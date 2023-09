La Casa Blanca evalúa estrategias para abordar la soledad 0:49

(CNN) -- Hace varios años, otro padre se puso en contacto conmigo después de leer mi trabajo sobre ser un padre que se queda en casa. Estaba casado, tenía dos hijos pequeños y no lo llevaba bien. No encontraba a nadie con quien hablar fuera de su familia.



No lo dijo, porque la mayoría de los hombres no lo decimos, pero la paternidad estaba afectando a su salud mental y a su autoestima. Se sentía solo, pero no porque no tuviera una buena relación con su pareja. Me dijo que era porque no tenía amigos.

Hoy en día oímos hablar mucho de hombres que no encuentran el tipo de amistad profunda que les ayuda a superar los altibajos de la vida como hacen muchas mujeres. También he experimentado lo que se conoce como la epidemia de la soledad masculina, y muchos padres me dicen que se ha vuelto un componente que impacta en su paternidad.

"No hay nadie con quien hablar. Entro en un sitio lleno de gente y es como si yo no existiera", me dijo un padre. Su experiencia me tocó un nervio sensible.

Hace 15 años, cuando me convertí en padre que se queda en casa por primera vez, llevé a mis hijos al parque de juegos del centro comercial. Me senté en el suelo con mi recién nacido mientras mi hijo pequeño jugaba en los juegos infestados de gérmenes. Tenía el brazo apoyado en el extremo de un banco mientras leía un libro.

Pronto, un grupo de madres se acercó al banco, dejó sus bolsas y aparcó sus cochecitos. Entonces una mamá se sentó en mi brazo sin darse cuenta. Al final, le dije educadamente "Disculpa", y me miró sorprendida y no me ofreció ninguna disculpa. Al parecer, yo era invisible.

¿Qué ocurre exactamente?

La mayor pregunta que me hacen los padres es cómo encontrar conexión y amistad. Independientemente de si son padres que se quedan en casa o no, la falta de conexiones significativas es un agujero en nuestras vidas.

Richard Reeves, autor de "Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do About It", lo llama la "deficiencia de amistad".

En Estados Unidos, muchos hombres se han desconectado de las instituciones sociales que han anclado a los padres entre sí y a nuestra comunidad. Históricamente, los hombres hemos establecido vínculos duraderos a través de instituciones religiosas, amistades en el trabajo y nuestro sentido del valor derivado a través de la familia por lo que podíamos aportar.

Es más, los hombres de la sociedad actual pueden considerar que las relaciones profundas no son masculinas, con lo que se aíslan aún más. Solo el 48% de los hombres declararon sentirse satisfechos con sus amistades, según una encuesta realizada en mayo de 2021 por el Survey Center on American Life, como informó anteriormente CNN. Y 1 de cada 5 afirmó haber recibido apoyo emocional de un amigo en la última semana, frente a 4 de cada 10 mujeres.

Todas las instituciones masculinas tradicionales se han visto erosionadas, y eso no quiere decir que la alteración sea algo malo. Esas bases de poder mantenían a las mujeres sometidas a la voluntad de los hombres. Como padres y tutores, no debemos retroceder, sino reimaginar una nueva normalidad.

El problema para los padres es encontrar esa nueva normalidad de forma que satisfaga tanto nuestras necesidades como las de las mujeres de nuestras vidas.

"Los sistemas de apoyo a los padres son muy escasos", afirma Reeves, que también es miembro no residente de la Brookings Institution, un grupo de reflexión sin fines de lucro con sede en Washington. "Me refiero a un apoyo realmente institucional a todos los niveles para los padres".

La soledad en la paternidad va mucho más allá de tener o no cónyuge. Tenemos que volver al concepto más básico de comunidad, que es la amistad. La capacidad de pedir consejo o ser vulnerable sin miedo no tiene precio y, como padres, no lo tenemos en este entorno actual. Demasiados padres primerizos carecen de la tutoría de otras personas implicadas en sus vidas.

