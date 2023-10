¿Quiénes eran las víctimas de los tiroteos en Lewiston, Maine?

18 muertos causa tiroteo en Maine mientras las autoridades buscan al sospechoso 1:19

(CNN) -- Para las víctimas del tiroteo masivo del miércoles por la noche en Lewiston, Maine, era una noche normal.

Algunos participaban en un torneo de cornhole mientras otros disfrutaban de una comida. Entonces un atacante acabó con su diversión.

Y ahora, otra comunidad estadounidense está de luto mientras siguen surgiendo las identidades de aquellos amigos y seres queridos cuyas vidas se perdieron.

Mientras tanto, la policía halló el viernes el cuerpo de Robert Card, el sospechoso de matar a 18 personas y herir a otras 13.

Se trata del tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos este año, y el peor desde que un hombre armado mató a 19 estudiantes y dos profesores en una escuela de Uvalde, Texas, el año pasado. En total, este año han ocurrido al menos 566 tiroteos masivos en todo el país, con cuatro o más disparos excluyendo al tirador, según Gun Violence Archive.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre las víctimas:

Tricia Asselin

Tricia Asselin, de 53 años, trabajaba a tiempo parcial en Just-In-Time Recreation en Lewiston, pero el miércoles en la noche se encontraba jugando a los bolos cuando un hombre armado entró y abrió fuego, le dijo su hermano a CNN este jueves.

"Lo que me dijeron es que cuando todo empezó, ella corrió hacia el mostrador y comenzó a llamar al 911, y fue entonces cuando le dispararon", dijo DJ Johnson a CNN. "Esa era ella. No iba a huir. Iba a intentar ayudar”.

Su otra hermana también estaba en la bolera pero logró escapar, dijo.

Johnson habló con CNN mientras viajaba a Maine para identificar a su hermana y estar con el resto de su familia. Definió a Asselin como su "hermana pequeña" y dijo que eran muy cercanas. Dijo que su hijo más grande está devastado por la pérdida.

"Ella y yo hablábamos probablemente tres o cuatro veces por semana y nos enviábamos mensajes de texto todos los días", dijo. "Su hijo fue toda su vida. Desde el día en que nació hasta ayer. Ella hizo todo por él... él era su mundo", dijo Johnson.

Asselin "era la roca de la familia" y "mantenía a todos en equilibrio", dijo Johnson.

"Si había una discusión, ella era la que calmaría a todos. Si alguien estaba teniendo un mal día, ella estaría directamente al teléfono para hablar al respecto", dijo.

Stephen Vozzella

Stephen Vozzella era un miembro activo de la comunidad de New England Deaf Cornhole y alguien que aportaba emoción y una sonrisa a las competiciones, según declaraciones de su hermano y de The National Association of Letter Carriers, que representa a los carteros de reparto urbano empleados por el Servicio Postal de Estados Unidos.

"El hermano Vozzella solo tenía 45 años", dijo en un comunicado el presidente de la NALC, Brian L. Renfroe. "Le quedaba mucha vida por vivir antes de que se la arrebataran en un acto de violencia armada sin sentido".

En un comunicado sobre la tragedia, la Escuela para Sordos Governor Baxter señaló la muerte de Vozzella y dijo que el ataque se cobró la vida de varios miembros de su comunidad.

"Hemos perdido a cuatro de nuestros queridos miembros de la comunidad en el tiroteo de anoche en Lewiston. Incluidos dos padres de niños en nuestros programas", dijo la directora ejecutiva de la escuela, Karen Hopkins, en un post de Facebook. "Algunos de nuestros empleados eran muy cercanos a estos miembros de nuestra comunidad".

Vozzella, que era un activo jugador de cornhole, también participó en varios torneos de la región organizados por la liga New England Deaf Cornhole.

"Con tristeza y pesar, NEDC ha perdido a un miembro de nuestra comunidad, Steve Vozzella. Fue una de las víctimas perdidas en el tiroteo de Maine", escribió la organización en un post de Facebook el jueves. Señalaba que había aportado "entusiasmo" y una "enorme sonrisa" a las competiciones. "¡Se le echará de menos dentro y fuera de las canchas!".

