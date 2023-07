Así fue como Ron DeSantis ganó una base de admiradores entre algunas mujeres de los suburbios lejos de Florida

Todo lo que debes saber sobre Ron DeSantis 4:31

(CNN) -- Como muchos estadounidenses, cuando Vanessa Steinkamp quedó atrapada en su casa al principio de la pandemia de covid-19, inició sesión en Twitter para hablar con el mundo exterior.

A esta maestra y madre de tres niños en edad escolar en Dallas le preocupaba que las aulas cerradas perjudicaran a los niños, en particular a los estudiantes más vulnerables que necesitaban los recursos especiales que brindan las escuelas. Llamar a los niños a volver al aprendizaje en persona le valió muchas críticas, pero también se hizo amiga de madres con ideas afines.

Cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, presionó a las escuelas públicas para que reabrieran en el verano de 2020, se convirtió en su héroe.

Estas mujeres construyeron una red informal de grupos de chat superpuestos en varios estados, muchos de ellos fuera de Florida. Tenían una mezcla de puntos de vista políticos, desde liberales hasta conservadores, y lass unió la frustración con una respuesta de covid que consideraban que la apertura de escuelas era una prioridad baja.

Con educación universitaria y adineradas, estas madres son el tipo de votantes que se consideran esenciales para los partidos políticos en los distritos y estados indecisos, y son uno de los grupos de votantes entre los que el expresidente Donald Trump y los republicanos obtuvieron un desempeño inferior tanto en 2020 como en 2022.

publicidad

Son el tipo de votantes que DeSantis espera que lo lleven a la victoria en una elección general si puede vencer a Trump para asegurar la nominación republicana, y apelar a ellas es una parte clave de su caso en las primarias republicanas.

Una de las primeras amigas de Steinkamp en Twitter fue Jennifer Sey, que para ese entonces era ejecutiva de Levi's. En 2022, Sey dijo que la compañía la presionó para que dejara de tuitear sobre la apertura de escuelas y parques infantiles, y cuando ella se negó, dijo, la echaron de su trabajo como presidenta de la marca. Levi's cuestionó su versión y le dijo a The New York Times que apoyaba la defensa de la reapertura de las escuelas de Sey, pero sus comentarios "fueron mucho más allá de pedir que las escuelas reabrieran, y con frecuencia usaba su plataforma para criticar las pautas de salud pública y denunciar a los funcionarios electos y científicos del gobierno".

Otra amiga en Twitter se enfureció tanto cuando vio los volantes de campaña de un miembro de la junta escolar local en San Diego que promocionaban la decisión de mantener las escuelas cerradas, que llamó a un agente de bienes raíces en Florida y finalmente se mudó a Tampa. No quiso usar su nombre porque dijo que temía una reacción violenta en el trabajo, pero envió fotos de los volantes a CNN.

Julie Hamill, una abogada cerca de Los Ángeles, se incorporó más tarde al grupo. Ella también estaba furiosa por las acciones de su departamento de salud pública local y la junta escolar. Pero su esposo no quería irse de California, así que el año pasado Hamill se postuló para la junta escolar y ganó.

La apuesta del gobernador de Florida

Hablé por primera vez con Steinkamp en la primavera de 2021 mientras informaba sobre cómo el covid había cambiado el mercado inmobiliario en Texas. Pero fue su aprecio por el gobernador de Florida, entonces en su primer mandato, fue lo que me quedó grabado.

“Si DeSantis se postulara mañana, ganaría”, dijo entonces. “Todo lo que tiene que hacer es abrir escuelas”.

Sus amigos le dijeron a CNN recientemente que habían sentido lo mismo: habían bromeado sobre “Daddy DeSantis” y “Freedom Daddy”. Su temprana defensa de las escuelas abiertas, dijo Sey, fue “bastante heroica”.

Su vibra de fangirl era irónica, pero también hablaba de su situación. Hamill dijo: "somos como mujeres desesperadas que... habían intentado todo lo que podíamos hacer con nuestro propio poder en nuestras propias comunidades, y no estábamos llegando a ninguna parte".

