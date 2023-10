"Temible" bombardeo de cohetes en una ciudad israelí 0:56

Jerusalén y Gaza (CNN) -- El ministro de Defensa de Israel ordenó este lunes el "completo asedio" de Gaza, mientras el Ejército afirmaba haber retomado el control de las comunidades israelíes cercanas al enclave costero que fueron asaltadas por hombres armados de Hamás en un ataque sin precedentes durante el fin de semana.

Yoav Gallant dijo ante las cámaras que Israel interrumpiría el suministro de electricidad, alimentos, agua y combustible a Gaza. "He dado una orden: Gaza estará completamente sitiada", declaró Gallant. "Estamos luchando contra bárbaros y responderemos en consecuencia".

Israel ha retomado el control de todas las comunidades en torno a Gaza y no hay combates en curso entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamás dentro de Israel, declaró este lunes el Ejército israelí, tras los continuos asaltos de ambos bandos.

El anuncio del contralmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, se produjo más de 48 horas después de que Hamás lanzara un asalto sorpresa con miles de cohetes y enviara combatientes armados a Israel.

Este domingo, Israel declaró formalmente la guerra al grupo militante islamista Hamás después de que sus combatientes lanzaran un ataque sin precedentes en el que murieron hasta ahora más de 700 personas en Israel. Al menos 2.506 personas resultaron heridas, según el Ministerio de Sanidad israelí.

Los aviones israelíes continuaron bombardeando el enclave palestino de Gaza este lunes, cuando la guerra entraba en su tercer día. Los ataques israelíes en Gaza han causado al menos 493 muertos, entre ellos decenas de niños, y 2.651 heridos, según el Ministerio de Sanidad palestino.

Una incursión de militantes de Gaza de esta magnitud no se había visto en Israel desde la fundación de la nación en 1948.

A primera hora de este lunes, mientras las fuerzas israelíes luchaban por expulsar a los últimos asaltantes, Hamás lanzó una nueva andanada de ataques con cohetes.

Hamás afirmó haber disparado 120 cohetes hacia las ciudades costeras de Ashdod y Ashkelon, en respuesta a los ataques aéreos israelíes. Un equipo de CNN sobre el terreno vio cómo el cielo se llenaba de polvo cuando los cohetes lanzados desde Gaza fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea israelí en Ashdod.

A última hora de este domingo, militantes de Hamás afirmaron tener en su poder a más de 100 rehenes en Gaza, entre ellos oficiales de alto rango del Ejército israelí, según Mousa Abu Marzouk, jefe adjunto del buró político de Hamás.

Los videos difundidos en las redes sociales mostraban cómo los militantes capturaban a varios civiles, entre ellos niños, mientras familias israelíes de todo el país pedían ansiosas el regreso de sus seres queridos.

Además de los cautivos israelíes, se cree que hay rehenes de otras nacionalidades, como estadounidenses, mexicanos, brasileños y tailandeses, lo que complica aún más la respuesta de Israel al ataque de Hamás.

Por el momento, los ataques aéreos han sido la principal medida de represalia dentro de la propia Gaza, con aviones israelíes golpeando repetidamente la densamente poblada franja costera de 225 kilómetros cuadrados, convirtiendo múltiples edificios en escombros.

Las FDI afirman que han atacado a Hamás, destruyendo unos 800 objetivos y matando a "cientos" de combatientes, hiriendo a miles y capturando a decenas de otros, según declaró el domingo el portavoz Hagari.

Decenas de miles de personas se han visto desplazadas en Gaza, según el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, y el acceso a la atención médica se ha complicado debido a que Israel ha cortado el suministro eléctrico en el territorio, lo que pone en peligro "la vida de cientos" de heridos, según el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza.

Aunque sigue sin estar claro cuál será la magnitud de la respuesta israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu predijo este domingo una "guerra larga y difícil" y prometió una "venganza poderosa" contra Hamás.

Sonidos de batalla

El portavoz de las FDI, teniente coronel Richard Hecht, dijo este domingo que la prioridad para las próximas horas y días era "controlar todo el enclave y matar a todos los terroristas en nuestro territorio".

La declaración de guerra de Israel preparó el terreno para una gran operación militar en Gaza y este domingo podían verse tanques y vehículos de transporte de tropas en movimiento cerca de la frontera entre Israel y Gaza.

Miles de reservistas israelíes han sido llamados a filas y las FDI han anunciado la evacuación de varias comunidades cercanas a la valla de seguridad de Gaza.

Un oficial militar israelí y un funcionario de defensa de los Estados Unidos dijeron que Israel está solicitando bombas guiadas de precisión e interceptores adicionales para su sistema de misiles Cúpula de Hierro de EE.UU., incluyendo Municiones de Ataque Directo Conjunto, o JDAM, un kit que convierte una bomba "tonta" no guiada en un arma "inteligente" de precisión.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que Estados Unidos proporcionará asistencia de seguridad a Israel de forma inminente. EE.UU. dijo también que iba a enviar un grupo de ataque de portaaviones de la Armada al Mediterráneo oriental, que incluye destructores de misiles teledirigidos y cruceros de misiles teledirigidos.