Joseph Walker

Leroy Walker, concejal de la ciudad de Auburn, en Maine, le dijo a WGME, afiliada de CNN, que su hijo, Joseph Walker, murió en el tiroteo en Schemengees Bar and Grille, en Lewiston.

Walker dijo que recibió una llamada en la noche del miércoles de su hijo menor, quien le dijo que había un tiroteo dentro de Schemengees y que estaba preocupado por Joseph.

Walker dijo que intentaron obtener respuestas del hospital sobre el paradero de su hijo. Después de 14 horas de espera, dijo que él y su familia fueron notificados de la muerte de Joseph.

La policía estatal le dijo a la esposa de su hijo que Joseph, el gerente del bar, tomó un cuchillo y fue tras el atacante para intentar evitar que matara a otras personas, y fue entonces cuando fue asesinado a tiros.

"Mi hijo era querido por miles de personas", dijo Walker.

"Que alguien le haga esto a tantas familias, además de a la mía, es una locura. Simplemente te deja un vacío que no sé cómo se llenará".

También dijo que no odia al asesino. "Tienes que olvidarte de eso", dijo. "Hay que dejar que el Señor haga lo que sea necesario. Si odias y el odio te vuelve loco, vas a lastimar a la gente. El odio nunca traerá de vuelta a mi hijo".

Bryan MacFarlane

Bryan MacFarlane, de 40 años, estaba participando en un torneo cornhole en el restaurante Schemengees Bar and Grille cuando fue asesinado, dijo su hermana Keri Brooks a CNN.

MacFarlane, quien forma parte de la comunidad sorda local, suele ir a Schemengees los miércoles, donde la gente de la comunidad sorda se reúne para jugar al cornhole, dijo Brooks.

Brooks se enteró del fallecimiento de MacFarlane en la mañana de este jueves después de que la policía se presentara en la puerta de la casa de su madre para notificar a la familia.

"Crecí en Maine y la comunidad de sordos es una comunidad muy unida", dijo Brooks. "No sólo mataron a mi hermano, sino también a mis amigos", dijo Brooks al hablar de las otras víctimas de las que tuvo conocimiento.

MacFarlane creció en el área metropolitana de Portland, pero recientemente se había mudado a Maine, dijo Brooks a CNN.

Según Brooks, su hermano fue una de las primeras personas sordas en el estado de Vermont en obtener su licencia CDL (licencia de conductor comercial) de transporte por carretera. "Muchos estados no permiten que las personas sordas conduzcan camiones, así que estoy muy orgulloso de él por lograrlo. Trabajó como camionero durante varios años", dijo Brook.

A MacFarlane también le encantaba andar en motocicleta y salir con su perro llamado M&M, agregó Brooks.

Peyton Brewer-Ross

Peyton Brewer-Ross estaba jugando en un torneo de cornhole en Schemengees cuando el atacante abrió fuego y murió, dijo su hermano Ralph Brewer a CNN.

A Brewer-Ross, de 39 años, le encantaba jugar al cornhole y pasar tiempo con sus amigos en el bar; también le gustaban los cómics y los juegos.

Tenía una hija de dos años, Elle.

"Es surrealista y triste. Ahora mi hermano ya no está aquí junto con otras 17 personas", dijo Brewer a CNN en una entrevista telefónica el jueves. "Se fue a jugar al cornhole. Es la persona más agradable que puedas conocer. Nunca tenía nada malo que decir de nadie".

Brewer-Ross "amaba ser padre más que cualquier otra cosa", agregó su hermano. Hace dos semanas, Brewer-Ross celebró el segundo cumpleaños de su hija Elle.

"Se despertó diciéndole a su madre, Rachel [Sloat], 'dónde está papá, dónde está papá'", dijo Brewer. "No va a recordar nada de esto, pero al mismo tiempo no va a tener a su padre allí el resto de su vida".

"Caminamos aturdidos sin saber qué decir, qué hacer o cómo actuar, por culpa de un tiroteo sin sentido", dijo Brewer. "Es tan increíble que esto pueda seguir ocurriendo una y otra vez y nada cambie".

Jason Walker

Jason Walker, de 51 años, fue identificado como una de las víctimas del tiroteo, según el comisario del Departamento de Seguridad Pública, Mike Sauschuck.

