenciales como candidato del partido.

Después de su segunda y última candidatura a la presidencia, Perot se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Perot Systems Corporation, que fundó en 1988. Fue el director de la empresa hasta el año 2000, cuando pasó el título a su hijo, Ross Perot. Jr.

Nueve años después, Dell Incorporated compró Perot Systems por 3.900 millones de dólares, lo que fue una ganancia neta de alrededor de 400 millones de dólares para la familia Perot.

Aparte de sus carreras comerciales y políticas, Perot también recibió atención nacional por sus esfuerzos durante la Guerra de Vietnam para crear mejores condiciones para los prisioneros de guerra de Estados Unidos. Viajó a Laos, donde se reunió con embajadores de Rusia y Vietnam del Norte, y fue galardonado con la Medalla al Servicio Público Distinguido por el Departamento de Defensa en 1974 por sus esfuerzos. En 1979, cuando dos empleados de EDS fueron tomados como rehenes durante una revolución en Irán, organizó y pagó una exitosa misión privada llamada Operación Hotfoot para rescatar a los hombres y llevarlos a casa.

“En los negocios y en la vida, Ross era un hombre de integridad y acción. Un verdadero patriota estadounidense y un hombre de rara visión, principio y profunda compasión, tocó las vidas de innumerables personas a través de su apoyo inquebrantable de los militares y veteranos y a través de sus esfuerzos caritativos “, dijo Fuller en un comunicado. “Ross Perot será profundamente extrañado por todos los que lo amaron. Vivió una vida larga y honorable”.