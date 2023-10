Cómo consiguió Matthew Perry su papel de Chandler en "Friends"

El problema que padecía Matthew Perry grabando "Friends" 2:01

(CNN) -- Podría decirse que la audición de Matthew Perry para el papel que lo convirtió en una superestrella tuvo una inspiración divina.

Perry, quien murió este sábado a los 54 años, relató en su autobiografía publicada en 2022 que tres semanas antes de la audición para el papel de Chandler Bing en la famosa serie de "Friends" estaba en su pequeño apartamento de Los Ángeles leyendo una noticia del actor Charlie Sheen en el periódico.

"Decía que Sheen volvía a estar en problemas por algo, pero recuerdo que pensé: '¿A él qué le importa? Es famoso'", escribió Perry en "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". "De la nada, me encontré de rodillas, cerrando los ojos con fuerza y rezando. Nunca antes lo había hecho".

Perry dijo que su oración fue sencilla. Simplemente pidió "Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo. Solo por favor, hazme famoso".

"Tres semanas después, me dieron el papel en 'Friends'. Y Dios ciertamente ha cumplido su parte del trato, pero el Todopoderoso, siendo el Todopoderoso, no había olvidado también la primera parte de esa oración", escribió Perry.

Por poco, Perry se pierde la oportunidad de interpretar a Chandler en "Friends".

Era 1994 y el actor dijo que estaba buscando trabajo después de que su "terrible" representante le dijera que "no tenía dinero".

"Así que llamé a mi agente y le dije: 'Tienes que conseguirme cualquier trabajo, cualquier trabajo que puedas'", recordó Perry durante una entrevista en 2015 en "Late Night With Seth Meyers". "Dio la casualidad que fue el año en que se grabó 'Friends', pero yo estaba fuera del mercado porque había aceptado un trabajo en un piloto llamado 'LAX 2194' que trataba sobre los encargados del equipaje en el aeropuerto de Los Ángeles en el año 2194".

Entonces le llegó el guión de un programa que entonces se llamaba "Friends Like Us", dijo.

"Era divertidísimo y genial", comentó Perry. "Había un papel que era perfecto para mí y me estaba volviendo loco que no pudiera presentarme por [el] programa de los encargados del equipaje. Me estaba volviendo loco".

Afortunadamente, los ejecutivos de televisión que vieron "LAX 2194" pensaron que era horrible, explicó Perry, quien entonces quedó libre para seguir con el papel de Chandler, que lo hizo famoso.

Perry solía decir que la serie le cambió la vida y lo unió de manera permanente a sus compañeros Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

El actor tuvo un momento emotivo al hablar de ello en mayo de 2021, cuando él y sus compañeros se reunieron para el especial de HBO Max "Friends: The Reunion" de HBO Max. (HBO Max es propiedad de la empresa matriz de CNN).

"La mejor manera de describirlo es que, una vez terminada la serie, en una fiesta o cualquier tipo de reunión social, si uno de nosotros se encontraba con otro, no había nada qué hacer", explicó. "Ese era el final de la noche. Te sentabas con esa persona toda la noche y ya está".

A Cox se le saltaron las lágrimas mientras Perry hablaba.

"Pedías disculpas a la gente con la que estabas, pero tenían que entender que habías conocido a alguien especial para ti y que ibas a hablar con esa persona el resto de la noche", añadió. "Y así funcionó".