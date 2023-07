Bob Iger intenta calmar al personal de Disney tras desatar una "gran ansiedad" por la posible venta de activos de TV

¿Qué comentó el CEO de Disney ante los reclamos del sindicato de actores? 2:18

(CNN) -- Bob Iger está tratando de tranquilizar a un brazo ansioso de los negocios de Disney.

Según conoció CNN, el consejero delegado de Disney se reunió este martes fuera de las instalaciones de la compañía con los máximos responsables de los negocios televisivos de la empresa. La reunión se produjo pocos días después de que Iger hiciera unas declaraciones francas a David Faber, de CNBC, en las que dijo que el negocio de TV lineal de Disney "puede no ser fundamental" para el gigante del entretenimiento, un comentario que inmediatamente causó conmoción en la industria.

La confesión a Faber hizo saltar las alarmas en Disney General Entertainment Content, la división del Magic Kingdom que alberga su negocio de TV lineal y gestiona cadenas de televisión y cable por excelencia como ABC, Disney Channel, National Geographic y FX.

Los empleados de la importante división (hay miles y miles de empleados que trabajan para DGEC) han estado experimentando una "gran ansiedad", según me señalaron las fuentes, que añadieron que Iger había dejado al personal "a oscuras" al no comunicarse directamente con ellos desde la sorprendente entrevista. No ha habido memorandos en toda la empresa. Ni reuniones públicas. Nada más que silencio desde que Iger sacudió a la organización con la noticia.

Disney despide a otros 2.500 empleados 1:16

Este martes, el consejero delegado trató de calmar parte de este malestar al responder a las preguntas formuladas por los altos directivos de la empresa reunidos fuera de las instalaciones. Dijo al personal reunido que el contenido creado por los equipos de producción de televisión de la empresa es "increíblemente valioso para nuestro negocio", según una persona con conocimiento de sus declaraciones.

Iger destacó la importancia de ABC News: "Soy un apasionado de las noticias", dijo Iger, según la persona familiarizada con sus comentarios. "Es importante para esta empresa. Tenemos que averiguar cómo hacer la transición al streaming. Y creo que lo conseguiremos. Es demasiado bueno, demasiado importante y muy divertido".

Por supuesto, es poco probable que estos comentarios calmen del todo los nervios de quienes trabajan en los negocios televisivos de Disney. Aunque Iger no dijo explícitamente a Faber que quería vender las cadenas y emisoras lineales, con sus comentarios puso efectivamente en el mercado ese sector del negocio.

Expresar pasión por las noticias no soluciona eso. Nadie ha dudado nunca del amor de Iger por el negocio de las noticias. Y no es ninguna sorpresa que Iger crea que el contenido producido por los equipos de producción de televisión tiene un valor increíble.

La cuestión importante es —y siempre ha sido— si los negocios de televisión lineal son cruciales para Disney, especialmente a medida que Iger posiciona la empresa para el futuro. Iger ya ha respondido a esta pregunta con franqueza. "Puede que no sean fundamentales para Disney", dijo abiertamente a Faber.

Como me dijo un conocedor de Disney este martes, las declaraciones de Iger a los altos directivos fueron "la típica joya de la corona, salvo que ahora sabemos que está vendiendo la joya".

"Es estupendo decir que le encanta la joya. Es estupendo decir que la joya es importante. Es genial decir que la joya es divertida", dijo el informante de Disney. "Pero ha revelado la verdad: quiere conseguir el precio más alto que pueda por la joya porque ya no puede permitírsela".