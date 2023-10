Quién era Matthew Perry, el adorable y sarcástico Chandler de "Friends"

Matthew Perry dice que estuvo al borde de morir cuando estaba en "Friends" 1:22

(CNN Español) -- En un episodio de Saturday Night Live en 1998, el anfitrión invitado Matthew Perry encabezó un muy memorable sketch llamado "Sarcasm 101" en el que se desplegaba el sello humorístico del actor que en el papel de Chandler en "Friends" se volvió una institución. El sarcasmo era la identidad del adorable personaje mundialmente famoso, pero también del intérprete, a quien la fama y la adicción al Vicodin le marcaron su vida durante y después de la popular serie.

Matthew Perry, nacido en 1969, en Massachusetts y criado en Canadá, obtuvo un reconocimiento internacional inusitado con "Friends", una serie que empezó en 1994 con actores debutantes o casi desconocidos —salvo Courteney Cox— y que disparó la audiencia de NBC, redefinió las sitcoms a nivel mundial e hizo de Perry y de sus coestrellas unos millonarios.

Perry era un bromista por naturaleza. La primera vez que fue portada de la revista People, se la envió a uno de sus antiguos maestros, quien le había dicho que no iba a ser nadie en la vida si se la pasaba bromeando todo el tiempo.

Los directores en el set a menudo utilizaron sus bromas y sugerencias en los episodios de "Friends".

Se aprendió de memoria el libreto del piloto de "Friends", pues había estado ayudando a un amigo que quería el papel, de manera que cuando fue a la audición no leyó nada —como es habitual en esas pruebas—, cuenta IMDb.

Era el más joven del elenco y se volvió en una estrella querida por muchos. Fue amigo real de sus compañeros en el set, en especial de Jennifer Aniston.

Los seis actores —Perry, y las mencionadas Aniston y Cox, junto con David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow— negociaron juntos para convertirse en unos de los actores mejor pagados de una serie de televisión en ese momento. Alcanzaron una fama sin precedentes y una riqueza no vista para actores de la TV. Además, los protagonistas de "Friends" decidieron como equipo que no serían nominados a premios de actores principales, solo como actores de reparto.

Junto con "Seinfeld", los actores de "Friends" se volvieron la imagen por excelencia de las series de comedia estadounidenses de la década.

El papel le valió una nominación al Emmy en 2002. A pesar de que no ganó, fue el único del elenco que no fue nominado a un Razzie, los galardones a lo peor del sector del entretenimiento.

De sus compañeros de reparto, Perry dijo: "Es como los pingüinos. Los pingüinos, en la naturaleza, cuando uno está enfermo, o cuando uno está muy herido, los otros pingüinos lo rodean y lo sostienen. Caminan a su alrededor hasta que el pingüino puede caminar por sí mismo. Eso es lo que hizo el reparto por mí".

En los años 90 y principio de los 2000, Perry tocó el cielo con "Friends" y apareció en películas populares como "Fools Rush In" (com Salma Hayek) y "The Whole Nine Yards" (con Bruce Willis). Tuvo actuaciones elogiadas por la crítica, como su papel invitado en "The West Wing", que le valió dos nominaciones al Emmy en 2003 y 2004, y su protagónico en la película para la televisión "The Ron Clark Story" de 2007.

Pero siempre sería recordado como Chandler, un amigo adorable, torpe para las relaciones y poseedor de una capacidad de la ironía como ninguno. Su romance con Monica fue uno de los grandes giros de una serie en esa época.

"Friends" fue una producción de Warner Bros. Television, propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

El lado oscuro de Matthew Perry: las adicciones

En su autobiografía "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", publicada en 2022, Matthew Perry describió su batalla con adicciones.

Perry revela en el libro que, debido a la adicción a los analgésicos opioides, estuvo a punto de morir a los 49 años cuando su colon estalló por el consumo excesivo de opioides. Estuvo en coma durante dos semanas y pasó cinco meses en el hospital.

"Quería compartirlo cuando estuviera a salvo de volver a entrar en el lado oscuro de todo", dijo Perry a People sobre el libro. "Tuve que esperar hasta estar bastante seguro de estar sobrio, y alejado de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción, para escribirlo todo. Y lo más importante es que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente".

"Podía soportarlo, más o menos. Pero a los 34 años, estaba realmente metido en un montón de problemas", dijo Perry a la publicación, añadiendo que estuvo sobrio durante la novena temporada.

Perry admite haber ido a rehabilitación 15 veces.

Perry no podía ver un episodio "Friends" después de que terminó la serie, no lo soportaba. "Tomaba 55 Vicodin al día, pesaba 128 libras, estaba en Friends siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado", dijo Perry en una entrevista con CBC el año pasado. “No vi el programa, y no lo he visto, porque podía decir: ‘Beber, opiáceos, beber, cocaína'”, dijo. “Podía saber temporada tras temporada, por mi apariencia. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo”.

Otra ironía: Matthew Perry no podía verse en pantalla, pero "Friends" es uno de los programas más vistos de la historia y es emitido y repetido en cadenas de cable y plataformas de streaming con mucha popularidad.

