¿Qué es la carga mental? Los hombres están hablando de ello y de cómo pueden participar

(CNN) -- Zachary Watson vio unos muffins de arándanos que su esposa acababa de sacar del horno, con el vapor saliendo de la parte superior dorada.

"¿Están demasiado calientes para dárselas al bebé?", le preguntó.

Inmediatamente después de decir eso, pensé: "¿Por qué demonios pregunté eso? Sé la respuesta'", dijo Watson.

Puede parecer poco preguntarle a su esposa, Alyssa, que pensara si las magdalenas estaban listas para su bebé. Pero caer en este tipo de hábitos puede hacer que uno de los miembros de la pareja se sienta como si llevara la mayor parte de la carga mental, afirma.

Este padre y creador de contenidos que vive en Marlborough, Massachusetts, ha compartido con su mujer sus experiencias al intentar dividir la carga mental —esas tareas que requieren planeación, preparación y seguimiento para mantener a la familia— de forma más equitativa.

Los están empezando a responsabilizarse y, como Watson, se conectan a Internet para enseñar a otros hombres a asumir una mayor parte de la carga mental. El objetivo es ser padres y compañeros más comprometidos y fomentar una relación más profunda con su familia.

Por los comentarios que recibe en sus videos, Watson ha visto que es una conversación que muchas mujeres han estado pidiendo y de la que muchos hombres se benefician, dijo.

Watson afirma haber leído "unos 100.000 comentarios en los últimos dos años. Muchos de ellos dicen: 'Esto es exactamente por lo que me divorcié de mi marido'", refiriéndose a la desigualdad de la carga mental que puede suponer para un miembro de la pareja mantener una relación o una familia.

Aprender sobre la carga mental de una familia y cómo compartir esas responsabilidades no es solo cosa de "esposos malos", dice Eve Rodsky, autora de "Fair Play: A Game-Changing Solution for When You Have Too Much To Do (and More Life To Live)". Cualquier miembro de la pareja puede encontrarse con que no hace tanto debido a cómo fue educado o a las expectativas sociales sobre cuáles deben ser o no sus responsabilidades, dijo.

"Incluso las parejas mejor intencionadas no hacen lo que les corresponde en casa", afirma Rodsky, fundadora del Fair Play Policy Institute, una organización sin ánimo de lucro.

El trabajo que no te deja dormir

Cuando tú o su pareja apoyan la cabeza en la almohada por la noche o tienen un momento en un tranquilo viaje en coche, el ruido que se arremolina en el cerebro es la carga mental, dice Watson.

¿Cuándo hay que programar la próxima cita con el pediatra? ¿Tendré tiempo de ir al supermercado a comprar comida para nuestros invitados antes de que llegue su vuelo? Espera, ¿son alérgicos a algún alimento? El peluche del bebé está en la lavadora y se pone inquieto sin él. ¿Tenemos que llevar el perro al veterinario?

"La carga mental, también llamada comúnmente 'trabajo invisible', ha evolucionado para significar las cosas tras bambalinas que mantienen a un hogar y a una familia funcionando sin problemas, aunque apenas se notan y rara vez se valoran", dice Rodsky en un correo electrónico.

A menudo se trata de tareas relacionadas con el mantenimiento de las relaciones y la gestión de las emociones, añade.

"El problema es que, aunque importantes y a menudo significativas, estas tareas requieren mucho tiempo, y la mayoría de ellas las realizan las mujeres", afirma Rodsky.

Asumir la responsabilidad mejora la relación

Si tu pareja suele ser la que lleva la cuenta de todas las cosas que hay que hacer, ¿por qué no consigue que te involucres más simplemente haciendo una lista?

Ahora has creado otra tarea para que tu pareja se acuerde de hacer, y no una que a menudo le haga sentir que son un equipo, dice Watson.

Apropiarse de una tarea de principio a fin suele ser más útil que hacer una parte de cada tarea, asegura Rodsky.

La apropiación incluye no solo responder a "¿cómo puedo ayudar?", sino también el trabajo cognitivo y emocional que requiere cada tarea —la previsión, la planeación, el recordar cuándo, dónde y cómo hacer el trabajo— y sin excesiva supervisión o aportación del otro miembro de la pareja", añadió.

Cada vez son más los hombres que hablan en las redes sociales de cómo no se daban cuenta de que dejaban demasiada carga mental a sus esposas y novias, y esas conversaciones entre hombres son importantes, añadió Watson.

