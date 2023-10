¿Quién es Joran van der Sloot, el asesino confeso de Natalee Holloway y Stephany Flores?

Van Der Sloot confiesa 18 años después que mató a Natalee Holloway 3:02

(CNN Español) -- Joran van der Sloot reconoció otro crimen. Confesó que había matado a Natalee Holloway, la joven desaparecida desde el 2005 en Aruba a pesar de que antes se había declarado inocente de extorsión y fraude hacia la madre de la joven.

Así, Van der Sloot profundiza su prontuario criminal. Ya había confesado también haber matado a Stephany Flores de 21 años, en la habitación de su hotel de Lima antes de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a los cargos de extorsión y fraude.

Tuvieron que pasar casi veinte años para que la familia de Natalee Holloway pudiese ponerle punto final a su pesadilla. El sujeto neerlandés, actualmente de 36 años, está cumpliendo 28 años de prisión por el crimen perpetuado en Perú.

Lo planeó todo: no solo fue la última persona con la que vio a la víctima, junto a otros dos hombres en un club nocturno en Aruba, sino que no se había quebrado en ninguna de las detenciones que tanto él como los hermanos Deepak y Satish Kalpoe habían tenido. Tanto él como sus abogados seguían reiterando su inocencia.

A pesar de eso, Van der Sloot probablemente no enfrentará procesamiento por ese asesinato de Holloway.

La desaparición de Natalee Holloway

El 30 de mayo de 2005 vieron por última vez a Natalee Holloway, de 18 años. La chica de Birmingham, Alabama, salió de un bar con tres jóvenes: los hermanos Satish y Depak Kalpoe y Joran van der Sloot, que entonces tenía 17 años. Los tres fueron arrestados en junio de ese año en Aruba en relación con la desaparición de Holloway. Los hermanos Kalpoe fueron liberados un mes después y en agosto arrestados nuevamente en Aruba bajo sospecha de que actuaron “junto con otras personas” al violar y matar a Holloway, según dijo la fiscalía en ese momento. Los abogados defensores sostuvieron en ese entonces que los tres eran inocentes.

En septiembre de 2005 Van der Sloot y los hermanos Kalpoe fueron liberados.

En noviembre de 2007, Van der Sloot fue arrestado de nuevo en los Países Bajos por su “participación en el homicidio voluntario de Natalee Holloway o de causar daños corporales graves a Natalee Holloway resultando en su muerte”, dijeron los fiscales de Aruba. Un mes después un juez de Aruba ordenó la liberación de van der Sloot, en espera de cualquier posible juicio. A finales de ese año les retiraron los cargos contra los tres hombres por falta de pruebas suficientes.

El asesinato de Stephany Flores en 2010, que llevó a Van der Sloot a prisión

Cinco años después de la desaparición de Holloway, en mayo de 2010, Van der Sloot mató a Stephany Flores, de 21 años, en su habitación de hotel en Lima después de que ella encontrara algo relacionado con el caso Holloway en su computadora durante una visita, dijeron los investigadores peruanos.

Van der Sloot tomó dinero y tarjetas bancarias de la billetera de Flores y huyó a Chile. En junio de ese año, Van der Sloot fue arrestado en Chile, y las autoridades lo enviaron de regreso a Perú.

En 2012, Van der Sloot miró fijo cuando le leyeron los cargos por el asesinato de Stephany Flores. No miró hacia abajo, lucía una camiseta verde y tuvo que utilizar una traductora para que lo tradujera al holandés porque no hablaba español. Esa misma frialdad que demostró cuando fue declarado culpable, también se demostraría años más tarde a la hora de asesinar a su siguiente víctima.

En prisión, Van der Sloot contaba con un régimen cerrado especial, según contó el presidente del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, Javier Llaque Moya a CNN en Español desde el penal Ancón I, una de las cárceles de máxima seguridad.

