Elon Musk a los anunciantes de X: "Váyanse a la mie***" 1:18

(CNN) -- Elon Musk, ampliamente criticado por un post antisemita en su sitio de medios sociales X, hace dos meses, dijo después de una visita a Auschwitz el lunes que X tiene menos contenido antisemita que otras plataformas de medios sociales. Pero Musk admitió que no era consciente hasta hace poco de que el antisemitismo era un problema generalizado en Estados Unidos.

Musk hizo estos comentarios durante una entrevista en una conferencia organizada por la Asociación Judía Europea, cerca del campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Se produce después de que Musk se enfrentara a una tormenta de reacciones negativas por contenido antisemita en X, incluyendo un post con una teoría de conspiración antisemita que el propio Musk amplificó (y por la que más tarde se disculpó tras la condena).

"Nunca va a ser cero si tienes 600 millones de personas en la plataforma, esperar que sea cero es bastante improbable", dijo Musk sobre el antisemitismo en X. Añadió que X tiene "la menor cantidad de antisemitismo" en comparación con otras plataformas importantes, aunque no citó ninguna prueba de esa afirmación más allá de hacer referencia a "auditorías externas que hemos hecho".

Musk estuvo de acuerdo en noviembre con un post en X que afirmaba que las comunidades judías fomentan el "odio contra los blancos", calificándolo de "verdad real". La teoría de la conspiración antisemita de que los judíos quieren llevar a las minorías indocumentadas a los países occidentales para reducir las mayorías blancas en esas naciones ha sido propugnada por grupos de odio en línea. La publicación de Musk provocó una reprimenda de la Casa Blanca y un importante éxodo de anunciantes.

Musk se disculpó más tarde por el post, pero dijo a los anunciantes que dejaron de trabajar en X por su preocupación por el contenido antisemita que "se fueran a la mie***".

Musk también ha criticado repetidamente a la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), una organización que lucha contra el antisemitismo en todo el mundo, y se enfrentó a críticas por permitir que el contenido pronazi siguiera en directo en X. (Musk también había amenazado anteriormente con demandar a la ADL, pero más tarde retiró esa amenaza).

El multimillonario también se ha enfrentado a presiones por promover otras teorías conspirativas en X, incluida la peligrosa teoría del Pizzagate.

A raíz de las presiones por su liderazgo en la plataforma, Musk visitó en noviembre Israel, donde se reunió con los líderes del país y paseó por un kibutz destruido por Hamas en su ataque del 7 de octubre.

El lunes, Musk volvió a expresar su apoyo al pueblo israelí, calificándose a sí mismo de "judío aspiracional", y dijo que hay que hacer frente al odio contra el pueblo judío. Como parte del acto del lunes, el multimillonario parece haber realizado una visita a Auschwitz junto con su hijo pequeño.

Pero a pesar de la preocupación por el repunte del contenido antisemita en X, Musk también admitió que había sido un tanto "ingenuo" ante el reciente aumento del antisemitismo en Estados Unidos que se ha registrado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas.

"Debo admitir que he sido algo francamente ingenuo. En los círculos en los que me muevo, casi no veo antisemitismo", afirmó.

El multimillonario siguió pregonando su visión de la "libertad de expresión" para X, afirmando que "la búsqueda implacable de la verdad es el objetivo con X y permitir que la gente diga lo que quiera decir, aunque sea polémico, siempre que no infrinja la ley".

Musk también animó a más líderes mundiales a publicar en la plataforma y pareció referirse a sus polémicas publicaciones pasadas como "errores". Pero dijo que cree que más de 169 millones de personas le siguen en X porque "realmente trato de decir cosas que creo que son interesantes o divertidas", aunque "de vez en cuando hago alguna tontería".

"Soy solo yo quien hace estos posts. No tengo un equipo ni nada", dijo. Animó a otros líderes a publicar en las redes sociales sin filtrar los mensajes a través del personal. "De vez en cuando cometes un error. No puedes ganarlos todos".