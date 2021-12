Los riesgos del cigarrillo electrónico 0:58

(CNN) -- Un estudio reciente descubrió que los hombres sanos de entre 20 y 65 años que consumían nicotina a diario a través de un cigarrillo electrónico tenían más del doble de probabilidades de sufrir disfunción eréctil que los hombres que no vapean.



Esta asociación se mantuvo incluso para los hombres que no tenían otros problemas de salud o hábitos relacionados con la disfunción sexual, incluido el tabaquismo, un factor conocido que contribuye a la disfunción sexual.

"Nuestro análisis consideró el historial de tabaquismo de los participantes, incluidos los que nunca habían fumado", dijo el autor del estudio, el Dr. Omar El Shahawy, profesor adjunto de la Sección de Tabaco, Alcohol y Drogas de la Facultad de Medicina Grossman, de la Universidad de Nueva York.

"Es posible que el consumo diario de cigarrillos electrónicos se asocie a una mayor probabilidad de disfunción eréctil, independientemente de los antecedentes de tabaquismo", dijo.

El efecto de la nicotina en la disfunción eréctil

El estudio, publicado en la revista American Journal of Preventative Medicine, analizó los datos sobre el uso de cigarrillos electrónicos de un estudio nacionalmente representativo de adultos estadounidenses mayores de 18 años.

"Excluimos a las personas con colesterol alto, diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, que son un motivo importante de disfunción eréctil, y excluimos a los que tenían antecedentes de tabaquismo. Se ajustó todo eso y aun así se encontró una asociación muy fuerte y significativa entre el vapeo y la disfunción eréctil", dijo El Shahawy.

"Para los hombres que tenían algún antecedente de problemas cardíacos, el riesgo de disfunción eréctil era más de tres veces mayor", dijo.

Hay dos razones principales para este efecto, dijo Ahmad Besaratinia, profesor de Investigación de Ciencias de la Población y Salud Pública en la Escuela de Medicina Keck, de la Universidad del Sur de California, que no participó en el estudio.

"Uno de ellos es el hecho de que la nicotina y otras sustancias químicas presentes en los vapeadores pueden reducir la capacidad de las arterias para agrandarse y dilatarse, y eso es lo que causa la disfunción eréctil. Estas sustancias químicas también pueden reducir los niveles de testosterona, otra de las causas principales de la disfunción eréctil", explica Besaratinia, que investiga el impacto del vapeo en la genética.

Debido a la presencia de nicotina y otros miles de productos químicos, fumar cigarrillos puede tener el mismo efecto en los sistemas del cuerpo que controlan el flujo sanguíneo a los órganos reproductores masculinos, además de provocar cáncer y muchas otras afecciones graves.

"De las más de 7.000 sustancias químicas que contiene el humo del tabaco, se sabe que al menos 250 son perjudiciales, entre ellas el cianuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y el amoníaco", afirma el Instituto Nacional del Cáncer.

El riesgo de disfunción eréctil puede aumentar a medida que se fuma más cigarrillos de tabaco y, por tanto, aumentan los niveles de nicotina, algo que también se ha observado en el estudio en el caso de los cigarrillos electrónicos, dijo El Shahawy.

"El riesgo aumentó en el caso del uso de cigarrillos electrónicos a diario, más que en el uso del vapeo en general", dijo. "Una mayor exposición es lo que aumenta el riesgo de disfunción eréctil".

Un factor adicional, dijo, es que "las nuevas generaciones de cigarrillos electrónicos suministran mucha nicotina, algunos de ellos tienen niveles de nicotina más altos que los cigarrillos. Así que es lógico que si se vapea mucho, se tendrán los efectos sexuales secundarios de la nicotina".

Hubo una buena noticia: el estudio halló que la actividad física se asoció con menores probabilidades de disfunción eréctil.

Dado que la investigación fue transversal, "lo que significa que estamos observando cómo se relacionan las cosas en un momento específico", el estudio solo pudo mostrar una asociación entre el vapeo y la disfunción eréctil y no una causa y efecto directos, dijo El Shahawy.

El vapeo como ayuda para dejar de fumar

El vapeo puede ser una forma de dejar el hábito del cigarrillo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) está evaluando y aprobando varias marcas de cigarrillos electrónicos con ese fin, y exige a las empresas que muestren datos sobre cómo sus productos consiguen ese resultado.

Pero si el consumo de nicotina sustituye a los cigarrillos como actividad diaria, aumenta el riesgo de padecer disfunción eréctil y otros problemas de salud. Esto es especialmente preocupante debido a la epidemia de consumo de cigarrillos por parte de los adolescentes en EE.UU.: más de 2 millones de menores de secundaria y preparatoria dicen que usan cigarrillos electrónicos, según una encuesta nacional publicada en septiembre por la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

La encuesta reveló que una cuarta parte de los jóvenes, 500.000, dice que vapean a diario. Más de tres cuartas partes de los adolescentes prefieren los cigarrillos electrónicos de sabores, especialmente los de fruta, caramelo, menta y mentol, según la encuesta.

Pero incluso los cigarrillos electrónicos etiquetados como libres de nicotina pueden suponer un riesgo, dijo El Shahawy: "Los estudios básicos han analizado los cigarrillos electrónicos sin nicotina, y encontrarán rastros de nicotina en ellos".

Otro problema es el suministro de nicotina, explicó El Shahawy, ya que la cantidad de nicotina que se introduce realmente en el cuerpo puede variar en función del mecanismo de suministro.

"No se trata solo de la cantidad de nicotina que se anuncia en el líquido", dijo. "El dispositivo, la bobina de calentamiento, la forma en que se genera el calor... todo eso puede cambiar los niveles de nicotina que realmente recibe la persona que usa el vapeo".

Según El Shahawy, por el momento los investigadores no saben si hay cambios permanentes en el rendimiento masculino debido al vapeo.

"¿Es la disfunción eréctil algo que va a desaparecer si alguien deja de fumar, o es algo que podría tener efectos residuales en el futuro? Necesitamos mejores estudios para poder evaluar el impacto a corto y largo plazo", dijo.

Basándose en la investigación, ¿qué consejo da El Shahawy a los hombres que se plantean vapear por placer o utilizar los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar tabaco?

"Si no fumas nada, no empieces. No tiene sentido vapear porque no es seguro por sí mismo. Pero si ya fumas cigarrillos y quieres dejarlo, entonces raciona el uso del vapeo. Mantén el vapeo a un nivel mínimo, solo lo suficiente para superar tus antojos, y luego déjalo".

-- Maggie Fox contribuyó a este reportaje.