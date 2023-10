Médico forense dice que se requiere investigación adicional en la muerte del actor Matthew Perry

Fallece el actor Matthew Perry de la serie "Friends" 5:41

(CNN) -- La causa de la muerte del actor Matthew Perry en su residencia este sábado requerirá pasos adicionales de investigación por parte de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles antes de llegar a una conclusión, según los registros de la agencia.

El médico forense actualizó su registro en línea para Perry este domingo por la tarde, listando su causa de muerte como "diferida".

"En los casos en que la causa de la muerte no pueda determinarse en el momento de la autopsia, se emitirá un certificado diferido hasta que se hayan completado estudios adicionales", según las directrices del forense de Los Ángeles.

Ya se ha realizado la autopsia, pero los forenses están esperando los resultados de los informes toxicológicos para determinar la causa de la muerte de Perry, según informó la oficina del médico forense a la CNN este domingo. Estos informes pueden tardar semanas en completarse.

Los investigadores tienen previsto utilizar los informes toxicológicos para determinar si alguna sustancia extraña pudo contribuir a la muerte de Perry, según una fuente policial.

La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando la muerte de Perry, pero una fuente policial declaró a CNN que no se sospecha de ningún delito. Este domingo, los registros del médico forense indicaban que los restos del actor estaban listos para ser entregados a sus familiares.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Brian Humphrey, dijo a CNN que se recibió una llamada al 911 el sábado a las 4:07 p.m. para una emergencia de rescate acuático. La policía de Los Ángeles respondió a las 4:10 p.m. y calificó la llamada como una investigación de muerte poco después.

Perry, de 54 años, fue encontrado inconsciente en su bañera de hidromasaje, según Los Angeles Times, citando fuentes policiales.

Los padres de Perry, John Bennett Perry y Suzanne Morrison, junto con su padrastro, el corresponsal de "Dateline" Keith Morrison, fueron vistos llegando a la casa del actor el sábado por la noche en medio de la respuesta policial.

Este domingo, la familia de Perry emitió un comunicado a la revista People diciendo que estaban "desconsolados por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano".

"Matthew trajo tanta alegría al mundo, tanto como actor como amigo", decía el comunicado. "Todos significaban mucho para él y agradecemos la tremenda efusión de amor".

Un libro abierto

Perry fue sincero sobre sus luchas con la adicción.

Se sinceró sobre su recuperación de la adicción y su dedicación a ayudar a los demás en sus memorias, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir", que publicó en noviembre de 2022.

"Lo mejor de mí, sin excepción, es que si alguien viene a mí y me dice: 'No puedo dejar de beber, ¿puedes ayudarme?', puedo decir que sí y seguir adelante y hacerlo", dijo en una aparición en el podcast "Q With Tom Power" el año pasado para hablar de su libro.

Perry continuó diciendo que quería ser recordado "como alguien que vivió bien, amó bien, fue un buscador" y que "su cosa primordial es que quiere ayudar a la gente".

"Eso es lo que yo quiero", dijo.

Perry estaba luchando contra la adicción en el apogeo de su carrera en "Friends" y dijo durante la entrevista que debido a esto, no era capaz de ver la serie.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc coprotagonizaron junto a Perry "Friends", que se emitió de 1994 a 2004.

Los actores aún no han comentado la muerte de Perry.

Este domingo, los co-creadores de "Friends" Marta Kauffman y David Crane y el productor ejecutivo Kevin Bright emitieron un comunicado a CNN, diciendo que estaban "conmocionados y profundamente, profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew".

"Todavía parece imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos por haberle tenido como parte de nuestras vidas", decía su declaración. "Era un talento brillante. Es un tópico decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew no hay palabras más ciertas. Desde el primer día que le oímos encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros".

El comunicado añadió: "Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportaba a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también en la vida. Siempre era la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado... Este es realmente el que nos rompe el corazón".