Como señala Reeves, las mujeres han avanzado mucho en igualdad en los últimos 50 años. Y en términos relativos, el progreso ha sido rápido. Se trata de una victoria tanto para hombres como para mujeres, ya que realmente ofrece a todos más opciones y más libertad. Las mujeres ya no están en deuda con sus maridos debido a las restricciones financieras. Sin embargo, los hombres no han seguido el ritmo del mundo cambiante y, como resultado, al deteriorarse nuestras conexiones, nos hemos quedado solos en un mundo de gente.

Por eso recibo a menudo la pregunta de otros padres que acuden a mí solos, a veces perdidos y, más que nada, buscando a alguien que pueda entender por lo que están pasando. La mayoría de estos hombres están casados y aun así se sienten solos.

Este tipo de aislamiento es un gran problema para los hombres. Un estudio de junio señala que las personas socialmente aisladas tienen un 32% más de probabilidades de morir prematuramente en comparación con las que no experimentan aislamiento social. Reeves escribe en su libro que una de las palabras más comunes en las notas de suicidio de los hombres es la palabra "inútil".

Los hombres necesitamos volver a encontrar nuestra valía.

Cómo pensamos a los padres y la paternidad

Con demasiada frecuencia, los padres son retratados como idiotas innecesarios que complican la crianza de los hijos en lugar de aportar algo a la familia. En las películas, los programas de televisión y las novelas, el padre a menudo debe ser controlado por la madre. En lugar de fomentar la participación de los padres, la cultura popular tiende a ridiculizarla. Esos mensajes sin duda tienen una influencia en cómo se sienten los padres y los demás sobre su paternidad.

"Tenemos que cambiar la historia de la paternidad", afirma Reeves. "El modelo de paternidad tiene que ser más práctico".

Estados Unidos también necesita cambios políticos que apoyen y fomenten la paternidad desde el principio. En la actualidad, no existe una política nacional de permiso de paternidad. Como padres, nuestro trabajo no termina en el momento en que nace el niño. Acaba de empezar. Y si los padres cogemos el permiso de paternidad cuando nace un hijo, a menudo nos preguntan por qué. Se supone que el cuidado de los hijos es cosa de mujeres y que los padres no tienen nada que hacer.

Después, tenemos que crear comunidades que animen a los padres a dar lo mejor de sí mismos. Los hombres necesitan ese apoyo emocional y físico. Los padres que trabajan en casa pueden encontrarlo en la National At Home Dad Network o en el City Dads Group.

Pero ambas organizaciones nacionales van más allá de los padres que se quedan en casa. No nos importa si te quedas en casa con los niños o no, si trabajas o estás divorciado. Reconocemos que eres padre, y que todos los padres merecen tener un mentor y un lugar donde encontrar amistad.

Pero va a hacer falta un verdadero cambio social en la forma en que pensamos y actuamos sobre la crianza y la paternidad".

Reeves aboga por lo que él llama HEAL: salud, educación, administración y alfabetización. En pocas palabras, anima a los hombres a asumir funciones de cuidado, como profesores, enfermeros y cuidadores de niños remunerados.

Reconozco que hay mucho que superar para lograrlo. Significa que la sociedad debe ver el valor de un padre más allá de un sueldo y de un estereotipo de bufón.

Tenemos que recrear instituciones que no solo animen a los padres a asumir la carga mental de la paternidad, sino que también los apoyen para que lo hagan. Las expectativas de la paternidad no deberían basarse en un sueldo y en cuántas horas trabajamos. El cuidado económico es ciertamente importante, pero también lo es el vínculo que tenemos con nuestros hijos, nuestra familia y nuestra comunidad.

Puede ser difícil hacer amigos como hombre, pero tenemos que salir de nuestras vidas aisladas y volver a nuestra comunidad. Podemos hacerlo participando como voluntarios en una organización local, uniéndonos a una afición con reuniones periódicas o simplemente uniéndonos a una comunidad de hombres en línea como Fathering Together. Tenemos que darnos a conocer a nivel personal y trabajar activamente para hacer amigos.

La vida de los hombres depende literalmente de establecer esa conexión. Esta es la verdad de la epidemia de soledad masculina. Ahora mismo, lo que más necesitamos son los vínculos con los demás.

-- Shannon Carpenter es escritor, autor del libro "The Ultimate Stay-at-Home Dad" y padre casado de tres hijos