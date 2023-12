Por qué Amazon te envió un correo electrónico sobre anuncios en Prime Video

Servicios de streaming logran nuevo hito en Estado Unidos 1:13

Nueva York (CNN) -- Amazon envió un correo electrónico a sus millones de miembros Prime esta semana, alertándolos de un próximo cambio en el servicio de streaming que dejará a los clientes con dos opciones: pagar más o ver anuncios.



A partir del 29 de enero, Prime Video contará con anuncios "limitados", dijo Amazon en su correo electrónico. Para evitar los anuncios, los clientes tendrán que pagar US$ 2,99 más al mes. Amazon anunció por primera vez el cambio en septiembre.

"Esto nos permitirá seguir invirtiendo en contenidos atractivos y seguir aumentando esa inversión durante un largo tiempo", dijo Amazon en su correo electrónico a los miembros de Prime esta semana. "Nuestro objetivo es tener significativamente menos anuncios que la televisión lineal y otros servicios de televisión en streaming".

Amazon no es el único en introducir este cambio. Prime Video se suma a la mayoría de los demás servicios de streaming con la inserción de anuncios en su programación y el aumento de los precios de los niveles sin anuncios.

En octubre, Netflix anunció que su plan premium sin anuncios en Estados Unidos aumentaría US$ 3 al mes, hasta US$ 22,99. Su plan básico para una sola pantalla uso subió a US$ 11,99 en Estados Unidos. El resto de planes, incluido el básico con publicidad, de US$ 6,99 al mes, se mantienen en el mismo precio mensual.

En agosto, Disney+ subió los precios por segunda vez en menos de un año, y el costo mensual de su plan sin anuncios subió a US$ 13,99 en octubre, un aumento de US$ 3. Hulu, en la que Disney tiene una participación mayoritaria, también subirá su suscripción mensual sin publicidad US$ 3, a US$ 17,99.

publicidad

Max, propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery, subió los precios mensuales en enero US$ 1, la primera subida de su historia. Y Peacock, propiedad de NBCUniversal, también subió los precios por primera vez en julio.

Las subidas de precios se producen en un momento en que las empresas de streaming buscan ingresos adicionales. La demanda de servicios de streaming por parte de los consumidores se ha desacelerado drásticamente desde la pandemia, reduciendo el crecimiento de los ingresos de las empresas de streaming. Mientras tanto, el costo de producción de los programas ha aumentado, y seguirá subiendo a medida que entren en vigor los nuevos contratos negociados de los actores y guionistas. Subir los precios es una forma de resolver los problemas financieros de las empresas de streaming.

Cuando Amazon anunció por primera vez el cambio en septiembre, explicó que los anuncios le ayudarán a seguir produciendo programas populares, como "Thursday Night Football". El gasto en contenidos de Amazon, que incluye sus series originales, se disparó casi un 30% en 2022, hasta los US$ 16.600 millones.

La compañía no reveló cuánto durarán las pausas publicitarias. Prime Video, que es el hogar de "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Citadel", está incluido en la suscripción anual Prime de US$ 139.

Los servicios de streaming ya no persiguen suscriptores, sino que los inversores los presionan para que ganen dinero con los servicios, aunque sea a costa de perder suscripciones. Como resultado, están vendiendo anuncios o subiendo los precios mensuales.