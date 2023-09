Estrenos de series y películas en septiembre 1:40

(CNN) -- Amazon se unirá a otros servicios de streaming e insertará anuncios en su programación.

A partir del próximo año, los programas y películas de su servicio Prime Video "incluirán anuncios limitados", anunció la compañía este viernes. El cambio de Amazon lo pone en línea con sus rivales, como Netflix y Max, que añaden niveles con publicidad a medida que las empresas buscan ingresos adicionales.

Amazon explicó que los anuncios le ayudarán a "seguir invirtiendo en contenidos atractivos y seguir aumentando esa inversión durante un largo periodo de tiempo". El gasto en su contenido, que incluye "Thursday Night Football" y sus series originales, se disparó casi un 30 %, en 2022, hasta los US$ 16.600 millones.

La compañía no reveló cuánto durarán las pausas publicitarias, pero sí dijo que sus programas y películas tendrán "significativamente menos anuncios que la televisión lineal y otros proveedores de televisión en streaming".

Las 5 mejores películas en Amazon Prime Video 1:09

Los clientes que quieran prescindir de los anuncios podrán adquirir el año que viene un nivel sin anuncios por US$ 2,99 dólares más al mes. Prime Video, donde se emiten "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Citadel", está incluido en la suscripción anual a Prime de US$ 139.

publicidad

Los servicios de streaming ya no persiguen suscriptores, sino que los inversores les presionan para que ganen dinero con ellos, aunque sea a costa de perder suscripciones. Como resultado, están vendiendo anuncios o subiendo los precios mensuales.

El mes pasado, Disney+ subió los precios por segunda vez en menos de un año, y el coste mensual de su plan sin anuncios pasó a US$ 13,99, en octubre, lo que supone un aumento de US$ 3. Hulu, en la que Disney tiene una participación mayoritaria, también subirá su suscripción mensual sin publicidad US$ 3, hasta US$ 17,99.

Peacock, propiedad de NBCUniversal, también subió sus precios por primera vez en julio.