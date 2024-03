Las sorpresas que dejaron las nominaciones a los Premios Oscar 2024 5:05

(CNN) -- Los Premios Oscar 2024 se emiten este domingo, lo que significa que se agota el tiempo para ver las 10 nominadas a mejor película.

Si te perdiste el entusiasmo de "Barbenheimer" en las salas de cine el verano pasado, o prefieres llorar viendo "Past Lives" o "Killers of the Flower Moon" en la intimidad de tu casa, no temas, querido cinéfilo. Tienes opciones.

Estamos aquí para ayudarte.

"American Fiction"

Jeffrey Wright da vida a un novelista frustrado en esta comedia dramática que plantea cuestiones sobre el precio del éxito para los negros en una cultura del entretenimiento y de los medios de comunicación dominada por los blancos. Sterling K. Brown hace una interpretación sobresaliente junto a Tracee Ellis Ross en una subtrama familiar a la que Wright se ve obligado a enfrentarse.

"American Fiction" está actualmente en los cines y se puede comprar en Apple TV, Prime Video, YouTube TV, Google Play y Vudu por US$ 14,99.

"Anatomy of a Fall"

Esta apasionante película de crimen cuenta con una gloriosa interpretación de la actriz alemana Sandra Hüller, quien encarna a una viuda acusada de asesinar a su esposo. El thriller dirigido por Justine Triet utiliza el escenario de un tribunal para explorar las profundidades tanto de un matrimonio amoroso como de uno destructivo. El actor revelación Milo Machado Graner interpreta de forma impresionante al hijo de 11 años del personaje de Hüller, que es ciego.

"Anatomy of a Fall" está disponible para rentar en Apple TV y Prime Video por US$ 5,99, y en YouTube TV y Google Play por US$ 6,99.

"Barbie"

¡Hola, Barbie! Margot Robbie y Ryan Gosling cautivaron al público como Barbie y Ken en esta película que se convirtió inmediatamente en un clásico dirigido por Greta Gerwig. "Barbie" es una conmovedora historia sobre la icónica muñeca de Mattel que supera una crisis existencial y se enfrenta al patriarcado. Te hará reír, llorar, aplaudir el épico monólogo feminista de America Ferrera y, por supuesto, cantar junto a Gosling la absolutamente sublime interpretación de "I'm Just Ken".

"Barbie" se puede ver en streaming en Max con una suscripción y se puede alquilar en Apple TV, Vudu y Google Play por US$ 5,99. También se puede ver en Hulu, Prime Video y YouTube TV con suscripciones premium.

"The Holdovers"

La estrella de la temporada de premios de este año Da'Vine Joy Randolph y el actor revelación Dominic Sessa apoyan la excelente interpretación de Paul Giamatti como el cascarrabias profesor de instituto que se ve obligado a quedarse en el campus con un puñado de estudiantes durante las vacaciones de Navidad. La comedia dramática dirigida por Alexander Payne nos hace sentirnos como en casa y explora el poder de encontrar la amistad en lugares insospechados.

"The Holdovers" se puede ver en streaming en Peacock con una suscripción y se puede alquilar en Apple TV, Prime Video, Google Play, YouTube TV y Vudu por US$ 5,99.

"Killers of the Flower Moon"

Separa unas tres horas y media para ver esta epopeya del Oeste protagonizada por Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, que te dejarán sin aliento mientras se enfrentan al amor, la traición y la codicia. El arrollador drama histórico de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" está basado en la desgarradora historia real de los asesinatos de el pueblo nativo de los Osage y es es obligatorio verla. Imprescindible: una caja de pañuelos para las lágrimas que sin duda derramarás.

"Killers of the Flower Moon" se puede ver en streaming en Apple TV con una suscripción y se puede comprar en Prime Video, Vudu, Google Play y YouTube TV por US$ 19,99.

"Maestro"

Bradley Cooper logra uno de sus mejores momentos en esta magistral interpretación de la leyenda de la música y afamado director de orquesta Leonard Bernstein en "Maestro", película que también produjo y dirigió. En colaboración con la familia de Bernstein, la película narra la complicada historia de amor entre Bernstein y su esposa Felicia Montealegre Cohn Bernstein, interpretada por Carey Mulligan.

"Maestro" está disponible en Netflix con una suscripción.

"Oppenheimer"

"Oppenheimer" es la película más nominada este año: está en 13 categorías. Cillian Murphy interpreta con maestría a Robert J. Oppenheimer, el genio científico que encabezó la creación de la bomba atómica y que descubrió que también debía cargar con el peso moral de sus actos.

"Oppenheimer" se puede ver en Peacock con una suscripción y se puede alquilar en Apple TV, Prime Video, Google Play, YouTube TV y Vudu por US$ 5,99.

"Past Lives"

En el debut como directora de Celine Song, "Past Lives", los amigos de la infancia Nora (Greta Lee) y Hae Sung (Teo Yoo) se enfrentan a las realidades del destino y el amor y reflexionan sobre sus elecciones de vida tras reencontrarse décadas después. Este conmovedor drama romántico explora la experiencia de un inmigrante coreano que atraviesa Estados Unidos.

"Past Lives" se puede ver en Showtime, Hulu y Paramount+ con una suscripción y se puede alquilar en Apple TV, Vudu y Google Play por US$ 4,99.

"Poor Things"

Los paisajes fantásticos del director Yorgos Lanthimos en "Poor Things" obligan a los espectadores a entrar en el mundo de Bella, interpretada por Emma Stone, que busca la liberación tras ser devuelta a la vida por un científico chiflado (Willem DaFoe) en esta historia visualmente impresionante. Mark Ruffalo aporta el alivio cómico en un papel que nunca lo habías visto, y vale la pena.

"Poor Things" estará disponible el 7 de marzo en streaming en Hulu con suscripción y se puede comprar en Prime Video, Apple TV, YouTube TV y Google Play por US$ 19,99.

"The Zone of Interest"

Ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, "The Zone of Interest" narra los horrores del Holocausto a través de una versión ficticia del comandante de Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss (Christian Friedel) y su esposa Hedwig (Sandra Hüller). El director Jonathan Glazer se apoya en gran medida en los escalofriantes sonidos del interior del campo que resuenan incesantemente mientras la familia Höss construye la casa de sus sueños, ubicada al otro lado de la alambrada del campo de concentración.

"The Zone of Interest" está actualmente en los cines y se puede comprar en Apple TV, YouTube TV, Prime Video, Vudu y Google Play por US$ 19,99.