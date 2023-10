Joran Van der Sloot, acusado en el caso de Natalee Holloway, se declarará culpable de varios cargos federales, dice abogado

Joran van der Sloot llega a Estados Unidos desde Perú 1:27

(CNN) -- Se espera que Joran Van der Sloot, el sospechoso de la desaparición de Natalee Holloway en 2005 y a quien acusan de extorsionar y estafar a la madre de la joven de Alabama, se declare culpable de cargos federales en una audiencia este miércoles, informó un abogado de la familia Holloway.

No se sabe cuáles son los cargos específicos en el caso de extorsión de los que se declarará culpable, ni cuál será la sentencia.

Van der Sloot, una de las últimas personas que vio con vida a Holloway, de 18 años, antes de su desaparición, fue acusado en 2010 de cargos federales de extorsión y fraude electrónico en relación con un complot para vender información sobre el paradero de los restos de la joven a cambio de US$ 250.000, según una acusación presentada en el Distrito Norte de Alabama.

El abogado de la familia Holloway, John Q. Kelly, confirmó a CNN que Van der Sloot tiene intención de declararse culpable en relación con el caso.

Beth Holloway, la madre de Natalee, dará una conferencia de prensa tras la audiencia para hacer público lo que Van der Sloot dijo a las autoridades del FBI.

Van der Sloot fue trasladado en junio a Estados Unidos desde una prisión en Perú, donde cumplía una condena de 28 años por el asesinato en 2012 de Stephany Flores, de 21 años, en una habitación de hotel en Lima.

Según el acuerdo entre Perú y Estados Unidos, Van der Sloot regresaría primero a Perú para terminar de cumplir la condena por asesinato en el caso Flores, y luego a Estados Unidos para comenzar a cumplir la pena que reciba por los cargos en Alabama.

Según la acusación, la madre de Holloway transfirió US$ 15.000 a una cuenta bancaria que Van der Sloot tenía en Holanda y a través de un abogado le dio otros US$ 10.000 en persona. Una vez que tuvo los US$ 25.000 iniciales, Van der Sloot mostró al abogado, Kelly, dónde supuestamente estaban escondidos los restos de Natalee Holloway, pero más tarde admitió por correo electrónico que la información "no tenía ningún valor", afirma la acusación.

La joven fue vista por última vez hace 18 años saliendo de un club nocturno con Van der Sloot y otros dos hombres en la isla caribeña holandesa de Aruba. La policía de Aruba detuvo y puso en libertad a Van der Sloot y a los hermanos Deepak y Satish Kalpoe varias veces en 2005 y 2007 en relación con la desaparición de Holloway. Los abogados de estos hombres mantuvieron su inocencia durante toda la investigación.

En diciembre de 2007, la Fiscalía de Aruba dijo que ninguno de los tres sería acusado y retiró los cargos contra ellos, al afirmar la insuficiencia de pruebas.

Un juez de Alabama firmó una orden que declara a Holloway legalmente muerta cinco años después.

Tina Burnside, de CNN, contribuyó a este reporte