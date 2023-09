Así es la nueva vida de Shakira en Miami 1:01

(CNN Español) -- "Shakira... Shakira" es un coro que no podemos dejar de cantar.

Y menos tras la brillante presentación de la artista colombiana en la entrega de los MTV VMA que se celebraron en Nueva Jersey este martes. En el show, Shakira se lució con un espectáculo de diez minutos en el que hizo un recorrido por toda su carrera musical, dando un cierre por los aires cantando con todo el público uno de sus más recientes éxitos: Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

MTV la nombró como una "leyenda global, un ícono cultural" y le entregó el premio Michael Jackson Video Vanguard Award, el más alto galardón de la cadena, a la que la artista agradeció por apoyarla desde siempre.

"Gracias a MTV por ser gran parte de mi carrera desde que solo tenía 18 años", dijo Shakira al recibir el premio de manos del rapero Wyclef Jean, el artista con el que hizo la famosa colaboración Hips don't lie de 2005.

Antes de recibir este premio, Shakira salió al escenario con un traje semitransparente y un repertorio que trascendió el tiempo, una muestra de su carrera musical de casi 30 años. Empezó cantando She Wolf, en medio de un escenario lleno de fuego. Después de esto, el repertorio siguió con Te felicito (2022), TQG (2022), Objection (2002), Ojos así (1998), Whenever Wherever (2001), Hips don't lie (2005), y con el éxito mundial junto a Bizarrap, 'Music Sessions, Vol. 53. (2022)' cerró el espectáculo en el que bailó, cantó, tocó guitarra y se lanzó hacia el público presente, que la llevó de un escenario a otro, mientras hacía bailar a varias personalidades de la farándula, entre ellas Taylor Swift a quien se le vio muy animada durante la presentación.

Shakira agradeció el premio a toda una vida a su familia, a sus hijos Milán y Sasha "gracias por apoyarme y hacerme sentir que mamá puede hacerlo todo", y a sus seguidores a los que llamó un "ejército" que le ha ayudado a "pelear todas mis batallas".

"Esto es para ustedes mi gente, mi gente latinoamericana dentro y fuera de este país. Gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante", dijo en español en un discurso que dio principalmente en inglés.

Pero este premio y su presentación no fueron los únicos momentos en los que la colombiana brilló. También se unió a su compatriota, Karol G en el escenario para recibir el premio a Mejor colaboración por su canción TQG de 2022, la tercera de una serie de canciones que lanzó en 2022 luego de su separación del español Gerard Piqué, con quien estuvo en una relación por 12 años.

"Viva Barranquilla. Viva Medallo. Y viva Colombia", dijo Shakira al recibir el premio junto a la 'Bichota'.

La serie de reconocimientos a Shakira llegan luego de un año lleno de éxitos en el que ha sido reconocida por su carrera musical y ha hecho una gran cantidad de colaboraciones con artistas latinos, entre ellos Karol G, Raw Alejandro, Ozuna y Manuel Turizo.

En abril de este año, Billboard nombró a Shakira como mujer del año en reconocimiento a su carrera y especialmente por sus récords en 2022 y lo que va del 2023. Con canciones como "Monotonía" con Ozuna y su colaboración con Bizarrap en "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" ha roto 14 récords mundiales según la revista Billboard.

Billboard afirmó que la cantante colombiana ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, siendo una de las latinas más exitosas de la historia.

Además, la barranquillera es una de las 10 artistas más importantes de todos los tiempos en YouTube, con más de 20.000 millones de vistas acumuladas, y la latina femenina más reproducida de todos los tiempos en Spotify.