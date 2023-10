El Ejército declaró que Robert Card, atacante de Maine, "no debería tener un arma" meses antes de los tiroteos masivos

Encuentran muerto al sospechoso de tiroteos masivos de Maine 0:53

(CNN) -- Nuevos detalles sobre Robert Card, el reservista del Ejército de Estados Unidos que, según las autoridades, mató a 18 personas e hirió a otras 13 en Lewiston, Maine, la semana pasada, entre ellos advertencias previas sobre él por parte del Ejército y de su familia, y dos intentos de las fuerzas de seguridad de investigarlo semanas antes del tiroteo.



El Ejército declaró en julio que Card, de 40 años, "no debería tener un arma, manejar municiones ni participar en actividades con municiones reales", después de que se le viera "comportarse de forma errática" y se le enviara a una evaluación a un hospital del Ejército, dijo la portavoz del Ejército, teniente coronel Ruth Castro.

Unos dos meses más tarde, un ayudante del sheriff fue enviado dos veces a mediados de septiembre a revisar su estado, después de que un soldado temiera que el reservista "enloqueciera y cometiera un tiroteo masivo", según un documento del departamento del sheriff del condado de Sagadahoc. Entonces se envió una alerta a las fuerzas de seguridad advirtiendo de que Card estaba "armado y era peligroso".

Eso fue menos de seis semanas antes de que el terror se desplegara en Lewiston el miércoles por la noche, cuando Card abrió fuego primero en la bolera Just-in-Time Recreation y luego en Schemengees Bar & Grille a unos 6 kilómetros de distancia, dijeron las autoridades.

La violencia, que supuso el tiroteo masivo más mortífero de este año en Estados Unidos, fue seguida de una larga persecución de 48 horas que terminó con el hallazgo de Card muerto en el interior de un tráiler de una planta de reciclaje con una herida de bala autoinfligida, según las autoridades.

Aunque persisten las dudas sobre qué motivó el atentado y por qué se eligieron esos lugares como objetivo, las advertencias previas sobre Card que están saliendo a la luz están planteando interrogantes sobre la gestión que hicieron las autoridades de las señales de advertencia y su acceso a las armas de fuego.

"Una parte importante de nuestra respuesta en las próximas semanas consistirá en comprender exactamente qué ocurrió y preguntarnos qué cambios son necesarios para proteger la seguridad de los habitantes de Maine", declaró este lunes la gobernadora de Maine, Janet Mills.

El tiroteo masivo trastornó la vida en Lewiston y sus alrededores, sembrando el terror en la zona y destrozando familias.

Las 18 personas asesinadas tenían edades comprendidas entre los 14 y los 76 años. Entre ellas había un niño que jugaba al boliche con su padre, participantes en un torneo de cornhole para sordos y varios padres que dejan hijos pequeños.

Familia del atacante contactó a las autoridades

La oficina del sheriff del condado de Sagadahoc fue contactada el 3 de mayo por la familia de Card, que dijo estar preocupada por su bienestar y compartió que tenía acceso a armas de fuego, según muestran los documentos.

El hijo de Card, de 18 años de edad, dijo a un ayudante del sheriff que a partir de enero, su padre "empezó a afirmar que la gente decía cosas sobre él, mientras estaba en público", según los documentos compartidos por la oficina del sheriff.

Su exmujer también le dijo al ayudante del sheriff que Card había "recogido entre 10 y 15 pistolas y rifles" que estaban en casa de su hermano, según el documento. La exmujer y el hijo dijeron que su plan era mantenerse alejados de Card, según los documentos.

Tras hablar con la familia, el ayudante del sheriff se puso en contacto con representantes del Grupo de Entrenamiento 304 del Tercer Batallón y los puso en contacto con la familia de Card, "quienes aseguraron a nuestra oficina que se asegurarían de que Card recibiera atención médica", informó el departamento del sheriff en un comunicado.

Envían agentes a la casa del atacante semanas antes del tiroteo

En septiembre, una unidad de la Reserva del Ejército en Saco se puso en contacto con la oficina del sheriff en un correo electrónico para pedir un chequeo de bienestar de Card.

El correo electrónico dice que el 15 de julio, Card estaba tomando cerveza en West Point con unos soldados cuando acusó a los tres de llamarle pedófilo y acabó empujando a un soldado y diciendo que "él se encargaría", según una carta compartida por la oficina del sheriff.

Card fue trasladado a un hospital psiquiátrico, donde pasó dos semanas antes de ser dado de alta, dice la carta. Luego hubo otro incidente.

Card y un soldado volvían a casa en coche desde un casino cuando él empezó de nuevo a hablar de que la gente le llamaba pedófilo, según una declaración a la oficina del sheriff del condado de Sagadahoc.

"Cuando [su amigo] le dijo que parara porque se iba a meter en problemas hablando de disparar a lugares y personas, [él] le dio un puñetazo", decía la declaración. "Según [el amigo], [él] dijo que tiene armas y que va a disparar contra el centro de instrucción de Saco y otros lugares... [el amigo] está preocupado porque [él] va a estallar y cometer un tiroteo masivo".