El caso de extorsión

Lo que describe aún más la frialdad y premeditación de Van der Sloot es cuando le solicitó dinero a Beth Holloway, la madre de Natalee Holloway, con la promesa de que revelaría la ubicación de los restos de su hija en Aruba y las circunstancias de su muerte en 2005. En ese momento recibió una suma total de US$ 25.100, pero proporcionó información que luego describió como "inútil", según consigna el FBI.

En 2010, un jurado investigador federal en Alabama acusó a Van der Sloot de extorsión y fraude electrónico por la extorsión a Beth Holloway.

Las autoridades peruanas admitieron el traslado temporal del condenado hacia Estados Unidos en junio de 2023 para que enfrentara los cargos de extorsión y fraude en ese país.

Ahora, trece años después, Joran van der Sloot fue condenado a 20 años de prisión tras declararse culpable de extorsionar y defraudar a la familia de la víctima. La sentencia se ejecutará en simultáneo con los 28 años que Van der Sloot cumple por el asesinato en Perú.

Van der Sloot también fue declarado culpable de traficar cocaína a su prisión en 2021 y sentenciado a 18 años adicionales en Perú, según un memorando de sentencia. Pero la ley peruana prohíbe que las penas de prisión excedan los 35 años a menos que el acusado reciba cadena perpetua, dice el documento.

La confesión y el pedido de disculpas a la familia Hollaway

Van der Sloot confesó el 18 de octubre de 2023 el asesinato de Natalee Holloway en una declaración relacionada con su acuerdo de culpabilidad en los cargos de extorsión y fraude electrónico.

"Hoy puedo decirles con certeza que después de 18 años el caso de Natalee está resuelto. Por lo que a mí respecta, se acabó. Se acabó", dijo Beth Holloway a periodistas a las puertas del juzgado federal Hugo L. Black de Birmingham (Alabama). "Joran van der Sloot ya no es el sospechoso del asesinato de mi hija, es el asesino".

Beth Holloway detalló que van der Sloot describió en la confesión cómo la mató en una playa de Aruba, la puso en el agua y esa fue la última vez que la vio.

La madre dijo que, a pesar de la sentencia concurrente con la condena de Perú por el caso de Stephany Flores, la familia ha "alcanzado la justicia para Natalee" y logrado el fin de "nuestra pesadilla interminable".

"Eres un asesino y quiero que lo recuerdes", dijo Beth Holloway mientras lloraba en el tribunal en octubre de 2023.

Antes de ser sentenciado, sin embargo, el homicida dijo: "Me gustaría pedir disculpas a la familia Holloway, a mi propia familia. No soy hoy la misma persona que era en ese entonces".

Por qué no sería juzgado por el asesinato de Holloway

Van der Sloot puede no enfrentar un juicio por el asesinato de Holloway, ya que el plazo de prescripción de 12 años para el homicidio en Aruba ya pasó, y Estados Unidos, que no tiene un plazo de prescripción para el homicidio, no tiene jurisdicción sobre la investigación criminal en la nación insular caribeña.

CNN se comunicó con la fiscalía de Aruba para solicitar comentarios. La oficina dijo a Associated Press que no estaba claro de inmediato si van der Sloot podría enfrentar cargos de asesinato allí. El caso aún está abierto y las autoridades “darán seguimiento a cualquier pista seria”, dijo la portavoz de la fiscalía, Ann Angela, según AP.

Como parte de su acuerdo con Estados Unidos, Van der Sloot acordó revelar todo lo que sabía sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Holloway, un procedimiento conocido como proffer, mediante el cual un acusado ofrece a los fiscales información que conocen sobre un crimen.

Está previsto que Van der Sloot salga de la prisión peruana en 2045 y probablemente no regresará a Estados Unidos para cumplir condena por los cargos federales después de cumplir ambas sentencias juntas. En el momento de su liberación, probablemente sería deportado a su país de ciudadanía, dijeron expertos legales a CNN.

Con información de Emma Tucker, Devon Sayers, Jean Casarez, Holly Yan, Aaron Cooper, Gustavo Valdés y Jimena de la Quintana,