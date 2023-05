Shakira lanza el video oficial de “Acróstico”: sus hijos, Milan y Sasha, tienen una participación especial

Shakira y la huella que dejó en el deporte 2:05

(CNN Español) – Shakira presentó este lunes el videoclip oficial de “Acróstico”, la canción que la estrella colombiana dedicó a sus hijos, Milan y Sasha.

La producción llega tres días después de presentar el lyric video, que contaba con la letra de la canción y dibujos animados, que superó los 10 millones de reproducciones y que actualmente está en el puesto 7 de videos más trending en YouTube (Estados Unidos).

El videoclip oficial de “Acróstico” viene acompañado con una sentida publicación de Shakira en sus redes sociales en las que abre una ventana hacia las inclinaciones musicales de sus hijos.

Los detalles del video oficial de “Acróstico”

Shakira ofreció al mundo un vistazo cercano a la faceta artística de sus hijos, ya que son protagonistas, junto a ella, de la producción.

El videoclip comienza también alusión a la mudanza de la colombiana a Miami.

También hay imágenes de Shakira tocando un piano blanco en una especie de depósito rodeada de cajas de mudanza.

En todo el video se muestra el embalaje de los objetos personales de los niños, así como fotografías familiares de Milan y Sasha junto a Shakira.

Una de las partes cumbres del videoclip es al minuto y ocho segundos cuando escuchamos la voz de Sasha cantando parte del coro.

Milan también muestra sus dotes vocales a los 2 minutos y 26 segundos, cantando la misma parte del coro que su hermano Sasha, interpretó minutos antes.

El video finaliza con Sasha y Milan, tocando las últimas notas del sencillo junto a Shakira, y al terminar se funden en un abrazo grupal.

“Acróstico” será parte del nuevo trabajo discográfico de Shakira, en donde también estarán “Monotonía”, “Te felicito” y su session junto a Bizarrap.

La vena artística de Shakira en Milan y Sasha

Shakira reveló en una publicación compartida en Instagram y Twitter que Milan dio sus primeros pasos en la composición, mientras que Sasha se ha dedicado a perfeccionar el piano y la interpretación

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”, compartió la cantante barranquillera.

Shakira reveló que los niños han compartido con ella en el estudio en lo que es la producción de sus temas y que pidieron ser parte activa de “Acróstico”, al ser una canción dedicada a ellos.

“La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, dijo Shakira.

La ganadora del Grammy y Latin Grammy ya había contado en el pasado cómo Milan y Sasha le han sugerido ideas para algunas de sus canciones.

En una entrevista a finales de febrero, con el canal mexicano N+, Shakira reveló que, por ejemplo, la idea detrás del baile de robot en “Te felicito” fue de Sasha y lo del fuego verde fue Milan, dijo.

“Por ejemplo, el diseño gráfico de Monotonía, eso lo hizo Sasha en su iPad, porque no me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony (su disquera) y le dije: ‘Ay, Sasha, ¿tú que opinas? No mami, yo te lo hago. Y cogió y su puso en su iPad y me lo mandó”, dijo Shakira al periodista mexicano Enrique Acevedo.

También acredita a Milan haber colaborado con el productor argentino Bizarrap para su famosa “BZRP Music Sessions Vol. 53”.

“Milan me dijo: 'mami, tienes que hacer algo con Bizarrap... ¡Es el dios argentino!'", dice Shakira, quien agrega que gracias a él es que conoció la música del productor argentino.