Elon Musk dice a los anunciantes de X "váyanse a la mie***" después de disculparse por tuit antisemita

Elon Musk habla en el escenario durante la Cumbre Dealbook 2023 del New York Times en Jazz at Lincoln Center el 29 de noviembre de 2023 en la ciudad de Nueva York. (Slaven Vlasic/Getty Images)

(CNN) -- Elon Musk se disculpó este miércoles, en su primera entrevista con medios de comunicación desde su tuit antisemita en X a principios de noviembre, por lo que llamó su publicación “más tonta” en redes sociales. Sin embargo, arremetió contra los anunciantes que abandonaron la plataforma debido al creciente antisemitismo en la red social antes conocida como Twitter.

"No quiero que tengan publicidad (en X)", dijo Musk en la Cumbre DealBook de The New York Times en Nueva York. “Si alguien me va a chantajear con publicidad o dinero, váyanse a la mie***”, dijo. "¿Está claro? Hola, Bob, si estás entre el público, así es como me siento”, añadió, refiriéndose al CEO de Disney, Bob Iger.

Disney no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Musk.

Musk hizo su intervención mientras la CEO de X, Linda Yaccarino, estaba sentada entre la audiencia. Yaccarino ingresó a la empresa para atraer a anunciantes de renombre.

En una conversación dispersa que duró más de una hora, Musk también dijo que no tiene ningún problema en que lo odien. “Ódienme”, dijo. "Hay una verdadera debilidad en querer agradar", sostuvo.

Vestido con una chaqueta de cuero, botas negras de cuero, pantalón negro y un collar que le regaló el familiar de un rehén israelí que dice "tráelos a casa", Musk añadió que ha sido "un año increíble" y admitió que a veces dice "algo equivocado".

Varias empresas destacadas suspendieron su publicidad en X este mes luego de que Musk respaldara públicamente una teoría de conspiración antisemita que favorecen los supremacistas blancos.

El éxodo publicitario incluyó empresas de medios como Disney, Paramount, NBCUniversal, Comcast, Lionsgate y Warner Bros. Discovery, la casa matriz de CNN.

Pero también dijo que su tuit, tachado de antisemita, podría ser “lo peor” que jamás haya hecho.

“Quiero decir, mira, lamento esa… publicación”, dijo. “Fue una tontería de mi parte. De los 30.000, podría ser, literalmente, el peor y más tonto mensaje que he puesto. Y he hecho todo lo posible para aclarar seis aspectos del domingo, pero al menos creo que será obvio que, lejos de ser antisemita, soy filosemita".

Musk estuvo en Israel esta semana, donde visitó un kibutz atacado por Hamas el 7 de octubre, habló con familias de rehenes israelíes y se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Isaac Herzog.

Pero Musk dijo el miércoles que su viaje a Israel "no fue una gira de disculpas" y que "no fue una respuesta a todo eso". Musk aseguró que es una buena persona, pero que no va a “bailar” para demostrárselo a la gente.

El lunes, Musk le dijo a Netanyahu sobre los recientes ataques que “aquellos que tienen la intención de asesinar deben ser neutralizados; entonces debe cesar la propaganda que está entrenando a la gente para que sean asesinos en el futuro; y luego hacer que Gaza sea próspera. Si eso sucede, creo que será un buen futuro… Me encantaría ayudar”.

Pero en una conversación separada en la Cumbre DealBook, Herzog parecía inseguro de que Musk mantendría la coherencia en sus mensajes.

"Tuvimos una conversación abierta y franca que encontré interesante y creo que fue mutuamente beneficiosa para ambos", dijo Herzog. "Espero sinceramente que veamos algo de (su activismo contra el antisemitismo) en un futuro próximo".

Musk y la inteligencia artificial

También se le preguntó a Musk sobre el reciente drama en OpenAI, luego de que el CEO Sam Altman fuera abruptamente despedido por la junta directiva a principios de mes y regresa a su puesto apenas unos días después, con una junta directiva prácticamente nueva. La compañía ha dicho poco sobre por qué se produjo la reestructuración del liderazgo.

O Altman tenía un problema grave y debería haber sido despedido, dijo Musk, uno de los fundadores de la empresa, o la junta directiva se equivocó y debería dimitir.

"El círculo del poder puede corromper", señaló Musk sobre Altman. "Me preocupa bastante que haya algún... elemento peligroso en la inteligencia artificial", especuló. La IA, afirmó, puede ser más peligrosa “que una bomba nuclear”.

También criticó a OpenAI por ya no ser la empresa de código abierto que alguna vez imaginó. OpenAI debería renombrarse como “IA de fuente súpercerrada para obtener el máximo beneficio”, dijo.

Brian Fung y Clare Duffy, los dos de CNN, contribuyeron a esta historia.