Arthur "Artie" Strout

"Artie" Strout estaba en el restaurante Schemengees Bar and Grille cuando el atacante abrió fuego, dijo su padre, Arthur Bernard, a la afiliada de CNN WBZ.

Bernard dijo que acababa de salir de Schemengees cuando recibió la desgarradora llamada informándole que había un atacante activo.

"Lo más loco es que estuve junto a él justo antes de que ocurriera, minutos, quiero decir 10 minutos antes de que ocurriera", dijo Bernard a WBZ. "No me había alejado demasiado en el coche cuando recibí una llamada telefónica diciendo que había un tiroteo allí y yo sabía dónde estaba él en el lugar".

La familia de Strout pensaba que estaba en el hospital, pero se enteró de la noticia de su muerte el jueves.

Keith Macneir

Keith Macneir, de 64 años, fue identificado como una de las víctimas del tiroteo, según el comisario del Departamento de Seguridad Pública, Mike Sauschuck.

Tommy Conrad

Tommy Conrad, de 34 años, fue identificado como una de las víctimas de los tiroteos masivos de Lewiston, confirmó su familia a WMTW, afiliada de CNN. Conrad era el gerente del sitio de bolos y le sobrevive su hija de 9 años.

Michael Deslauriers II

Michael Deslauriers II murió mientras intentaba cargar contra el tirador, dijo su padre, Michael Deslauriers, en Facebook.

Deslauriers padre, presidente de la Sociedad Histórica Sabattus, anunció en la página de Facebook de la organización que su hijo y su amigo murieron tratando de detener al tirador.

"Se aseguraron de que sus esposas y varios niños pequeños estuvieran cubiertos y luego cargaron contra el tirador", dijo Deslauriers padre.

Deslauriers padre describió el anuncio como "la noticia más difícil que un padre jamás haya tenido que compartir".

Joshua Seal

El querido intérprete de lenguaje de señas estadounidense Joshua Seal había estado participando en el torneo cornhole para atletas sordos en Schemengees cuando fue asesinado el miércoles, según dijo su esposa a WGME, afiliada de CNN.

El empleador de Seal, Pine Tree Society, dijo en un comunicado en Facebook que Seal era el director de servicios de interpretación.

Seal llamó la atención durante la pandemia como uno de los intérpretes principales para sordos de la gobernadora de Maine, Janet Mills, y del Dr. Nirav Shah durante las sesiones informativas diarias sobre el covid-19.

"Joshua Seal fue un 'padre maravilloso' y un 'marido maravilloso', dijo su esposa Elizabeth Seal en Facebook.

En un homenaje escrito a su esposo, Seal dijo que su esposo era un padre solidario al que le encantaba pasar tiempo con sus hijos.

"A él (Joshua) siempre le encantó pasar tiempo con ellos, viajar, ir de excursión a la playa o acampar el fin de semana", dijo la esposa de Seal. "No sólo fue un padre maravilloso, sino también un esposo maravilloso, mi mejor amigo y mi alma gemela. También fue un jefe maravilloso, un intérprete increíble, un gran amigo, un amoroso hijo, hermano, tío y nieto. Amaba a su familia y siempre los puso en primer lugar. Por eso siempre será recordado".

Maxx Hathaway

Maxx Hathaway era padre de dos hijos y estaba en casa a tiempo completo, y tenía un tercer hijo en camino, dijo su hermana, Kelsay Hathaway.

"Era una persona tonta y con los pies en la tierra, le encantaba bromear y siempre tenía una actitud edificante sin importar lo que estuviera pasando", dijo Kelsay Hathaway en una campaña verificada de GoFundMe que ella creó. "Brenda (su esposa), las niñas, su familia y amigos significaron mucho para él, y su pérdida se sentirá en las comunidades de las que formó parte y en las que creció".

La esposa de Hathaway dará a luz en poco más de un mes, dijo Kelsay Hathaway.

Maxx estaba en Schemengees cuando el comenzó el tiroteo.

Su esposa, Brenda Hathaway, estaba en el bar esa noche cuando su hija pequeña, Lilian, empezó a ponerse inquieta. Ella le dijo al Boston Globe que se fue temprano, Maxx se quedó a jugar al billar.

"Con el apoyo que podamos obtener, nos encantaría poder brindarle a Brenda asistencia para el cuidado de los niños, celebración de la vida, compras, etc., ya que pronto tendrá un nuevo miembro en la familia", escribió Kelsay en la campaña GoFundMe.

