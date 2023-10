Detrás del esfuerzo por rescatar a los rehenes estadounidenses de uno de los lugares más peligrosos del planeta

Toma de rehenes, parte de la estrategia de Hamas 2:56

(CNN) -- El Gobierno del presidente Joe Biden sigue buscando detalles concretos sobre el estado del puñado de estadounidenses que se cree que han sido tomados como rehenes por Hamas, incluyendo exactamente cuántos puede tener cautivos el grupo terrorista en Gaza, o si están actualmente retenidos juntos en un mismo lugar, dijo un funcionario estadounidense a CNN.

El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas este miércoles que, de los 17 estadounidenses que se sabe están en paradero desconocido en Israel en este momento, el número de los que se cree que están retenidos como rehenes por Hamas es "muy pequeño, como menos de un puñado".

Se cree que muchos de los estadounidenses en paradero desconocido tienen doble nacionalidad israelí-estadounidense. Las autoridades israelíes creen que hay hasta 150 rehenes en total retenidos en Gaza.

Mientras el Gobierno de Biden continúa con su labor de apoyo a Israel y de traslado de medios militares a la región, funcionarios estadounidenses de todo el gobierno trabajan a marchas forzadas entre bastidores para reconstruir una imagen precisa sobre el terreno. Eso incluye averiguar cuántos estadounidenses están retenidos como rehenes en Gaza y qué se puede hacer al respecto.

"Esto no es como cualquier otra situación típica de rehenes, es una zona de guerra activa", dijo Kirby a Jim Sciutto de CNN este miércoles. "Y por lo tanto obtener información granular sobre la que se pueda actuar va a ser mucho más difícil y los riesgos serán mucho mayores para cualquier intento de recuperarlos".

En declaraciones a una mesa redonda con miembros de la comunidad judía en la Casa Blanca este miércoles, el presidente prometió toda la fuerza del compromiso de su administración para rescatar a los rehenes, diciendo que si bien "estamos trabajando en todos los aspectos de la crisis de los rehenes en Israel", si transmitiera en detalle los pasos que la administración estaba tomando, "no sería capaz de traerlos a casa".

"Amigos, hay mucho que estamos haciendo, mucho que estamos haciendo, no he perdido la esperanza de traer a esta gente a casa", dijo Biden. "Pero la idea de que voy a pararme aquí ante ustedes y decirles lo que estoy haciendo es extraña, así que espero que entiendan lo extraño que creo que sería tratar de responder a esa pregunta".

Para complicar aún más la situación, según los funcionarios estadounidenses, Hamas está formado por numerosos subgrupos y milicias, a menudo rivales, que operan en Gaza. Antes de que Estados Unidos pueda elaborar un plan para recuperar a los rehenes, las autoridades tienen que averiguar cuál de esos subgrupos de Hamas los retiene y por qué motivo.

"Aún no está claro por qué fueron tomados los rehenes. ¿Y exactamente por quién?", dijo Phil Andrew, cofundador de Pax Group y ex negociador de rehenes del FBI. "¿Se trata de pequeñas bandas o grupos que no forman parte de la infraestructura principal? ¿Se los llevaron para negociar? Aún no lo sabemos. Todo eso afecta a cómo nos enfrentamos a esto. No podemos hacer suposiciones todavía".

Negociadores de rehenes del FBI en Israel

Estados Unidos está colaborando estrechamente con Israel para recuperar a los rehenes en Gaza, con personal del FBI y del Pentágono sobre el terreno en Israel prestando apoyo a los operadores especiales israelíes.

Un equipo interinstitucional de funcionarios estadounidenses del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el FBI está recibiendo información de todas partes sobre los estadounidenses desaparecidos o fallecidos en Israel, según el funcionario estadounidense. Familiares y amigos se han puesto en contacto con la embajada en relación con sus seres queridos, y esa información se ha recopilado junto con el trabajo que ha estado realizando el FBI.

Los negociadores de rehenes y agentes del FBI, algunos de los cuales trabajan en Israel y otros en oficinas de campo de todo EE.UU., han estado ayudando en ese esfuerzo, según funcionarios de las fuerzas de seguridad estadounidenses implicados en el asunto.

Entre ellos hay miembros del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos del FBI, que tiene una amplia experiencia en ayudar a resolver incidentes con rehenes, incluso en zonas de guerra desde Afganistán a Iraq y en todo Oriente Medio. Los negociadores y los agentes están hablando con los familiares, obteniendo información sobre pruebas de vida que pueda utilizarse en la investigación y para posibles preguntas que se les hagan si los secuestradores se ponen en contacto con ellos.

