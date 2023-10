¿Quién es Robert Card y qué sabemos del sospechoso de los tiroteos en Lewiston, Maine?

Al menos 16 personas muertas y decenas de heridos tras tiroteos en Maine 1:25

(CNN) -- La ciudad de Lewiston, en Maine, está de luto por las 18 personas que murieron y las decenas que resultaron heridas en dos tiroteos masivos ocurridos en la noche de este miércoles.

La policía local identificó a Robert Card, de 40 años, de Bowdoin, como sospechoso de los tiroteos y emitió una orden de arresto en su contra, advirtiendo que debe ser "considerado armado y peligroso".

¿Quién es Robert Card?

El sospechoso del tiroteo masivo de Maine es un hábil tirador y amante de la naturaleza que estaba entre los mejores tiradores de su unidad de Reserva del Ejército, dijo a CNN un excolega de la unidad.

El sargento de primera clase Robert Card era especialista en suministro de petróleo en la Reserva del Ejército, de acuerdo con los registros proporcionados por el Ejército este jueves. También es un instructor certificado de armas de fuego.

Card se alistó en diciembre de 2002 y no ha participado en ningún combate, según su expediente. Ha recibido varias condecoraciones militares, entre ellas la Medalla al Mérito del Ejército, dos medallas al Mérito del Componente de Reserva del Ejército, la Medalla al Servicio Humanitario, la Medalla al Servicio de Defensa Nacional y la Cinta de Servicio del Ejército.

publicidad

Amenazas recientes

Este verano, el sospechoso comenzó a hacer declaraciones sobre que oía voces y quería hacer daño a sus compañeros mientras prestaba servicio en el centro de entrenamiento de Camp Smith, en Nueva York, y su superior lo remitió a un hospital militar, donde pasó unas semanas en evaluación, según informaron fuerzas del orden a CNN.

En julio, oficiales de la Reserva del Ejército denunciaron a Card por "comportamiento errático", y fue trasladado al cercano Hospital Comunitario del Ejército Keller, en la Academia Militar de Estados Unidos, para una "evaluación médica", según declaró a CNN un portavoz de la Guardia Nacional.

"Preocupados por su seguridad, la unidad solicitó que se contactara con las fuerzas del orden", declaró el portavoz, el coronel Richard Goldenberg.

La policía del estado de Nueva York acudió al lugar y trasladó a Card al hospital.

Card pasó unas semanas en evaluación en el hospital, según las fuerzas del orden.

El hombre también amenazó con disparar contra una base de la Guardia Nacional en Maine, según informaron previamente a CNN las fuerzas del orden.

La cuñada de Card, Katie O'Neill, dijo en una breve conversación con CNN este jueves que Card no tiene un largo historial de problemas de salud mental: "Esto fue un episodio agudo. Él no es así", dijo O'Neill. "Él no es alguien que haya tenido problemas de salud mental durante su vida ni nada por el estilo".

Clifford Steeves, de Massachusetts, le dijo a CNN que conoció a Card cuando sirvieron juntos en la Reserva del Ejército, desde principios de la década de 2000 hasta hace aproximadamente una década. Dijo que nunca fue testigo de ningún comportamiento preocupante por parte del Card.

"Era un tipo muy agradable, muy tranquilo. Nunca abusó de su autoridad ni fue malo o grosero con otros soldados", dijo Steeves. "Es realmente perturbador".

Steeves dijo que los dos sirvieron juntos en diferentes puntos del país, incluidos Wisconsin, Georgia y Nueva York. Dijo que sentía como si hubiera "crecido" con Card porque ingresaron al ejército cuando eran jóvenes y entrenaron juntos.

Steeves dijo que si bien "el liderazgo agresivo era muy prominente" en el Ejército, Card se destacó por ser una "persona racional y comprensiva” que “lideró a través del respeto en lugar del miedo".

Además, dijo que era un tirador experto y uno de los mejores de su unidad.

Otro exmiembro de la Reserva del Ejército que sirvió con Card también lo describió como un "buen tipo" que "nunca tuvo problemas con nadie". La persona, que pidió hablar de forma anónima debido a lo delicado de la situación, no recordaba que Card mostrara ningún tipo de comportamiento violento.

Card estudió tecnología de ingeniería en la Universidad de Maine entre 2001 y 2004, pero nunca se graduó, dijo a CNN Eric Gordon, portavoz de la universidad.

Los registros públicos muestran direcciones de Card en Bowdoin, Maine, una ciudad cerca de Lewiston. Card parece haber sido miembro de un club local de lanzamiento de herraduras en la cercana ciudad de Lisbon, Maine, según una noticia local y una foto de Facebook que lo mostraba usando una camiseta con el logo del club.

Una cuenta en la plataforma de redes sociales X con el nombre de Card y una foto que parece ser suya, y que ya no se encuentra en línea, mostraba un historial de que le gustaba el contenido político republicano y de derecha.

Cuando la jugadora de la WNBA Brittney Griner fue liberada de Rusia en un intercambio de prisioneros, la cuenta publicó lo que parecía ser su único tweet. En respuesta a una historia de CNBC sobre el tema, la cuenta escribió: "Asesino en masa para una jugadora de la wnba, gran trabajo, sigan con el buen trabajo", en un aparente ataque al presidente Joe Biden. A la cuenta le gustó un tweet de principios de este año del autor y cineasta de derecha Dinesh D'Souza que argumentaba en contra de la prohibición de las armas de asalto, así como otros tweets de figuras políticas como Donald Trump Jr. y Tucker Carlson.

¿Qué cargos enfrenta Robert Card por los tiroteos en Lewiston?

Originalmente, la Oficina del Sheriff difundió imágenes y dijo que la persona había sido vista con ropa marrón, sosteniendo un rifle de alta potencia estilo asalto. La Policía también compartió una imagen del vehículo buscado —un pequeño SUV blanco con un parachoques delantero que se cree que está pintado de negro— que la Policía Estatal de Maine confirmó que es el auto del sospechoso.

Card se enfrenta a ocho cargos por homicidio, dijo este jueves el coronel William G. Ross, de la Policía Estatal de Maine.

"Nuestra realidad para hoy es que este sospechoso sigue en libertad", dijo el director de Seguridad Pública, Michael Sauschuck.

Mientras tanto, las autoridades identificaron a ocho víctimas de los tiroteos del miércoles y están trabajando para identificar a 10 más.

Cualquiera que vea a Card no debe acercarse a él "ni establecer contacto con él de ninguna manera", había dicho el miércoles por la noche Sauschuck.

Andy Rose, Sara Smart, Nouran Salahieh, de CNN, colaboraron en la elaboración de este artículo.