En otra publicación en las redes sociales, la otra hermana de Hathaway, Courtney Hathaway, dijo que está conmocionada y desconsolada.

"Perdí a mi hermano mayor en el trágico tiroteo masivo de anoche. Siento muchas cosas en este momento, pero lo que más me duele es que se haya ido. Nada te prepara realmente para la pérdida repentina e impactante de un ser querido, especialmente cuando ocurre en una tragedia así", dijo Courtney Hathaway en una publicación de Facebook. "Maxx era una persona muy cariñosa y realmente fue algo extraordinario verlo convertirse en padre de dos niñas y hay una en camino. Todos lo vamos a extrañar".

Robert “Bob” Violette

Bob Violette, de 76 años, estaba enseñando en una liga juvenil de bolos en Just-In-Time Recreation cuando estalló el tiroteo. Sus seres queridos creen que Violette murió protegiendo a sus alumnos de las balas, según WBZ, afiliada de CNN.

"Bob ha ayudado con la liga juvenil desde que tengo memoria", dijo Brandon Dubuc, amigo de Violette, a WBZ. "Si él estaba allí con esos niños, estaba protegiendo a esos niños. No tengo ninguna duda al respecto".

Los testigos dijeron que Violette se interpuso entre el atacante y los niños de su liga de bolos para mantenerlos a salvo, según el Portland Press Herald.

"Me dijeron que se llevó la peor parte, y eso es lo que realmente me mata, porque estaba intentando proteger a otras personas", dijo su nuera Cassandra Violette al Press Herald.

La familia de Violette lo describió al Press Herald como una persona que hacía que todo el mundo se sintiera cómodo y atendido.

Murió a pocos días de celebrar su 77 cumpleaños, dijeron sus familiares a WBZ.

Lucille Violette

Lucille Violette, de 73 años, esposa de la víctima Bob Violette, también fue identificada como una de las víctimas del tiroteo, según el comisario del Departamento de Seguridad Pública, Mike Sauschuck.

William "Bill" Young y Aaron Young

Bill Young y su hijo de 14 años, Aaron, estaban jugando una partida en Just-In-Time Recreation cuando el atacante entró en el edificio, dijo Kayla Putnam, hermana de Aaron e hijastra de Bill, a WCVB, afiliada de CNN.

Aaron, a quien sus amigos echan mucho de menos, era un estudiante de honor en la escuela y estaba muy orgulloso de sus notas, según Putnam.

Bill era mecánico de automóviles, dijo Putnam, y la roca de la familia.

"Se le va a echar mucho de menos", dijo Putnam a WCVB. "Va a ser muy difícil para la familia en este momento lidiar sin él porque era una especie de centro de la familia y de todo".

El hermano de Bill, Rob, describió a su hermano mayor como un hombre trabajador que amaba a su familia. "Siempre intentaba hacer reír a la gente y siempre disfrutaba de la vida al máximo", dijo Rob en un GoFundMe verificado. "No podría haber pedido un hermano mayor mejor".

Rob describió a su sobrino Aaron, que estaba en segundo de bachillerato, como un chico amable y atento que disfrutaba haciendo cualquier cosa que hiciera su padre.

Ronald “Ron” Morin

Ron Morin, de 55 años, se encontraba en el Schemengees Bar and Grille cuando comenzaron los disparos. Su muerte ha dejado a su familia en "estado de shock y profundo dolor", según declaró a CNN Cecile Francoeur Martin, miembro de su familia.

En una entrevista concedida al Bangor Daily News, Martin describió a Morin como una persona gregaria, optimista y alegre.

Martin dijo al medio que Morin era una de esas personas que "si estabas teniendo un mal día, iba a hacer que fuera un día mejor solo con su presencia".

William Frank Brackett

William Frank Brackett, de 48 años, fue identificado como una de las víctimas del tiroteo, según el comisario del Departamento de Seguridad Pública, Mike Sauschuck.

Natalie Barr, Caroll Alvarado, Elizabeth Wolfe, Sara Smart, Paradise Afshar, Amanda Jackson, Cara Lynn Clarkson y Aya Elamroussi de CNN contribuyeron con el reportaje para esta publicación.