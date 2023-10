La vida de Matthew Perry: familia, parejas, carrera, películas y más

Matthew Perry habla sobre sus problemas con las drogas 0:55

(CNN Español) -- Matthew Perry era un actor prácticamente desconocido en 1994 cuando "Friends" estrenó en la televisión estadounidense. Pero la serie fue tan existosa que su papel como el sarcástico y entrañable Chandler Bing marcó su carrera y su vida, y lo convirtió en una celebridad.

Aunque "Friends" lo catapultó a la fama, el actor, nacido en 1969, en Massachusetts y criado en Canadá, tuvo una amplia carrera que abarca casi cuatro décadas en las que participó en una variedad de series y películas que le valieron nominaciones a los premios Emmy.

Acá un vistazo a la carrera, vida personal y más de Matthew Perry, quien murió este sábado 28 de octubre a los 54 años en su casa de Los Ángeles.

Perry nació en Williamstown, Massachusetts, el 19 agosto de 1969.

Su padre, John Bennett Perry, un actor estadounidense y su madre Suzanne Marie Langford, una periodista canadiense, con quien Perry se fue a vivir a Ottawa cuando era joven después de que sus padres se separaron.

Perry persiguió su pasión por el tenis y se convirtió en uno de los mejores tenistas de Canadá.

Al igual que su padre, el joven Perry también desarrolló interés en la actuación después de mudarse a Los Ángeles cuando tenía 15 años para vivir con él.

Carrera

El primer papel acreditado de Perry fue en el drama "240-Robert" en 1979. En los años 90, le siguieron otros papeles secundarios en algunas películas y series de televisión como "A Night in the Life of Jimmy Reardon" (con River Phoenix) "Second Chance" o "Beverly Hills 90210".

En 1994, llegó "Friends". Perry tenía 24 años cuando obtuvo el papel de Chandler Bing, según IMDB, y durante 10 años dio vida al sarcástico personaje en los más de 200 episodios que duró la serie hasta su final en 2004.

Mientras "Friends" se emitia en la televisión, Perry llegó a la pantalla grande con “Fools Rush In” (con Salma Hayek) en 1997, “Almost Heroes” de 1998 y “The Whole Nine Yards” (con Bruce Willis) de 2000.

Su papel invitado en "The West Wing" le valió dos nominaciones al Emmy en 2003 y 2004, y su protagónico en la película para la televisión "The Ron Clark Story" de 2007.

Apareció en la serie “Studio 60 on the Sunset Strip” de 2006-2007 y unos años después protagonizó al lado de Zac Efron la película de 2009 "17 again".

Perry participó en otras series con dos de sus protragonistas de "Friends": en un episodio de "Cougar Town", la serie de Courtney Cox (Monica), y en uno de "Web Therapy", que protagonizaba Lisa Kudrow (Phoebe).

En años recientes, de 2015-2015, actuó en la serie "The Odd Couple". Y en 2021, junto con sus compañeros de reparto de "Friends", apareció en "The Late Late Show with James Corden".

Parejas

Perry contó en su libro autobiográfico “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” que mantuvo una relación con Roberts a mediados de la década de 1990. Molly Hurwitz: Perry comenzó a salir con la gerente literaria en 2018 y la pareja se comprometió en 2020. Terminaron su compromiso en 2021, y Perry dijo en un comunicado en ese momento: “A veces las cosas simplemente no funcionan y esta es una de ellas. Le deseo a Molly lo mejor”.

Su batalla con las adicciones

En su autobiografía "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", publicada en 2022, Matthew Perry describió su batalla con adicciones.

Perry revela en el libro que, debido a la adicción a los analgésicos opioides, estuvo a punto de morir a los 49 años cuando su colon estalló por el consumo excesivo de opioides. Estuvo en coma durante dos semanas y pasó cinco meses en el hospital.

"Quería compartirlo cuando estuviera a salvo de volver a entrar en el lado oscuro de todo", dijo Perry a People sobre el libro. "Tuve que esperar hasta estar bastante seguro de estar sobrio, y alejado de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción, para escribirlo todo. Y lo más importante es que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente".

El actor requirió 14 cirugías para ayudar a reparar todo el daño abdominal y admitió haber ido a rehabilitación 15 veces a lo largo de los años con la esperanza de dejar su adicción a las drogas.

Con información de Dan Heching, Lisa Respers France, Cherri Mossburg, Josh Campbell y Sebastián Jiménez Valencia