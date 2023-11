Disney planea reducir US$ 2.000 millones en costos para lograr que el streaming sea rentable

Un espectáculo de luces se escenifica en el Castillo Encantado de Cuentos en Shanghai Disney Resort para celebrar Halloween el 31 de octubre de 2023 en Shanghai, China. Crédito: VCG/Visual China Group/Getty Images

Los Ángeles (CNN) -- Disney anunció que continuará recortando drásticamente sus gastos para reconstruir su negocio en un entorno mediático cambiante.



La compañía anunció que recortará gastos en otros US$ 2.000 millones, los cuales se suman a la reducción de US$ 5.500 millones que había anunciado previamente y que incluía la eliminación de miles de empleos.

La empresa dijo que no había más planes de despidos. El CEO Bob Iger sugirió en una llamada con inversores que los recortes provendrían principalmente de su negocio de televisión lineal, que atraviesa dificultades.

Mientras tanto, la empresa sigue perdiendo dinero en su negocio de streaming Disney+, pero consiguió reducir significativamente sus pérdidas en esa división. Disney+ nunca ha dado beneficios. Tras un aumento de los precios, los ingresos de Disney+, Hulu y los servicios de streaming relacionados que no incluyen ESPN+ aumentaron un 12% el trimestre pasado, y sus pérdidas se redujeron a US$ 420 millones, frente a los US$ 1.400 millones del mismo trimestre del año anterior.

"Nuestros resultados de este trimestre reflejan el progreso significativo que hemos hecho en el último año", dijo Iger en un comunicado. "Aunque todavía nos queda trabajo por hacer, estos esfuerzos nos han permitido superar este periodo de ajustes y empezar a construir de nuevo nuestro negocio".

Las acciones de Disney subieron más de un 3% en las operaciones posteriores al cierre, recuperándose de un mínimo de casi 10 años.

La compañía registró ingresos de US$ 21.200 millones, ligeramente por debajo de las expectativas de US$ 21.300 millones, según las estimaciones de los analistas encuestados por Refinitiv.

El informe de Disney llega en un momento difícil para la compañía, que tiene que lidiar con un negocio de streaming que está quemando efectivo, el corte de cable, una reciente serie de fracasos de taquilla, una huelga de actores y batallas legales con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, precandidato presidencial republicano.

La empresa dijo que estaba "gestionando agresivamente sus costos totales", planeando recortar US$ 2.000 millones más de lo que se había informado anteriormente. La huelga de actores también contribuyó a reducir algunos de sus costos de producción a corto plazo, según el director financiero interino de Disney, Kevin Lansberry.

En febrero, Disney anunció la eliminación de 7.000 puestos de trabajo como parte de un plan de ahorro de US$ 5.500 millones. Este miércoles, la empresa dijo que su objetivo de eficiencia había aumentado a US$ 7.500 millones.

Los parques temáticos brillan

La división de parques temáticos y cruceros de Disney fue uno de los puntos brillantes de la empresa, con un aumento de más del 30% en comparación con el año pasado. La empresa destacó la fortaleza de sus parques temáticos internacionales y de los cruceros Disney. Sin embargo, la empresa dijo que los ingresos de Walt Disney World en Florida Central fueron más débiles.

El cuarto trimestre fiscal de la empresa comenzó en julio y terminó el 1 de octubre, e incluyó la caída de ingresos del verano en Walt Disney World Resort en Florida Central. En julio, el tiempo de espera en las atracciones y la afluencia de público fueron menores de lo previsto.

Según Lansberry, la fortaleza del consumo impulsó las ganancias de la división de parques de Disney. "A nivel nacional, nos sentimos bien, y a nivel internacional, bastante bien", afirmó. "Realmente no estamos experimentando nada en términos de resaca económica".

Crecen los suscriptores de Disney

Disney+, el servicio de streaming insignia de Disney, aumentó su base de suscriptores en EE.UU. y Canadá un 1% en el trimestre, y sumó un 11% más de abonados a nivel internacional.

Disney+, que cuenta con publicidad, sumó más de 2 millones de suscriptores en el cuarto trimestre, según Iger.

En total, Disney ha perdido más de US$ 10.000 millones en su aventura de servicio de streaming desde que se introdujo en 2019.

En la llamada de ganancias de Disney, Iger reiteró que la compañía está "segura" de que sus servicios de streaming alcanzarán la rentabilidad a finales de 2024.

"Tenemos una visión alcista sobre el futuro de nuestro negocio de streaming", dijo Iger.

En octubre, Disney subió el precio de la suscripción Disney+ sin publicidad a US$ 13,99 al mes, pero mantuvo el precio de su nivel con publicidad en US$ 7,99 al mes.

Pero Disney+ no es la única apuesta de la compañía en materia de streaming.

A principios de este mes, Disney anunció que adquiriría la participación de un tercio de Comcast en Hulu por US$ 8.610 millones, lo que significa que Disney pasará a poseer el 100% del servicio de streaming.

Iger dijo que en diciembre se lanzará una versión beta de una aplicación combinada Hulu-Disney+, y que el despliegue formal está previsto para principios de la primavera boreal de 2024.

La televisión lineal sufre, salvo ESPN

El negocio de televisión lineal de Disney sigue cayendo, con un descenso de los ingresos del 9% en el cuarto trimestre en comparación con el año pasado, un descenso incluso mayor que en el reciente tercer trimestre, cuando los ingresos cayeron un 7%.

A principios de este año, los comentarios de Iger alimentaron las especulaciones sobre la posible venta de algunos de los activos de televisión lineal de Disney, entre los que se incluyen ABC, Disney Channel, FX y National Geographic.

Iger dijo que la compañía sigue "evaluando opciones para cada una de nuestras redes lineales con el objetivo de identificar el mejor camino estratégico para la compañía y maximizar el valor para los accionistas".

Sin embargo, Iger también dijo que una revisión de los activos de televisión lineal de la compañía "ha descubierto importantes oportunidades de costos a largo plazo, que estamos implementando sin dejar de ofrecer contenidos de alta calidad".

La empresa dijo que había registrado un descenso de los ingresos publicitarios, principalmente en su cadena ABC, debido a la menor audiencia media y a los menores ingresos por publicidad política.

ESPN fue un valor atípico en la cartera de medios de Disney, ya que siguió atrayendo a los aficionados al deporte a la televisión por cable. La cadena registró su mejor audiencia global en cuatro años, según Iger.

Impacto de las huelgas

Las huelgas de Hollywood que han paralizado las producciones de los principales estudios este año, incluida la huelga de guionistas que terminó en septiembre, y la huelga de actores que alcanzó un acuerdo tentativo, plantean dudas sobre la próxima programación de la compañía.

En una entrevista este miércoles con CNBC, Iger dijo que el impacto de las huelgas en el negocio de Disney, hasta ahora, ha sido "insignificante", aunque de prolongarse, "podría llegar a ser significativo".

"Obviamente, nos gustaría intentar preservar un verano de películas, toda la industria está centrada en eso. No tenemos mucho tiempo para hacerlo", dijo.

El mes pasado, Disney anunció que retrasaría un año el estreno de su película de acción real "Snow White", de marzo de 2024 a marzo de 2025, debido a la huelga de actores.