La amenaza a las instalaciones militares en Saco llevó a algunas patrullas adicionales, dijo el jefe de policía de Saco Jack Clements a WMTW Maine, pero el reservista nunca apareció.

El Ejército de Estados Unidos dijo a CNN que el chequeo de salud y bienestar fue solicitado por la unidad del atacante "por abundancia de precaución después de que la unidad se preocupara por su seguridad".

"El Ejército se toma en serio todas las acusaciones. Debido a una investigación en curso del Ejército, no podemos entrar en más detalles", decía el comunicado enviado por correo electrónico por Castro, portavoz del Ejército.

Un ayudante del sheriff fue a la casa de Card el 15 de septiembre, y luego otra vez el 16 de septiembre, pero no lo vio, dijo el departamento del sheriff.

La oficina del sheriff del condado de Sagadahoc envió una alerta File 6, un intento de localización por teletipo, a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre Card, advirtiendo de que se sabe que está armado y es peligroso. La oficina del sheriff dijo que las alertas File 6 son "comunes y son emitidas por las fuerzas del orden cuando están tratando de localizar a una persona".

"Robert ha estado sufriendo episodios psicóticos y oyendo voces", dice la alerta a las fuerzas de seguridad. "Es instructor de armas de fuego y amenazó con disparar al arsenal de la Guardia Nacional en Saco. Estuvo internado durante el verano dos semanas debido a su estado de salud mental alterado, pero luego fue puesto en libertad... si se le localiza, extreme las precauciones".

La alerta File 6 se canceló el 18 de octubre, una semana antes de los tiroteos masivos.

Las fuerzas del orden afirman que Card, instructor certificado de armas de fuego, tenía una amplia formación, que incluía navegación terrestre y armas de fuego.

El ayudante del sheriff del condado de Sagadahoc habló más tarde con el comandante de la unidad de Card, "quien dijo que el Sr. Card ya no tenía armas de la unidad de reserva", según la oficina del sheriff.

Su comandante dijo que estaban intentando conseguir tratamiento para Card y que "pensaba que lo mejor era dejar que Card tuviera tiempo para sí mismo", añadió la oficina del sheriff.

Al día siguiente, el 17 de septiembre, el ayudante del sheriff habló con el hermano de Card, quien dijo "que trabajaría para asegurar cualquier arma de fuego a la que el Sr. Card tuviera acceso", según la oficina del sheriff.

"Creemos que nuestra agencia actuó adecuadamente y siguió los procedimientos para llevar a cabo un intento de localización y comprobación de bienestar", dijo el sheriff del condado de Sagadahoc, Joel Merry, en un comunicado este lunes.

"Mi oficina evaluará nuestras políticas y procedimientos sobre cómo llevamos a cabo los controles de bienestar con el objetivo de realizar cualquier mejora que redunde en beneficio de la seguridad pública, equilibrando al mismo tiempo los derechos de las personas", añadió Merry.

Las autoridades detallan las armas de fuego encontradas con Card

Los investigadores creen que el arma de fuego que Card utilizó en el tiroteo fue comprada legalmente a mediados de julio, pocos días antes de que fuera hospitalizado y se le ordenara someterse a una evaluación psiquiátrica, según varias fuentes policiales.

El arma que se encontró dentro del Subaru Outback blanco de 2013 de Card parece ser la misma que disparó el atacante en el boliche y en un bar local, aunque no se ha confirmado una coincidencia balística, dijeron las fuentes.

Cuando las autoridades encontraron a Card muerto el viernes por la noche, hallaron con él una pistola Smith & Wesson M&P del calibre 40 y un rifle Smith & Wesson M&P 15, según un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Pública de Maine.

"Aún deben realizarse pruebas forenses y balísticas" de las armas, según el comunicado.

Aunque "hay un componente de salud mental en esto", eso no significaría necesariamente que Card no cumpliera los requisitos para comprar un arma, dijo el comisionado de Seguridad Pública de Maine, Michael Sauschuck.

Las leyes de armas de Maine no prohíben a una persona comprar un arma basándose estrictamente en un diagnóstico o tratamiento de salud mental, según Sauschuck.

"Basándome en lo que he oído en las conversaciones de esta mañana, me han dicho que no tenemos acceso a ninguna información sobre 'internamiento forzoso para tratamiento' en referencia al Sr. Card", dijo Sauschuck el sábado.

Al no estar obligado por un tribunal a recibir tratamiento de salud mental, el nombre de Card probablemente no se marcaría durante una compra de armas de fuego. "Si eso no ocurrió", dijo Sauschuck, "entonces ... la verificación de antecedentes no va a marcar que esta persona tiene una prohibición".

-- Mark Morales, Linh Tran, Sara Smart y Andy Rose de CNN contribuyeron con este reportaje.