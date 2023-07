Disney cancela este millonario proyecto en la Florida 1:16

Los Ángeles (CNN) -- Las largas filas y aglomeraciones suelen formar parte de los parques temáticos de Florida durante los meses del verano boreal. Sin embargo, los visitantes de Walt Disney World y Universal Orlando podrían tener un respiro esta temporada.



Los tiempos de espera en las atracciones de ambos complejos se han reducido, según los analistas que hacen un seguimiento de la asistencia a los parques temáticos. Los videos de las redes sociales también muestran a los asistentes a los parques comentando que hay menos gente.

Las razones de esta bajada de afluencia son difíciles de precisar, pero los expertos en viajes apuntan a las condiciones meteorológicas extremas y el calor en Florida, la disminución del auge de los viajes tras la pandemia y un clima político tenso en Florida que ha provocado advertencias de viaje por parte de algunos grupos.

El CEO de Disney, Bob Iger, atribuyó el reciente descenso de los tiempos de espera en Disney World a una caída general del turismo en Florida Central.

"Florida abrió antes durante el covid y creó una enorme demanda, y no tenía competencia porque había una serie de otros lugares, estados, que aún no habían abierto", dijo este jueves en una entrevista con CNBC.

"Si nos fijamos en las cifras de Florida en 2023, frente a las de 2022, cuando no había tanto abierto y Florida era el único lugar, hoy hay mucha más competencia", añadió.

Iger dijo a CNBC que no tenía "preocupaciones a largo plazo" sobre los parques temáticos de Disney. Disney declinó hacer comentarios a CNN sobre la asistencia a los parques.

Menos esperas en atracciones

Aunque hay cierto debate sobre las causas, los resultados son más reservas abiertas para entrar a los parques, descuentos más elevados y filas más rápidas para los visitantes en comparación con el año pasado.

Desde febrero, el tiempo medio de espera en atracciones de los parques Disney de Florida ha sido inferior al del año pasado, según Thrill Data, un sitio web que recoge información sobre las esperas en los parques temáticos. En cuanto a los parques de Universal en Florida, todos los meses desde marzo han registrado un tiempo medio de espera inferior, según el sitio web. Los expertos afirman que los tiempos de espera más largos suelen asociarse a mayores aglomeraciones en los parques temáticos.

En lo que va de este mes, Thrill Data informó que el tiempo medio de espera en Disney World es de 33 minutos, uno de los meses más cortos desde enero de 2022, y durante lo que suele ser temporada alta para los parques. El año pasado, el tiempo de espera en julio en los parques de Disney en Florida fue de 41 minutos de media.

Don Munsil, presidente de MouseSavers, una guía de descuentos y ofertas en los parques Disney y Universal, dijo que si bien ha notado una desaceleración en los parques, la caída a partir de julio fue "notable".

Los datos de Touring Plans, una empresa que ayuda a planificar viajes a los parques Disney y Universal, corroboran la observación de Munsil. Descubrió que los tiempos de espera para las atracciones eran más cortos el 4 de julio en todos los parques de Disney en Florida en comparación con 2022 y 2019. Por ejemplo, el tiempo medio de espera en Disney's Animal Kingdom fue de 37 minutos en 2019 y de 34 minutos en 2022. Este año, el promedio bajó a 25 minutos, dijo Touring Plans.

Los dos parques de Universal, Universal Studios Florida e Island of Adventure, también vieron descender los tiempos de espera con respecto al año pasado, según Touring Plans. Los tiempos de espera en Island of Adventure se redujeron a 25 minutos este 4 de julio, en comparación con los 30 minutos del año pasado y los 28 minutos de 2019.

Una desaceleración es "inusual" para un día festivo, especialmente durante el verano, cuando los niños están fuera de la escuela, dijo Munsil. "Creo que el fin de semana del 4 de julio es cuando realmente golpeó con fuerza. Mucha gente se sorprendió".

"No había nadie"

Algunos de los parques de Disney se han visto especialmente afectados: el 4 de julio fue el tercer día más lento de los últimos 12 meses en Disney's Hollywood Studios en Florida, según Touring Plans.

Kayla Pareti, creadora de contenidos de temática Disney y agente de viajes de Mickey Travels, visitó Disney's Hollywood Studios el primer fin de semana de julio y le sorprendió la poca gente que vio en el parque. (Mickey Travels no está asociada con Walt Disney Company).

"Era un sábado antes del 4 de julio, que es una fiesta importante. Te esperas un montón de gente, y fue una locura que no hubiera nadie", dijo a CNN.

"Normalmente, cuando entras en el parque, está Hollywood Boulevard, que es como la vía principal y suele estar lleno de gente", dijo. "En un momento dado, hacia el mediodía, me di la vuelta y no había nadie en la calle. Era un espectáculo extraño de ver", dijo.

Iger apuntó al calor como una de las razones de la baja afluencia durante la festividad del 4 de julio.

Pareti dijo que pasa entre cuatro y seis días a la semana en los parques de Disney y que también visita los de Universal. Dice que ha notado un descenso en la asistencia este verano.

"Durante un año y medio después del covid, cualquier momento era bueno", dijo. "No me malinterpretes, la gente sigue viniendo, pero no se acerca ni de lejos a lo que era".

