Shakira luce un llamativo vestido con la palabra "No": ¿qué mensaje quiere transmitir?

(CNN) -- Más de 8 millones de personas en TikTok han visto a Elizabeth Olsen compartir el mantra que su familia repite a menudo: "'No' es una oración completa". Inculcada en ella por sus hermanas gemelas mayores, dos veteranas del mundo del espectáculo, Olsen insiste en que a veces “simplemente puedes decir que no”.

Y Shakira, quien fue vista en primera fila en el desfile de alta costura de Viktor & Rolf en la semana de la moda de París este miércoles, claramente siente lo mismo. Su elegante bata blanca, de la colección Otoño-Invierno 2008 de la marca, estaba dominada por la palabra "No", estampada en su pecho con letras tridimensionales.

La cantante colombiana combinó el atuendo con sandalias de plataforma doradas y un mini bolso de mano a juego de la marca italiana Aquazzura. En las fotos tomadas en el evento, incluida una que Shakira publicó en las redes sociales junto a Camila Cabello, ella mueve el dedo, como indicando "No".

“'Sí' está sobrevalorado”, dijo Shakira cuando se le preguntó sobre su mirada deslumbrante, “me identifico con el 'No', es una palabra muy poderosa”.

Usar la ropa para comunicar tu mundo interior no es nada nuevo. Las camisetas con eslóganes descarados, como la blusa 'Nepo Baby' que usó Hailey Bieber a principios de este año después de enfrentar críticas por su camino a la fama, se han utilizado durante mucho tiempo como un portavoz de celebridades. Incluso políticos, presidentes y miembros de la monarquía difunden información a través de su vestuario.

Sin embargo, a veces llevar el corazón en la manga, o cosido en el pecho, puede ser contraproducente. En 2018, Melania Trump provocó críticas generalizadas cuando eligió usar una chaqueta caqui de Zara que decía “Realmente no me importa. ¿Y a ti?", con letras pintadas de blanco para recorrer un refugio para niños migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en junio de 2018.

Si bien la chaqueta de Shakira carecía de la sutileza de la vestimenta suave, ha habido cierto debate en línea sobre a qué se refiere exactamente su "No". Algunos medios se han apresurado a interpretar el comunicado de moda como un mensaje público personalizado a suexpareja, el futbolista Gerard Piqué (la pareja terminó el año pasado su relación de 12 años).

En realidad, Viktor & Rolf se han inspirado durante mucho tiempo en la cultura de Internet y la jerga de los memes, en particular la palabra "No". Para la colección de alta costura de la marca en 2019, se bordaron vestidos de tul espumoso de color caramelo con frases virales irónicas de Internet como "Lo siento, llegué tarde, no quería venir".

Las palabras fueron extraídas de Instagram y seleccionadas por su banalidad, que contrastaba con siluetas románticas, dijo el cofundador Rolf Snoeren a WWD. Un vestido cónico envolvente presentaba "No" en letras tan grandes que ocupaban la mitad del vestido.

La moda se trata tanto de sentir como de con qué está hecho. Y a veces, el sentimiento es simplemente "No".