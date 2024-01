Las posibles salidas a la tensión en Medio Oriente, según analista 5:46

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (CNN) -- La guerra entre Israel y Hamas ya se ha extendido a todo el Medio Oriente, y las perspectivas de un enfrentamiento entre las potencias regionales y mundiales son cada vez más probables.



Los combates en el Medio Oriente se han limitado en gran medida a ataques entre milicias respaldadas por Irán, por un lado, y Estados Unidos, Israel y sus aliados, por otro. Pero la intervención directa tanto de Irán como de Estados Unidos en las últimas semanas ha acrecentado el temor de que el conflicto indirecto entre ambos se convierta en un conflicto directo.

Hasta ahora, Estados Unidos e Irán han evitado enfrentarse directamente. Estados Unidos ha atacado a grupos apoyados por Irán en Yemen, Siria e Iraq, mientras que grupos vinculados a Irán han atacado a personal estadounidense en Iraq y Siria. Teherán también ha atacado a los que considera grupos antiiraníes en Iraq, Siria y Pakistán. Este último respondió con ataques de represalia.

La República Islámica, que se opone desde hace tiempo a la presencia de fuerzas estadounidenses en lo que considera su patio trasero, ha pasado las últimas décadas creando una red de milicias islamistas, antioccidentales y antiisraelíes a las que entrena, financia y arma. Últimamente, esos grupos se han vuelto más beligerantes, especialmente los rebeldes hutíes de Yemen, que han interrumpido una vía fluvial internacional vital, causando estragos en el comercio mundial y provocando la intervención de Estados occidentales. Además, ha estrechado lazos con Hamas, que lanzó su guerra contra Israel el 7 de octubre, y ha ayudado a financiarla.

Estados Unidos, que lleva años tratando de alejarse del Medio Oriente, se ve arrastrado de nuevo a la región. Antes de la guerra ya tenía una presencia militar considerable en la región, con más de 30.000 soldados.

Sin embargo, desde que comenzó la guerra, Washington ha reforzado significativamente su presencia militar en la región, destinando a unos 1.200 militares estadounidenses, junto a otros miles a bordo de grupos de ataque de portaaviones de la Marina y una Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina de unos 2.000 efectivos.

Y en algunos lugares, como Iraq y Siria, la presencia militar estadounidense se superpone con la de Irán y sus aliados.

A medida que aumentan las tensiones en el Medio Oriente, estos son los sitios donde están presentes Irán o sus aliados, donde están estacionadas las fuerzas estadounidenses y donde han llevado a cabo operaciones militares ambas partes desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas:

Líbano

El Líbano alberga la fuerza paramilitar más poderosa de Medio Oriente: Hezbollah, respaldado por Irán, uno de los representantes regionales más eficaces de la República Islámica.

El grupo tiene su base principal en la frontera entre Israel y el Líbano y lleva intercambiando disparos con Israel desde que comenzó la guerra de Gaza. El movimiento es cercano a Hamas en Gaza.

Aunque se desconoce el tamaño exacto del arsenal del grupo islamista chiita, los expertos han calculado que posee entre 150.000 y 200.000 misiles, además de cohetes y morteros. Cientos de esos misiles "son de gran precisión y altamente destructivos", según el grupo de expertos Institute for National Security Studies, con sede en Tel Aviv.

El líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, afirma que el grupo cuenta con 100.000 combatientes, entre soldados en activo y reservistas. Se cree que Irán es el principal proveedor de armas de Hezbollah.

Iraq

Teherán ejerce una influencia significativa sobre varias milicias chiitas estrechamente vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (IRGC, por sus siglas en inglés). Entre ellas se encuentran Kataib Hezbollah, Harakat al-Nujaba y Kata'ib Sayyid al-Shuhada.

Según los expertos, algunos de estos grupos, como Kataib Hezbollah, responden más ante las autoridades de Teherán que ante el gobierno de Bagdad. La Oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos cree que cuenta con hasta 10.000 miembros. Iraq es también el hogar de la Organización Badr, fundada por el IRGC, así como de Asaib Ahl Al-Haq.

Grupos respaldados por Irán han llevado a cabo decenas de ataques contra fuerzas estadounidenses en Iraq desde que comenzó la guerra de Gaza, a los que Estados Unidos ha respondido con ataques aéreos. El fin de semana, personal estadounidense resultó herido en un ataque con misiles balísticos contra la base aérea iraquí de Al-Asad. Al parecer, era la segunda vez que se utilizaban misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses y de la coalición en el país desde el 7 de octubre.

Hasta 2008, en plena guerra de Iraq, Estados Unidos tenía hasta 160.000 soldados en el país. Hoy, hay unos 2.500 soldados desplegados en varias bases, entre ellas Erbil AB, Al-Asad AB y la base JOC-I (Unión III) de Bagdad.

Receloso de que su país se convierta en escenario de una guerra regional, el primer ministro de Iraq declaró este mes que Bagdad busca una salida de la coalición liderada por Estados Unidos. Estados Unidos ha subrayado que sus militares están presentes en el país por invitación del gobierno.

