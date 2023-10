Resumen de noticias de los tiroteos en Lewiston, Maine, del 26 de octubre

Biden dice que habló con altos funcionarios de Maine y que está de "luto" tras el "trágico tiroteo masivo"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este jueves en un comunicado el ataque en Lewiston, Maine, como "otro tiroteo masivo trágico y sin sentido", e instó a los legisladores republicanos a "cumplir con su deber de proteger al pueblo estadounidense" y trabajar en leyes sobre armas.

"Una vez más, nuestra nación está de luto", dijo. "Hoy, Jill y yo rezamos por los estadounidenses que perdieron la vida, por los que siguen en estado crítico y por las familias, los supervivientes y los miembros de la comunidad que soportan la conmoción y el dolor".

Instó a los residentes en la zona de los incidentes a atender las advertencias emitidas por las autoridades locales para refugiarse en sus lugares ya que el sospechoso sigue prófugo.

"Ordené a mi Gobierno que proporcione todo lo necesario para apoyar a la población de Maine. Seguiremos estando ahí en todo momento", añadió.

Tras señalar que "innumerables" estadounidenses han sobrevivido a la violencia armada, dijo que "no es normal y no podemos aceptarlo", y añadió que las medidas adoptadas hasta ahora en materia de seguridad de las armas "simplemente no son suficientes."

"Insto a los legisladores republicanos del Congreso a que cumplan con su deber de proteger al pueblo estadounidense. Trabajen con nosotros para aprobar un proyecto de ley que prohíba las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, para promulgar controles universales de antecedentes, para exigir el almacenamiento seguro de las armas y poner fin a la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas. Es lo mínimo que debemos a todos los estadounidenses que ahora sufrirán las secuelas físicas y mentales de este último atentado", declaró Biden.