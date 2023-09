MTV Video Music Awards 2023: mira la lista completa de ganadores y nominados

Karol G en la ceremonia de los MTV Music Video Awards 2023 en Newark, New Jersey. (John Nacion/WireImage)

(CNN) -- Los MTV Video Music Awards 2023 se entregan este martes y Nicki Minaj es la anfitriona de la ceremonia, que se realiza en el Prudential Center de Nueva Jersey.

Taylor Swift lidera con un total de ocho nominaciones, incluyendo artista del año, video del año y canción del año por su exitoso tema de 2022 "Anti-Hero".

Beyoncé, Doja, Karol G, Minaj y Shakira se unen a Swift en la categoría de artista del año. Esta es la primera vez desde que se presentó la categoría en 2017 que todas las nominadas son mujeres.

Demi Lovato, Shakira, Olivia Rodrigo, Cardi B con Megan Thee Stallion, Diddy, Lil Wayne, Doja Cat y Fall Out Boy, entre otros, también tendrán espectáculos durante la ceremonia.

Shakira recibió el premio Video Vanguard y se convirtió en la primera artista latina en obtener este reconocimiento. Le agradeció a su equipo de trabajo, a sus padres y a sus hijos Milán y por hacerla sentir que “mamá puede con todo”.Durante su actuación interpretó clásicos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “She Wolf”. Además, Shakira cantó algunos de sus recientes sencillos como TQG, una colaboración con Karol G.

publicidad

Esta es la lista de todos los nominados. Los ganadores se indicarán en negrita y se irán actualizando a lo largo de la ceremonia:

VIDEO DEL AÑO

Doja Cat – "Atention"

Miley Cyrus – "Flowers"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

Olivia Rodrigo – "vampire"

Sam Smith, Kim Petras – "Unholy"

SZA – "Kill Bill"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

ARTISTA DEL AÑO

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

CANCIÓN DEL AÑO

Ganador: Taylor Swift – "Anti-Hero"

Miley Cyrus – "“Flowers"

Olivia Rodrigo – "vampire"

Rema y Selena Gómez – "Calm Down"

Sam Smith, Kim Petras – "Unholy"

Steve Lacy – "Bad Habit"

SZA – "Kill Bill"

MEJOR ARTISTA NUEVO

GloRilla

Ice Spice

Kaliiii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

ACTUACIÓN PUSH DEL AÑO

Agosto de 2022: Saucy Santana – "Booty"

Septiembre de 2022: Stephen Sanchez – "Until I Found You"

Octubre de 2022: JVKE – "golden hour"

Noviembre de 2022: Flo Milli – "Conceited"

Diciembre 2022: Reneé Rapp – "Colorado"

Enero de 2023: Sam Ryder – "All The Way Over"

Febrero de 2023: Armani White – "GOATED"

Marzo de 2023: Fletcher – "Becky’s So Hot"

Abril de 2023: Tomorrow X Together – "Sugar Rush Ride"

Mayo de 2023: Ice Spice – "Princess Diana"

Junio ​​de 2023: FLO – "Losing You"

Julio de 2023: Lauren Spencer Smith – "That Part"

MEJOR COLABORACIÓN

David Guetta y Bebe Rexha – "I'm Good (Blue)"

Post Malone, Doja Cat – "I Like You (A Happier Song)"

Diddy con Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – "Gotta Move On"

Karol G, Shakira – "TQG"

Metro Boomin con The Weeknd, 21 Savage y Diddy – "Creeping' (Remix)"

Rema y Selena Gómez – "Calm Down"

MEJOR POP

Ganador: Taylor Swift – "Anti-Hero"

Demi Lovato – "Swine"

Dua Lipa – "Dance The Night (From Barbie The Album)"

Ed Sheeran – "Eyes Closed"

Miley Cyrus – "Flowers"

Olivia Rodrigo – "vampire"

P!NK – "Trustfall"

MEJOR HIP HOP

Diddy con Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – "Gotta Move On"

DJ Khaled con Drake y Lil Baby – "Staying Alive"

GloRilla y Cardi B – "Tomorrow 2"

Lil Uzi Vert – "Just Wanna Rock"

Lil Wayne con Swizz Beatz y DMX – "Kant Nobody"

Metro Boomin ft Future – "Superhero (Heroes and Villains)"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

MEJOR R&B

Ganador: SZA – "Shirt"

Alicia Keys con Lucky Daye – "Stay"

Chlöe con Chris Brown – "How Does It Feel?"

Metro Boomin con The Weeknd, 21 Savage y Diddy – "Creepin' (Remix)"

Toosii – "Favorite Song"

Yung Bleu y Nicki Minaj

MEJOR ALTERNATIVA

Blink-182 – "Edging"

boygenius – "the film"

Fall Out Boy – "Hold Me Like A Grudge"

Lana Del Rey con Jon Batiste – "Candy Necklace"

Paramore – "This Is Why"

Treinta segundos a Marte – "Stuck"

MEJOR ROCK

Foo Fighters – "The Teacher"

Linkin Park – "Lost (Original Version)"

Red Hot Chili Peppers – "Tippa My Tongue"

Måneskin – "The Loneliest"

Metallica – "Lux Æterna"

Muse – "You Make Me Feel Like It’s Halloween"

MEJOR LATINO

Ganador: Anitta – "Funk Rave"

Bad Bunny – "Where she goes"

Eslabón Armado, Peso Pluma – "Ella Baila Sola"

Bad Bunny – "un x100to"

Karol G, Shakira – "TQG"

Rosalía – "Despechá"

Mejor K-Pop

Ganador: Stray Kids – “S-Class”

aespa – “Girls”

BLACKPINK – “Pink Venom”

FIFTY FIFTY – “Cupid”

SEVENTEEN – “Super”

TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”