Siria

Irán tiene una presencia directa en Siria, donde su Fuerza Quds, una unidad de élite del IRGC que se encarga de las operaciones en el extranjero, se desplegó tras el levantamiento de 2011 para respaldar al régimen del presidente Bashar al Assad. Su personal sirvió como asesor militar y luchó en primera línea para Assad, junto a las milicias respaldadas por Irán.

Siria también acoge a las Brigadas Zainabiyoun y Fatemiyoun, milicias chiitas vinculadas al IRGC que se cree que reclutan a combatientes afganos y paquistaníes.

Estados Unidos tiene 800 efectivos en Siria en el marco de su misión para derrotar a ISIS. La mayoría de las fuerzas estadounidenses están estacionadas en lo que los oficiales militares llaman "la zona de seguridad de Siria oriental", donde Estados Unidos apoya a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), contrarias al régimen en el noreste del país.

También hay presencia de soldados estadounidenses en el sureste de Siria, donde Estados Unidos apoya al Ejército Libre Sirio, que también se opone al régimen sirio. El régimen considera a Estados Unidos un invasor.

En las últimas semanas, los soldados estadounidenses en Siria han sufrido cada vez más ataques de grupos apoyados por Irán, a los que Estados Unidos ha respondido con ataques aéreos.

Yemen

Los rebeldes hutíes de Yemen están en el centro del actual conflicto entre Irán y Estados Unidos. Los hutíes han intensificado sus ataques contra buques en el mar Rojo, alegando que se trata de una represalia contra Israel por su guerra en Gaza.

El grupo controla en la actualidad el norte de Yemen y estuvo enfrentado durante casi ocho años a una coalición liderada por Arabia Saudita y respaldada por Estados Unidos, antes de detener los combates el año pasado.

Las armas de los hutíes se ensamblaban en gran parte con componentes iraníes introducidos de contrabando en Yemen por piezas. Pero el grupo introdujo posteriormente progresivas modificaciones que se han sumado a grandes mejoras generales, según declaró anteriormente a CNN un funcionario familiarizado con la inteligencia estadounidense.

El Ejército estadounidense estaciona buques de guerra en el mar Rojo, frente a la costa de Yemen, desde los que ha estado atacando objetivos hutíes. En diciembre, Estados Unidos formó una coalición de más de 20 países para proteger el tráfico comercial de los ataques hutíes en el mar Rojo.

Gaza e Israel

La asediada Gaza alberga al grupo extremista Hamas, que Israel cree que contaba con unos 30.000 combatientes antes de la guerra. Hamas, organización islamista con un ala militar, se fundó en 1987, y el pasado 7 de octubre lanzó un ataque contra Israel en el que murieron unas 1.200 personas y otras 253 fueron tomadas como rehenes, según las autoridades israelíes.

Irán ha estrechado lazos con el grupo en los últimos años. A diferencia de todos los demás aliados de Teherán en la región, Hamas es una organización musulmana sunita, y no chiita.

No hay pruebas de que Irán conociera de antemano los atentados del 7 de octubre y no se cree que tenga tanta influencia sobre Hamas como sus otros aliados en la región. Pero Estados Unidos cree que Irán ha proporcionado históricamente hasta US$ 100 millones anuales en apoyo combinado a grupos militantes palestinos, incluidos Hamas y la Yihad Islámica Palestina (YIP), otro grupo militante con base en Gaza.

Al otro lado de la frontera, Israel es el mayor receptor de ayuda militar estadounidense, y Washington ha aportado más de US$ 130.000 millones en ayuda desde la fundación del Estado judío en 1948.

Estados árabes del Golfo y Turquía

Aunque la guerra entre Israel y Hamas aún no ha salpicado a los Estados árabes del Golfo, algunas de esas naciones se sienten vulnerables, ya que han sido blanco de ataques de grupos vinculados a Irán con anterioridad. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos fueron atacados por los hutíes en 2019 y 2022, respectivamente.

Los Estados del Golfo aliados de Estados Unidos también albergan algunos de los mayores despliegues de soldados estadounidenses en el mundo.

Estados Unidos tiene alrededor de 13.500 fuerzas estadounidenses en Kuwait, la mayor presencia militar estadounidense en la región. Solo Alemania, Japón y Corea del Sur albergan más fuerzas estadounidenses que Kuwait.

La segunda mayor presencia militar de EE.UU. en la región se encuentra en Qatar, que alberga alrededor de 10.000 soldados estadounidenses en la base aérea de Al-Udeid, la mayor base militar de EE.UU. en el Medio Oriente, que también es sede del Cuartel General del Mando Central de EE.UU. y del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas.

Este mes, Estados Unidos llegó discretamente a un acuerdo que prorroga su presencia militar durante otros 10 años en la base.

Qatar mantiene relaciones con Hamas, habiendo acogido su oficina política en la capital, Doha, desde 2012.

Más de 2.700 efectivos estadounidenses están estacionados en la Base Aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudita, mientras que los EAU acogen a 3.500 militares estadounidenses en la Base Aérea de Al Dhafra, que alberga el Centro de Guerra Aérea del Golfo.

Otros centros de presencia militar estadounidense son Bahrein, que alberga el Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y es sede de la Quinta Flota de la Armada, y Jordania, que acoge a unos 3.000 efectivos estadounidenses. Turquía cuenta con 1.465 militares en la base aérea de Incirlik.