Los descuentos recientes ofrecidos por Walt Disney World Resort y Universal Orlando Resort también superan con creces los del año pasado. Munsil dijo que los descuentos pueden reflejar una vuelta a los niveles de demanda anteriores a la pandemia. En una lista reciente de ofertas especiales, por ejemplo, Disney menciona ahorros de hasta el 25% en las habitaciones de algunos hoteles Disney este verano.

"Son esencialmente los mismos descuentos que ofrecieron en 2019. En 2022 fueron tacaños con los descuentos", dijo.

Enfriamiento de la demanda tras la pandemia

Los parques de Disney y Universal en Florida cerraron durante varios meses durante la pandemia; desde su reapertura a mediados de 2020, Disney y Universal, propiedad de Comcast, disfrutaron de un aumento de los ingresos de sus negocios de parques y resorts en medio de una avalancha de demanda para visitar, y gastar.

Este año, los parques se enfrentan a duras comparaciones a medida que los niveles de demanda comienzan a enfriarse. El Evidence Lab de UBS descubrió que se está acelerando el descenso del tráfico peatonal en los parques de Disney en EE.UU., con una caída del 23% en el tercer trimestre fiscal de Disney (hasta el 24 de junio), una fuerte caída en comparación con la reducción del 5% en el segundo trimestre.

Universal no respondió a una solicitud de comentarios, pero en los resultados del primer trimestre de Comcast, la empresa informó de ganancias récord para su división de parques. Sin embargo, Comcast señaló que los parques internacionales habían impulsado la mayor parte del crecimiento ese trimestre.

En febrero, durante la conferencia sobre los resultados del primer trimestre de Disney, Iger dijo que la empresa había reducido deliberadamente la capacidad durante la temporada de vacaciones de diciembre, y eso "mejoró la experiencia de los huéspedes, y somos capaces de mantener los beneficios, no solo la rentabilidad, sino un resultado final muy, muy exitoso o robusto".

Desde la reapertura de sus parques en 2020, Disney ha implantado un sistema de reservas de parques para gestionar la asistencia diaria. Pero los esfuerzos para frenar las multitudes en sus parques no cuentan toda la historia de la reciente disminución del tráfico peatonal; al cierre de esta edición, el sitio web de reservas de Disney World mostraba que los cuatro parques temáticos de Disney en Florida no estaban al máximo de su capacidad para ningún día durante el resto del año. Esto contrasta fuertemente con los dos años anteriores, cuando los visitantes tenían que reservar con semanas de anticipación.

¿A qué se debe esta desaceleración?

Munsil señaló que el calor extremo de este año puede estar impidiendo que algunos residentes visiten el parque, lo que reduce el número de visitantes. A finales de junio, Florida, junto con gran parte del sur del país, sufrió una ola de calor que duró varios días y elevó las temperaturas por encima de los 38 °C. Esta semana, el estado se enfrenta a otra ola de calor brutal que bate récords.

El descenso en la asistencia a los parques también se produce en medio de un tenso clima político en el estado, que muchos temían que perjudicara al turismo. Disney y el gobernador republicano del estado y aspirante a la presidencia, Ron DeSantis, han estado enfrascados en una disputa de alto perfil.

En los últimos meses, algunos grupos preocupados por las políticas conservadoras de DeSantis han desaconsejado viajar a Florida. Grupos como la NAACP, la Campaña de Derechos Humanos y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos han emitido "advertencias de viaje", citando la agenda política de DeSantis.

Sin embargo, Munsil dijo que si los posibles asistentes al parque estuvieran evitando Disney específicamente como resultado de la fricción de la compañía con DeSantis, se mostraría en los datos.

"No creo que haya pruebas de ello, porque eso implicaría que Universal registraría cifras enormes y Disney menos. No creo que estemos viendo eso", dijo.

Iger dijo este jueves que la empresa no veía "ningún signo" de desaceleración debido a su lucha con DeSantis.

En general, sin embargo, los signos apuntan a la desaceleración del turismo en el centro de Florida. El Condado de Orange, que incluye Orlando, recaudó un 6,7% menos de su impuesto de desarrollo turístico este mes de mayo, en comparación con mayo de 2022, según la oficina del Contralor del Condado de Orange. El impuesto de desarrollo turístico de Florida se recauda sobre los ingresos recibidos de los alquileres a corto plazo, incluidos los hoteles.

Pete Werner, propietario de The DIS, un sitio web y guía para seguidores de Disney, y copropietario de la agencia de viajes Dreams Unlimited Travel, dijo que ve cómo la gente prefiere destinar su dinero de los parques temáticos hacia los cruceros.

Durante la presentación de los resultados del segundo trimestre de Disney en mayo, la entonces directora financiera, Christine McCarthy, destacó específicamente la fortaleza del negocio de cruceros de la compañía, afirmando que aunque fue el último negocio en reabrir tras los confinamientos por pandemia, "el negocio ha vuelto con una fuerza increíble durante el último año, o el último año fiscal".

Werner dijo que cree que el negocio de cruceros es ahora el mejor valor para muchos seguidores de Disney.

"Walt Disney World ya no florece, ni siquiera entre los seguidores más acérrimos. Es demasiado caro", dijo Werner. "Disney Cruise es propiedad de la misma empresa, y les va de maravilla".