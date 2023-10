FOTOS | La vida de Matthew Perry en imágenes

(CNN) -- Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing en "Friends", murió este sábado en un aparente accidente por ahogamiento en su casa de Los Ángeles, dijeron fuentes policiales a Los Angeles Times. No se sospecha de ningún juego sucio. Tenía 54 años.

En "Friends", Perry protagonizó junto a Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow la comedia sobre un grupo muy unido de amigos que viven en la ciudad de Nueva York.

El peculiar papel le valió una nominación al Primetime Emmy en 2002. También disfrutó de otras cuatro nominaciones para el prestigioso premio de actuación televisiva, incluidas dos por su interpretación de Joe Quincy en "The West Wing".

"Friends" fue una producción de Warner Bros. Television, propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

El programa de TV ayudó a impulsar la carrera de Perry y pronto consiguió papeles en la pantalla grande en "Fools Rush In" de 1997, "Almost Heroes" en 1998 y "The Whole Nine Yards" en 2000.

publicidad

En noviembre de 2022, publicó unas memorias tituladas "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". En los últimos años fue sincero sobre su lucha contra la adicción, contra la que luchó incluso en la cima de su carrera.

"Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew Perry. Matthew era un actor increíblemente talentoso y una parte indeleble de la familia de Warner Bros. Television Group", dijo Warner Bros. Television Group en un comunicado a CNN. "El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo y su legado vivirá en los corazones de muchas personas. Este es un día desgarrador y enviamos nuestro amor a su familia, a sus seres queridos y a todos sus devotos aficionados".