Horror sobre el terreno

Muchos israelíes han pasado gran parte de los dos últimos días en refugios antiaéreos y cámaras acorazadas, mientras los palestinos de Gaza luchaban por contener la devastación causada por los mortíferos ataques aéreos israelíes a lo largo de la franja.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, dijo a CNN que Hamás disparó más de 4.000 cohetes contra Israel y envió a cientos de militantes a territorio israelí.

A lo largo del sangriento fin de semana, los cohetes de Hamás impactaron directamente en múltiples puntos del país, incluida Tel Aviv, mientras grupos terroristas armados entraban en Israel y se infiltraban en bases militares, ciudades y granjas, disparando contra civiles y tomando rehenes.

Entre los muertos en Israel había 12 ciudadanos tailandeses, 10 nepalíes, cuatro estadounidenses, dos ucranianos, un francés y un británico.

Imágenes y vídeos muestran el horror sobre el terreno.

Fotos publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí mostraban decenas de cadáveres tras el atentado de Hamás contra un festival de música cerca de la frontera entre Israel y Gaza, que, según los equipos de emergencia, dejó al menos 260 muertos.

El padre de una mujer israelí que al parecer fue tomada como rehén en el festival dijo a CNN que "no quería creerlo" cuando vio a su hija subida a la parte trasera de una motocicleta por militantes de Hamás en un video que circulaba por las redes sociales.

"No se puede describir con palabras. Es imposible... Fue un momento muy difícil", dijo Yakov Argamani al describir el momento en que vio por primera vez el video de su hija Noa, de 25 años.

Los videos obtenidos y geolocalizados por CNN muestran que al menos cuatro civiles del kibutz de Be'eri murieron mientras estaban bajo custodia de Hamás, a pocos metros de donde militantes armados los habían estado escoltando.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron a primera hora de este lunes que Be'eri había sido "muy gravemente golpeado" y que, aunque la mayoría de los militantes de Hamás en el kibutz habían muerto, las tropas israelíes seguían combatiendo allí.

Los aviones de combate israelíes siguieron atacando Gaza durante la noche de este domingo al lunes y "degradaron gravemente las capacidades" de Hamás, según las FDI. Entre los objetivos se encontraba una estructura que albergaba operativos de Hamás y varios centros de mando de esta organización, incluido uno perteneciente a un alto operativo de las fuerzas navales del grupo.

El aluvión de ataques israelíes en Gaza ha causado víctimas civiles en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Familias palestinas que viven en el interior del enclave declararon a CNN que habían perdido sus hogares, mientras aparecían escenas de edificios enteros reducidos a escombros tras los ataques.

Al menos 13 miembros de una familia, entre ellos cuatro niños de corta edad, murieron este domingo en un ataque aéreo israelí en Jan Yunis, en el sur de Gaza, según el periodista Hassan Eslayeh y un familiar.

Preocupación regional por la escalada

Los atentados se producen tras meses de creciente violencia entre palestinos e israelíes, y el prolongado conflicto se adentra ahora en un nuevo territorio desconocido y peligroso. Persisten los interrogantes sobre cómo el aparato militar y de inteligencia israelí pareció ser sorprendido con la guardia baja en uno de los peores fallos de seguridad del país.

El asalto altamente coordinado de Hamás, que comenzó el sábado por la mañana, no tiene precedentes en su escala y alcance y se produjo en el 50 aniversario de la guerra de 1973, en la que los estados árabes bombardearon Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

Los enfrentamientos entre ambas partes se han recrudecido en los dos últimos años. La violencia se ha visto impulsada por las frecuentes incursiones militares israelíes en pueblos y ciudades palestinos, que según Israel son una respuesta necesaria al creciente número de ataques de militantes palestinos contra israelíes.

El temor a que el conflicto se extienda a la región aumentó este domingo, cuando el grupo libanés Hezbolá reivindicó la autoría del ataque con misiles y artillería contra tres instalaciones israelíes en la zona conocida como granjas de Shebaa. Líbano considera que la zona está ocupada por Israel.

Las FDI dijeron que su artillería había atacado la zona del Líbano donde se originaron los disparos y afirmaron que "seguirán operando en todas las regiones y en cualquier momento que sea necesario para garantizar la seguridad de los civiles israelíes".

Este domingo, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia, pero posteriormente no se adoptó ninguna medida. El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU dijo que "no todos" los países miembros habían condenado los ataques de Hamás, pero no especificó cuáles. Es necesario que los 15 miembros voten por unanimidad para que el CSNU emita una declaración.

Se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnan este martes para abordar la situación en Israel, según indicó el lunes el responsable de Política Exterior del bloque, Josep Borrell.

