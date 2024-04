Mike Tyson enfrentará a Jake Paul el 20 de julio 0:44

(CNN) -- Mike Tyson claramente se está tomando en serio su pelea contra Jake Paul mientras perfecciona los elementos de su régimen de entrenamiento, que, según él, incluye no fumar marihuana y abstenerse de tener relaciones sexuales.

Tyson, de 57 años, regresará al ring para enfrentarse a Jake Paul, un YouTuber que se convirtió en boxeador, en el estadio AT&T de Arlington, Texas, el 20 de julio. Tyson tendrá 58 años cuando se lleve a cabo la pelea.

"Hace dos semanas y media que no fumo", dijo Tyson al programa "The Damon Elliott Show". "Y no he tenido relaciones sexuales durante dos semanas y media". Tyson fue fotografiado con Elliott en una publicación del 12 de abril en la cuenta de Instagram de este último, con un pie de foto que decía: "¡Gracias por venir a mi show de hoy!".

Sin embargo, en una entrevista separada con Forbes Life el 20 de abril, Tyson dijo que su régimen de abstinencia había sido más prolongado y dijo: "Probablemente durante seis semanas no me drogué ni tuve relaciones sexuales".

"Vivo de forma disciplinada ahora, así que ahora tendré que luchar disciplinadamente", añadió.

La marihuana está en la lista de sustancias prohibidas del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés). El TDLR regula los deportes de combate en el estado.

CNN se comunicó con Tyson para pedirle comentarios.

Este lunes, el TDLR le dijo a CNN que aprobó una pelea profesional con ciertas exenciones, lo que significa que la pelea durará ocho rounds, dos minutos por round y ambos boxeadores usarán guantes de 397 gramos.

“Iron Mike” peleó profesionalmente por última vez en junio de 2005 y cuenta con un récord de 50-6 en su carrera, con 44 de sus victorias por nocaut. El excampeón mundial de peso pesado es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia.

Peleó por última vez en 2020, cuando salió de su retiro para enfrentarse a Roy Jones Jr. en un combate de exhibición que terminó en un controvertido empate dividido.

En el período previo a la pelea contra Paul en el estadio AT&T con capacidad para 80.000 personas, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, Tyson mostró su esfuerzo por ponerse en forma para pelear después de años fuera del ring, en particular se mostró sin su camiseta para mostrar su físico.

Paul, de 27 años, pasó de YouTube al boxeo profesional y ganó nueve de sus 10 peleas. Su única derrota fue contra Tommy Fury, el medio hermano menor del campeón de peso pesado Tyson Fury, en febrero de 2023.

El negocio del cannabis

Fumar marihuana ha sido una constante en la vida de Tyson desde que la probó por primera vez cuando era muy joven, dijo el hombre de 57 años en una entrevista con Forbes Life.

Su victoria sobre Andrew Golota en el año 2000 fue anulada después de que la licencia de boxeo de Tyson en Michigan fuera suspendida y multada luego de una muestra de orina posterior a la pelea que dio positivo por marihuana.

Tyson también lanzó su propia marca de cannabis, Tyson 2.0, y Forbes estima que generó US$ 150 millones en ingresos el año pasado.

La marca vende gomitas con la forma de la oreja mordida de Evander Holyfield, un guiño a la controvertida pelea de 1997 entre los dos pesos pesados, así como otros productos que llevan el nombre de la exitosa carrera boxística de Tyson. Las gomitas eran parte de una empresa conjunta con Holyfield.

Tyson le da crédito a su esposa, Lakiha Spicer, por haber tenido la idea de vender productos para rememorar ese momento en la pelea contra Holyfield; luego cumplió una suspensión de boxeo de un año. Las gomitas se llaman “Mike Bites”.

"Mi esposa está loca, pero es brillante", dijo Tyson a Forbes . “Y [un día] ella dijo: '¿Por qué no usas la oreja?'”

Aunque Tyson describió el incidente como "la peor noche de mi carrera profesional como boxeador", ha demostrado ser un episodio comercial beneficioso.

“¿Por qué Dios, el universo, cualquier cosa en la que creamos, por qué soy yo la cara de eso?” dijo Tyson. “Un tipo sin educación, Mike Tyson, ¿por qué soy la cara del cannabis y los psicodélicos? ¿Por qué yo? Ni siquiera puedo deletrear cannabis y psicodélicos”.

Tyson agregó: "Fui el campeón del mundo y ahora soy el campeón del cannabis".