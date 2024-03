¿Prohibirán realmente TikTok en Estados Unidos?

Un teclado de computadora portátil y TikTok en la App Store. (Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)

(CNN) -- Los legisladores de la Cámara de Representantes avanzan a una velocidad vertiginosa con un plan que podría prohibir TikTok en Estados Unidos. En el lapso de dos días de esta semana, un comité clave de la Cámara presentó y aprobó un proyecto de ley dirigido a TikTok. Está previsto que el pleno de la Cámara lo vote la próxima semana, y la Casa Blanca dice que el presidente Joe Biden está preparado para firmarlo.

Por su parte, Biden asegura que firmará una prohibición de TikTok si dicha medida es aprobada por el Congreso.

"Si lo aprueban, lo firmaré", dijo Biden a los periodistas en la Base Conjunta Andrews.

La medida, que fue aprobada por unanimidad por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, prohibiría a TikTok en las tiendas de aplicaciones de EE.UU. a menos que la plataforma de redes sociales, utilizada por aproximadamente 170 millones de estadounidenses, se deslinde rápidamente de su empresa matriz vinculada a China, ByteDance.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la legislación.

publicidad

¿Qué significa el proyecto de ley?

Si se promulga, el proyecto de ley le daría a TikTok aproximadamente cinco meses para separarse de su empresa matriz vinculada a China, ByteDance, o de lo contrario se prohibirá a las tiendas de aplicaciones en los Estados Unidos que alojen la app en sus plataformas.

No se detiene ahí. El proyecto de ley establece restricciones similares para cualquier aplicación supuestamente controlada por adversarios extranjeros, como China, Irán, Rusia o Corea del Norte. Y establece un proceso para que Biden, o cualquier futuro presidente, identifique aplicaciones que deberían prohibirse según la legislación.

Las tiendas de aplicaciones que violen la legislación podrían recibir multas en función del número de usuarios de una aplicación prohibida. El proyecto de ley establece multas de US$ 5.000 por usuario de una aplicación prohibida. Entonces, en el caso de TikTok, Apple y Google podrían verse obligados a pagar multas de hasta US$ 850.000 millones cada uno.

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes votó unánimemente a favor de hacer avanzar el proyecto de ley el jueves.

¿Qué dice TikTok?

TikTok califica la legislación como un ataque a los derechos de sus usuarios de la Primera Enmienda. Lanzó una campaña de llamado a la acción dentro de su aplicación, instando a los usuarios a llamar a sus representantes en Washington para oponerse al proyecto de ley. Varias oficinas del Congreso dicen que se han visto inundadas de llamadas.

"El Gobierno está intentando despojar a 170 millones de estadounidenses de su derecho constitucional a la libre expresión", dijo TikTok en un comunicado. “Esto dañará a millones de empresas, negará audiencia a los artistas y destruirá los medios de vida de innumerables creadores en todo el país”.

¿Por qué los legisladores están tomando medidas enérgicas contra TikTok?

Alegan que TikTok representa una amenaza a la seguridad nacional porque el Gobierno chino podría usar sus leyes de inteligencia contra ByteDance, obligándolo a entregar los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok. A los creadores de políticas les preocupa que esa información pueda usarse para identificar objetivos de inteligencia o permitir campañas de desinformación o propaganda.

Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado públicamente ninguna evidencia de que China haya accedido a los datos de los usuarios de TikTok, y los expertos en ciberseguridad dicen que sigue siendo un escenario hipotético, aunque seriamente preocupante.

¿No intentó Donald Trump prohibir TikTok anteriormente? ¿Qué dice Trump ahora?

Sí. Mientras estuvo en el cargo, Trump utilizó una serie de decretos para intentar obligar a ByteDance a vender TikTok y prohibir que las tiendas de aplicaciones alojen la plataforma. Esos esfuerzos se estancaron en medio de desafíos legales, pero Trump jugó un papel clave al hacer de TikTok un problema en primer lugar, vinculándolo a una agenda antiChina más amplia que incluía una guerra comercial y una retórica incendiaria que generó temores de odio antiasiático.

Curiosamente, sin embargo, esta semana Trump se manifestó en contra de la prohibición de TikTok y dijo en una publicación en Truth Social que solo empoderaría al CEO de Facebook y Meta, Mark Zuckerberg, a quien describió como “un verdadero enemigo del pueblo”.

No está claro por qué Trump cambió abruptamente su postura sobre TikTok. Trump es el presunto candidato republicano a la presidencia, que probablemente se enfrentará a Biden en las elecciones de noviembre.

Entonces, ¿qué hace que esta vez sea diferente?