Los agentes están "preparando a los familiares para el caso de que reciban una llamada telefónica o un mensaje de texto de los secuestradores o del familiar retenido", explicó un funcionario. "Eso es enormemente importante, tienen que saber qué decir si reciben esa llamada".

Las agencias de inteligencia estadounidenses también están intentando ayudar a determinar cómo fueron tomados los rehenes, en parte rastreando las señales de los teléfonos móviles y las imágenes de las redes sociales que se han hecho públicas.

El funcionario estadounidense familiarizado con los esfuerzos dice que la administración está trabajando a través de las llamadas telefónicas que llegan a la embajada de EE.UU. en Israel, el FBI y la Casa Blanca de familiares y amigos de estadounidenses que se cree que están desaparecidos.

Algunas de estas llamadas se basan en testimonios de personas secuestradas por Hamas. Pero uno de los retos ha sido intentar verificar los relatos de segunda mano, dijo el primer funcionario estadounidense.

El Gobierno se ha puesto en contacto con los parientes más próximos de los estadounidenses desaparecidos.

El enviado especial adjunto para Asuntos de rehenes, Steve Gillen, viajó a Israel con el secretario de Estado, Antony Blinken, que partió hacia la región este miércoles.

La presencia de Gillen es un claro ejemplo de cómo el Gobierno de Biden está dando prioridad a la gestión de la situación de los rehenes. Blinken ha instado a los países socios que tienen capacidad para hacer llegar mensajes a Hamas a que insten al grupo terrorista a liberar inmediatamente a todos los rehenes.

CNN informó anteriormente de que Qatar se encuentra entre los países que están en conversaciones con Hamas sobre los rehenes. Un alto funcionario turco también dijo a CNN que Turquía también está trabajando activamente para tratar de asegurar a los rehenes tomados por Hamas.

Al menos 22 ciudadanos estadounidenses han muerto en Israel, según informó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado. No estaba claro de inmediato si las muertes adicionales eran estadounidenses que anteriormente se consideraban en paradero desconocido.

Biden había dicho anteriormente que habían muerto al menos 14 ciudadanos estadounidenses.

Gran parte de la información sobre los estadounidenses fallecidos procede de las Fuerzas de Defensa de Israel, que han efectuado su identificación, así como de los familiares a los que se ha notificado la muerte, según el primer funcionario estadounidense.

Unidades de las fuerzas especiales estadounidenses

Además de un puñado de personal militar y del FBI sobre el terreno, Estados Unidos está desplazando un grupo de ataque de portaaviones a la región como muestra de apoyo a Israel y como mensaje de disuasión.

Las fuerzas especiales estadounidenses que se encontraban en Israel antes del ataque están ofreciendo su experiencia en situaciones con rehenes. Pero fuentes estadounidenses subrayaron a CNN que esas fuerzas no están participando en ninguna misión de extracción física de rehenes estadounidenses por el momento.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo este martes que Estados Unidos tiene operadores especiales en Israel que "van a ayudar" a los militares israelíes "con inteligencia y planificación" para posibles operaciones relacionadas con rehenes tomados por Hamas.

"No sólo nos ofrecemos a ayudar, sino que tenemos gente sobre el terreno que dispone de una pequeña célula, la célula de enlace que ha establecido contacto con los operadores especiales [del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant], y seguiremos ayudando con inteligencia y planificación a medida que avancen las cosas", declaró Austin a los periodistas en una rueda de prensa tras aterrizar este martes en Bruselas (Bélgica).

Austin dijo que ofreció "ayuda de nuestros operadores especiales, nuestra comunidad de inteligencia en la planificación y el desarrollo de inteligencia para ayudar en este esfuerzo" a Israel desde que habló con su ministro de Defensa el domingo.

El presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, que moderó una sesión informativa clasificada este miércoles por la mañana para legisladores del Congreso, señaló que EE.UU. está dispuesto a colaborar con Israel para intentar sacar a los rehenes de Gaza, pero que será una tarea difícil.

"Obviamente, nuestras fuerzas especiales son buenas en esto, tenemos un equipo de rescate de rehenes, el FBI, proporcionaremos asistencia a Israel para sacarlos de allí. Va a ser muy difícil, ir casa por casa, como en Faluya en 2005, cuando los utilizaron como escudos humanos", dijo.

-- Alex Marquardt, Gul Tuysuz, Natasha Bertrand y Oren Liebermann de CNN contribuyeron a este reportaje.