DeSantis presionó a los distritos escolares para que abrieran en agosto de 2020, antes que en la mayoría de los lugares de EE.UU. Pero muchos países europeos abrieron escuelas en abril y mayo de 2020.

“Los niños generalmente no infectan a los adultos”, dijo un funcionario de salud en Finlandia en mayo de 2020, explicando la decisión de su país de reabrir las escuelas. (En ese momento, había investigaciones contradictorias sobre el papel que jugaban los niños en la propagación del virus). Como informó CNN en enero de 2021, “en Europa, cerrar las escuelas se considera un último recurso”. Investigaciones recientes han demostrado que los niños retrocedieron en su aprendizaje durante la pandemia. Los estudiantes estadounidenses de cuarto y octavo grado, por ejemplo, mostraron las mayores disminuciones en los puntajes de matemáticas desde que el Centro Nacional de Estadísticas Educativas del Departamento de Educación comenzó a realizar un seguimiento en 1990.

Las acciones de DeSantis le otorgaron una plataforma nacional más grande durante la pandemia, que él está utilizó para lanzar su candidatura presidencial. Está haciendo campaña sobre su historial de covid, pero también sobre la idea de que Florida es “donde la [ideología] woke va a morir”.

Steinkamp ha sido republicana toda su vida, aunque dijo que nunca le ha gustado Trump. Sey, la ex ejecutiva de Levi's, había sido una demócrata de izquierda hasta su experiencia con el covid, dijo, pero también está abierta a la "guerra contra [la ideología] woke" de DeSantis.

“Creo que, hasta cierto punto, tiene razón. Es un movimiento que exige conformidad y ve todos los tipos de problemas que enfrenta el mundo a través de este tipo de opresión jerárquica”, dijo Sey.

Sey, quien ahora dice que es una “izquierdista descontenta”, dijo: “mi problema con el capitalismo woke, en particular, es que es hipócrita y es una mentira. … Preferiría que las empresas se centren en tratar a los empleados con justicia, pagándoles bien, tratando bien a las mujeres, sin acosarlas, que hacer estas campañas falsas mientras los líderes se quedan con todo el dinero y oscurecen su codicia con un lavado de cara”.

Aun así, dijo Sey, pensó que la campaña de DeSantis contra lo woke era “un poco” una distracción de las políticas que hicieron que él le gustara en primer lugar. Ella pensó que la pelea del gobernador con Disney era innecesaria. “Hay algo de verdad en lo que dice acerca de que la ideología woke es corrosiva, conformista y autoritaria en algunos aspectos. Simplemente no creo que debas contrarrestar eso con más autoritarismo”, dijo.

Hamill, la abogada de Los Ángeles, dijo que había votado dos veces por Barack Obama, Hillary Clinton y Joe Biden para presidente. Está abierta a votar por DeSantis, pero le preocupan algunas de sus políticas.

Dijo que se consideraba socialmente liberal, pero sufrió una reacción violenta cuando pidió que se abrieran las escuelas. “Me demonizaron por expresar estos sentimientos. Y mientras tanto, Ron DeSantis en Florida está diciendo todo lo que desesperadamente quería escuchar de mis propios representantes electos”.

Las mujeres no siempre están de acuerdo en política: Steinkamp está en contra del aborto, mientras que Sey y Hamill están a favor de que las mujeres tengan derecho al procedimiento. Pero los tres piensan que la nueva prohibición del aborto después de seis semanas en Florida es una mancha en el historial de su gobernador favorito. “Eso es peligroso”, dijo Hamill. “Eso es algo que no puedo respaldar. Y no creo que eso sea un buen augurio para su campaña presidencial. Creo que eso podría ser un impedimento real para traer mujeres moderadas”.

Como ninguna de ellas vive en Florida, las mujeres aún no han tenido la oportunidad de votar por DeSantis. Y es demasiado pronto para saber si su enamoramiento de la era covid aumentará.

Todas se desesperan ante la idea de que las elecciones de 2024 serán una revancha entre Biden y Trump. Si esas fueran sus dos opciones, dijo Steinkamp, elegiría una tercera opción: "Saltarme a mi piscina y ahogarme".

-- Samantha Guff de CNN contribuyó a esta historia.