Primero, estamos hablando de legislación del Congreso, no de una acción ejecutiva. Esa es una diferencia importante. Durante el Gobierno de Trump, algunos debatieron si el presidente tiene autoridad para prohibir una aplicación de redes sociales de propiedad extranjera. En cambio, este proyecto de ley crearía autoridades claras y completamente nuevas para que el presidente haga exactamente eso.

En segundo lugar, los esfuerzos de Trump por prohibir TikTok toparon con serias objeciones a la Primera Enmienda en ese momento. Los legisladores detrás del proyecto de ley de esta semana dicen que han trabajado duro para resolver esas preocupaciones.

El representante republicano de Wisconsin, Mike Gallagher, uno de los principales copatrocinadores de la propuesta, dice que el proyecto de ley no prohíbe TikTok; simplemente le da a TikTok la opción de venderse, con el resultado de una prohibición si no cumple. Gallagher dice que él y otros han trabajado en el proyecto de ley durante los últimos seis meses, consultando con funcionarios de la Casa Blanca y de todo Washington para garantizar que pueda resistir un desafío legal.

Y, en particular, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha anunciado públicamente el apoyo del actual Gobierno al proyecto de ley.

"Le damos la bienvenida", dijo a los periodistas esta semana. “Obviamente, hemos estado trabajando con (los legisladores) en ello. Y nos gustaría que este proyecto de ley se aprobara para que pueda llegar al escritorio del presidente”.

¿Puede realmente pasar?

El proyecto de ley avanza notablemente rápido en la Cámara. Con la rapidez con la que los líderes de la Cámara prometen una votación en el pleno, sugiere que confían en que tiene suficientes votos para despejar la Cámara.

La pregunta es si el proyecto de ley tiene futuro en el Senado. Si se lleva a ese nivel, dijo Gallagher, probablemente recaería en el Comité de Comercio del Senado. Sin embargo, actualmente no existe ningún proyecto de ley que complemente el proyecto de la Cámara de Representantes en el Senado. Y la senadora de Washington Maria Cantwell, que preside el Comité de Comercio, ha hecho una declaración en gran medida evasiva sobre el proyecto de ley que reconoce las preocupaciones de sus oponentes.

"Hablaré con mis colegas del Senado y la Cámara de Representantes para tratar de encontrar un camino a seguir que sea constitucional y proteja las libertades civiles", dijo Cantwell en una declaración a CNN.

¿Viola el proyecto de ley la Primera Enmienda?

Grupos de la sociedad civil dicen que incluso si el texto real del proyecto de ley no censura directamente a TikTok o a sus usuarios, en última instancia tiene el efecto de hacerlo.

"No se puede negar que haría precisamente eso", dijo Jenna Leventoff, asesora política principal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. "Instamos encarecidamente a los legisladores a votar 'no' a este proyecto de ley inconstitucional".

El mecanismo principal del proyecto de ley (establecer una opción para TikTok que podría conducir a una prohibición) es en realidad un juego de manos que los tribunales verán instantáneamente, según los expertos en la Primera Enmienda.

Ken White, litigante sobre la Primera Enmienda en el bufete de abogados Brown White & Osborn, dijo que los tribunales pueden examinar, y de hecho lo hacen, si el efecto funcional de una ley es reprimir la expresión, no solo lo que dice el texto de la ley. Los legisladores pueden intentar decir que el proyecto de ley regula la propiedad extranjera de TikTok, no el contenido. Pero, dijo White, “'influencia extranjera' no son palabras mágicas que te sacan de los problemas de la Primera Enmienda. No está del todo claro que la excusa del Congreso funcione”.

Una parte importante del escrutinio de la Primera Enmienda será si los legisladores podrían haber logrado sus objetivos a través de una “alternativa menos restrictiva” a una prohibición total, dijo Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia. Aprobar una ley de privacidad a nivel nacional que regule cómo todas las empresas, no solo TikTok, manejan los datos de los estadounidenses conduciría al mismo resultado sin generar preocupaciones sobre la Primera Enmienda, dijo.

Dejando eso de lado, los tribunales han sostenido que los estadounidenses tienen el derecho constitucional a recibir propaganda extranjera, incluso si al Gobierno de EE.UU. no le gusta.

Según ese precedente, sería inconstitucional que el Gobierno prohibiera TikTok incluso si fuera descaradamente un portavoz directo del Gobierno chino, dijo Jaffer.

"Si se le da al Gobierno el poder de restringir el acceso de los estadounidenses a la propaganda", dijo, "entonces se le da al Gobierno el poder de restringir el acceso de los estadounidenses a cualquier cosa que el Gobierno considere propaganda".

Con información de Kevin Liptak