El uso de cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de exposición a metales tóxicos, según un estudio

(CNN) -- El vapeo es conocido por su relación con las enfermedades respiratorias y la adicción a la nicotina. Ahora, un nuevo estudio, sobre la base de pruebas anteriores, encontró que el vapeo puede aumentar el riesgo de exposición al plomo y uranio y potencialmente dañar el cerebro y el desarrollo de órganos en los adolescentes.



"En este estudio se analizó una muestra representativa a escala nacional del consumo de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes de EE.UU. para examinar si los niveles de metales en la orina (cadmio, plomo y uranio) variaban en función de la frecuencia de consumo y el tipo de sabor", explicó por correo electrónico la Dra. Hongying Daisy Dai, autora principal del estudio publicado el lunes en la revista académica Tobacco Control.

El consumo de cigarrillos electrónicos ha disminuido ligeramente entre los adolescentes. El uso de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de secundaria disminuyó del 14,1% al 10% de 2022 a 2023, según la Encuesta Nacional sobre Tabaco Juvenil 2023. Pero para este grupo, el comportamiento ha seguido siendo una preocupación de salud pública y la forma más popular de consumir tabaco (en forma de nicotina) desde 2014, dijo Dai.

Hasta diciembre de 2023, solo 23 productos de cigarrillos electrónicos con sabor a tabaco estaban autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para su venta en el país, después de que la agencia prohibiera de hecho todos los sabores de los dispositivos de vapeo con cartucho, excepto el mentol y el tabaco, para evitar que los jóvenes vapeen.

La prohibición, sin embargo, no incluye los cigarrillos electrónicos desechables ni sus respectivos e-líquidos, que vienen en una variedad de sabores.

Dai y sus coautores descubrieron que los niveles de plomo en la orina de los adolescentes que fumaban de forma intermitente (entre seis y 19 días en total en los últimos 30 días) eran un 40% más altos que los de los que lo hacían de forma ocasional (entre uno y cinco días en el último mes). En el caso de los consumidores frecuentes (20 días o más), los niveles eran un 30% superiores. Además, los consumidores de cigarrillos electrónicos que preferían sabores dulces tenían niveles más altos de uranio en la orina que los que preferían sabores mentolados, según Dai, profesora del departamento de Bioestadística del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.

Casi el 90% de los jóvenes que vapean utilizan cigarrillos electrónicos de sabores, según la Encuesta Nacional sobre el Tabaco en los Jóvenes.

Dado que se sabe que el aerosol de los cigarrillos electrónicos contiene varios compuestos potencialmente nocivos, entre ellos metales, a Dai no le sorprendieron los resultados.

Sin embargo, la exposición crónica a los metales, "incluso a niveles bajos, puede tener efectos perjudiciales para la salud, afectando a las funciones cardiovasculares, renales, cognitivas y psiquiátricas", añadió.

El estudio se realizó de forma puntual, por lo que los autores no pudieron controlar la exposición crónica o a largo plazo. Pero "ninguna forma de consumo de tabaco es segura para los jóvenes", dijo Dai. "Los padres deben ser conscientes de la nocividad del consumo de cigarrillos electrónicos y aconsejar a sus hijos que dejen de vapear".

Los hallazgos del estudio se basan en las respuestas y muestras de bioespecímenes de 200 adolescentes que participaron en la Evaluación de la Población del Tabaco y la Salud, o PATH, Estudio Juvenil de diciembre de 2018 a noviembre de 2019.

Vapeo y daños a la salud

Las opiniones de los expertos sobre los hallazgos son mixtas.

"Este es un estudio bien realizado que subraya la necesidad de monitorear cuidadosamente la exposición en los usuarios de cigarrillos electrónicos y destaca el hecho de que los cigarrillos electrónicos no están exentos de riesgos", dijo el Dr. Lion Shahab, profesor de Psicología de la Salud en el University College de Londres y codirector del Grupo de Investigación sobre Tabaco y Alcohol de UCL, en un comunicado de prensa.

"Sin embargo, estos hallazgos también deben considerarse en su contexto", añadió Shahab, que no participó en el estudio. "El uranio, en concreto, tiene muchas fuentes importantes de exposición (incluidos los alimentos, el agua relacionados con la ubicación geográfica), que no se controlaron en este análisis. Además, trabajos anteriores no han encontrado diferencias en la exposición al uranio entre los no usuarios y los usuarios de cigarrillos electrónicos ni han detectado uranio en el aerosol de los cigarrillos electrónicos, lo que sugiere que este hallazgo puede explicarse por otros factores".

El plomo, sin embargo, se ha detectado en aerosoles de cigarrillos electrónicos en investigaciones anteriores, añadió Shahab. Sin embargo, los niveles de orina notificados en este estudio, incluso en personas con un uso frecuente de vapeadores, son inferiores o similares a los hallados en la población general y en adultos que no vapean.

"No obstante, es importante señalar que ningún nivel de exposición al plomo es seguro", dijo Shahab.

Los autores reconocieron que su estudio es observacional, lo que significa que no halló una relación causal entre el vapeo y los niveles de metales tóxicos.

Pero los autores creen que la presencia de metales en la orina de los participantes puede estar relacionada con el funcionamiento de los cigarrillos electrónicos.

"Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que funcionan con pilas y generan aerosoles calentando una solución líquida con una bobina metálica", explica Dai. "Este proceso de calentamiento podría dar lugar a la liberación de partículas metálicas en el líquido inhalado por los usuarios de cigarrillos electrónicos".

Los adolescentes eligen sabores dulces en lugar de otros, ya que los primeros pueden suprimir los duros efectos de la nicotina, potenciando sus efectos de recompensa, dijo Dai. Pero saber por qué esta preferencia llevó a una mayor exposición al uranio requiere más investigación. Sin embargo, un estudio de 2021 descubrió que el etil maltol, un edulcorante artificial utilizado en algunos líquidos de vapeo con sabor a algodón de azúcar, puede ayudar a transportar metales pesados a las células y, en presencia de cobre, podría provocar la muerte de las células que recubren los pulmones.

Y "dado que la exposición a metales pesados depende sobre todo del tipo de dispositivo utilizado", afirma Shahab, "futuros estudios deberían investigar si existen diferencias significativas entre los distintos tipos de cigarrillos electrónicos para informar a los reguladores, por ejemplo, para restringir el uso de dispositivos que exponen a los usuarios a más metales pesados".

Si quieres dejar de fumar, o si eres un padre o tutor que quiere ayudar a su hijo adolescente a dejar de fumar, hay medidas que puedes tomar hoy mismo.

Conocer las razones personales para dejar de fumar puede ayudarte a tomar decisiones que te lleven al éxito más de lo que puede hacerlo el simple hecho de conocer los daños para la salud. Fijar una fecha para dejar de fumar puede ayudarte a prepararte mentalmente para cualquier reto. Trabajar con un terapeuta puede ayudarte a identificar cuáles pueden ser tus desencadenantes y retos, e incluso puedes elaborar un plan personal para dejar de fumar basado en tu vida diaria.