"Necesitamos ver a otro hombre reflexionando sobre ello, identificando dónde estamos metiendo la pata", dijo. "Cuando vemos a un tipo (admitiendo errores), creo que es mucho más fácil decir también... 'Quizá pueda bajar mi ego por un segundo e identificar que estoy haciendo más o menos lo mismo'".

Watson dice que sus videos con ejemplos y explicaciones de cómo los hombres pueden participar mejor en las tareas mentales de su hogar reciben muchos comentarios de otros hombres que muestran lo beneficioso que puede ser para su relación hacer esos cambios.

Sus comentarios favoritos son los de los espectadores masculinos que dicen que son capaces de entablar más conversaciones y entenderse mejor con sus esposas al saber lo que sus parejas han estado haciendo tras bambalinas y convertirse en una parte más integral de ello, añadió.

"Si la carga mental se entiende, acepta y aprecia universalmente, creo que viviremos en un mundo muy diferente", afirmó Watson.

La "reunión aburrida"

A menudo, cuando se redistribuyen las responsabilidades, los cambios empiezan con fuerza y van decayendo. Pero hay formas de crear un sistema duradero, afirma Rodsky.

Lo más importante que hicieron Watson y su mujer para crear un entorno en el que compartieran por igual el trabajo mental, emocional y físico de mantener su hogar y su familia es lo que ellos llaman la "reunión aburrida".

En ella, repasan los pequeños y aburridos detalles de lo que está por venir, lo que hay que hacer, lo que hay que cambiar en casa y cómo van las responsabilidades compartidas, explica.

"Mantener esas conversaciones en un momento en el que no se reacciona ni se está a la defensiva es una forma estupenda de empezar a prestar atención a esas pequeñas cosas, en lugar de esperar a que exploten por resentimiento", explica Watson.

Al empezar, Watson recomienda dedicar tiempo a establecer las normas mínimas de atención a las distintas responsabilidades domésticas. Por ejemplo, él y su esposa están de acuerdo en que lavar los platos significa cargar el lavavajillas, lavar a mano ollas y sartenes, y luego limpiar los mostradores. La pareja también está de acuerdo en que, como su perro gran pirineo es tan esponjoso, no tienen que preocuparse del suelo hasta que puedan recoger dos veces el pelo del perro con un pellizco de los dedos, dice.

A partir de ahí, la clave está en mantenerse al día de los progresos en las reuniones semanales, explica Watson.

"La implantación del sistema lleva algún tiempo, así que no esperes que tu pareja empiece a apropiarse de su parte de la carga de trabajo de la noche a la mañana", dijo Rodsky en un correo electrónico. "Empieza renegociando una sola tarea doméstica o de cuidado de los niños. Una sola puede cambiar totalmente el juego".

Cuando el marido de Rodsky se hizo cargo de los deportes extraescolares de sus dos hijos, liberó el equivalente a toda una jornada laboral. "Recuperé ocho horas a la semana. Empieza con una tarea y sigue a partir de ahí", dice.

Adelántate a las vacaciones

La época más maravillosa del año puede ser abrumadora, así que es importante empezar a elaborar un sistema antes de las vacaciones de invierno, dice Paige Bellenbaum, directora fundadora de The Motherhood Center en Nueva York.

"Es la época más estresante del año, sobre todo para las parejas con niños pequeños", explica. "Si no se afronta con tiempo, puede ser una invitación abierta a la frustración, la irritabilidad y la rabia. Así que lo que siempre animo a las parejas es a anticiparse".

Eso significa repasar juntos lo que cada uno espera de sus reuniones navideñas, lo que se imagina que será difícil y cómo pueden trabajar juntos para hacerlo más fácil, dice.

Y parte de ese plan podría consistir en idear un código para cuando tu pareja tenga que ocuparse del bebé y de las preguntas de tus suegros mientras tú te vas al piso de arriba con un libro durante 20 minutos, dijo.

Puede resultar frustrante tener que explicárselo todo a tu pareja, pero los equipos funcionan mejor cuando las partes implicadas se comunican claramente sus expectativas y necesidades, afirma Bellenbaum.

"¿Cuáles son las formas de protegernos y de idear estrategias para no encontrarnos en una situación en la que estemos a punto de sufrir un ataque de nervios? Adelantémonos y tracemos un plan".