Selena Gomez se burla —y luego habla en serio— sobre sus gestos en los MTV Video Music Awards 2023

Selena Gomez llega a los MTV Video Music Awards en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre.

(CNN) -- Para bien o para mal, todas las miradas parecían estar puestas sobre Selena Gomez durante los MTV Video Music Awards este martes.

La cantante y actriz llegó a la alfombra rosa luciendo un vestido rojo floral de Óscar de la Renta con accesorios a juego.

Gomez celebró a su amiga Taylor Swift, quien se llevó a casa la mayor cantidad de victorias de la ceremonia.

De hecho compartió una foto junto a Swift en Instagram y bromeó sobre la apariencia de las dos.

"Ella se ve increíble. Yo me parezco estreñida", se leía en el mensaje que acompañó la imagen.

Pero Gomez también publicó una declaración en sus historias de Instagram.

"Nunca volveré a ser un meme", se leía. "Prefiero quedarme quieta a ser arrastrada por ser yo misma. Con mucho amor".

La estrella de "Only Murders in the Building" no mencionó qué generó ese comentario, pero personas en las redes sociales escribieron sobre algunas de sus expresiones durante los premio.

Algunos tuitearon en X (antes conocido como Twitter) que Gomez pareció sorprendida durante la presentación de Olivia Rodrigo con "Vampire", cuando en un momento dado Rodrigo fue sacada a toda prisa del escenario (todo formaba parte de la actuación).

Gomez tuvo una buena noche. Ganó el premio al mejor Afrobeats con la estrella nigeriana Rema por su canción “Calm Down”.