Miembros de la comunidad judía de Glasgow se reúnen en Buchanan Street, donde celebraron una vigilia en memoria de los asesinados en Israel por militantes de Hamas, el 11 de octubre de 2023 en Glasgow, Escocia. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor de prácticas en la Universidad Estatal de Arizona, y presentador del podcast “In the Room With Peter Bergen”, también en Apple y Spotify. Forma parte del consejo asesor de la James W. Foley Legacy Foundation, que aboga por los rehenes estadounidenses. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en CNN.

(CNN) -- Según funcionarios de Israel, hay hasta 150 rehenes detenidos en Gaza. Mientras tanto, 17 estadounidenses están desaparecidos y Hamas podría tener retenidos a un número aún más grande, de acuerdo con la Casa Blanca.

Hamas amenazó con ejecutar rehenes y difundir videos de las ejecuciones si Israel ataca objetivos en Gaza sin previo aviso.

El enfoque que probablemente presente el menor riesgo para los rehenes es una liberación negociada. Pocos gobiernos tienen influencia sobre Hamas, pero Qatar es uno de ellos, ya que ha proporcionado cientos de millones de dólares a familias pobres de Gaza en los últimos años.

Qatar también tiene un historial de intermediación en liberaciones de ese tipo. Por ejemplo, el mes pasado funcionarios qataríes colaboraron con la liberación de cinco prisioneros estadounidenses retenidos por Irán, lo que incluía US$ 6.000 millones en ingresos petroleros iraníes que fueron descongelados y enviados a un banco qatarí para ser utilizados con fines humanitarios en Irán.

Los funcionarios qataríes ya están en comunicación con Hamas sobre qué acuerdo se podría alcanzar para liberar a los rehenes.

Si hubiera algún intercambio de prisioneros, hay que saber que Hamas en el pasado llevó adelante tratos duros, intercambiando al soldado israelí Gilad Shalit en 2011 por más de 1.000 prisioneros palestinos retenidos por Israel.

Hay otras opciones además de las liberaciones negociadas. Existen las operaciones de rescate, normalmente por parte de fuerzas de operaciones especiales. Pero para eso hay que saber exactamente dónde se encuentran los rehenes. Las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses ofrecen su experiencia y apoyo a Israel, pero no son parte de una misión terrestre para rescatar a los rehenes.

Hasta ahora, no hay indicación alguna sobre dónde están retenidos los rehenes, y Gaza está rodeada de túneles subterráneos controlados por Hamas, lo que dificulta localizar a los rehenes en caso de que estén escondidos en esos túneles.

Cuando ISIS secuestró a periodistas y trabajadores humanitarios estadounidenses a principios de 2012, Estados Unidos lanzó una operación de rescate en 2014 basándose en indicios de que estaban retenidos en un lugar particular de Siria, pero los rehenes ya habían sido trasladados cuando ocurrió la operación. Posteriormente, ISIS asesinó a los estadounidenses.

Los rescates también pueden ser peligrosos para los rehenes, incluso cuando se despliegan las fuerzas de operaciones especiales más capacitadas. En 2010, los talibanes secuestraron a la trabajadora humanitaria británica Linda Norgrove, y el equipo SEAL de la Marina de EE.UU. lanzó una operación de rescate. Investigaciones posteriores revelaron que Norgrove fue asesinada por una granada lanzada por un miembro del equipo SEAL durante la operación.

Los secuestradores también pueden matar al prisionero durante las operaciones de rescate. En 2014, durante una operación de rescate del SEAL Team Six en Yemen, el periodista estadounidense Luke Somers fue asesinado por sus captores de Al Qaeda.

Un estudio de 2017 del que fui coautor para New America, una institución de investigación, estableció que en la década y media anterior, en 42 casos de rehenes occidentales tomados por grupos terroristas en los que se realizó una operación de rescate, el resultado fue fatal para los rehenes en un 20% de las veces.

En resumen, una liberación negociada de los rehenes, mediada quizás por los qataríes, es el enfoque menos riesgoso para lograr su liberación. Si Hamas pudiera liberar a los niños y ancianos rehenes que el grupo parece tener sería un buen comienzo.