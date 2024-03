Comisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba por unanimidad un proyecto de ley que podría prohibir TikTok

TikTok demanda a Montana por prohibir aplicación 0:57

Washington (CNN) -- Una poderosa comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó este jueves un proyecto de ley que podría llevar a la prohibición de TikTok en todos los dispositivos electrónicos, una renovación del desafío de los legisladores a una de las aplicaciones de redes sociales más populares del mundo y que destaca los temores no resueltos de que TikTok pueda suponer un riesgo de espionaje por parte del Gobierno chino.

La medida, aprobada por unanimidad en la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, prohibiría la entrada de TikTok a las tiendas de aplicaciones de EE.UU. a menos que la plataforma de redes sociales —utilizada por unos 170 millones de estadounidenses— se escinda rápidamente de ByteDance, su empresa matriz vinculada a China.

Si se promulga, el proyecto de ley daría a ByteDance 165 días, o poco más de cinco meses, para vender TikTok. Si no se vende en ese plazo, sería ilegal que los operadores de tiendas de aplicaciones como Apple y Google la pusieran a disposición para su descarga. El proyecto de ley también contempla prohibiciones similares para otras apps "controladas por empresas extranjeras adversarias".

Es la legislación más agresiva contra TikTok que sale de una comisión del Congreso desde que el CEO de la compañía, Shou Chew, el año pasado diera un testimonio ante los legisladores en el que decía que la aplicación no supone ninguna amenaza para los estadounidenses.

"Hoy daremos el primer paso en la creación de leyes que deberían haberse aprobado hace tiempo para proteger a los estadounidenses de la amenaza que suponen las aplicaciones controladas por nuestros adversarios, y para enviar un mensaje muy claro de que Estados Unidos siempre defenderá nuestros valores y nuestra libertad", dijo la representante republicana de Washington, Cathy McMorris Rodgers, presidenta de la comisión.

El representante de Nueva Jersey, Frank Pallone, demócrata de más alto rango, comparó el proyecto de ley con anteriores intentos de regular las ondas aéreas estadounidenses, y citó el testimonio de funcionarios de seguridad nacional en una audiencia a puerta cerrada que tuvo lugar este jueves.

"Me tomo muy en serio las preocupaciones expresadas esta mañana por la comunidad de inteligencia", declaró Pallone. "Pidieron al Congreso que les dé más autoridad para actuar en estas situaciones puntuales, y creo que este proyecto de ley lo hará".

El proyecto de ley fue presentado con cierto apoyo bipartidista a principios de esta semana por el representante republicano de Wisconsin, Mike Gallagher, que preside una comisión selecta de la Cámara sobre China, y el miembro de mayor rango de esa comisión, el representante demócrata de Illinois, Raja Krishnamoorthi. La ley también cuenta con el apoyo de la Casa Blanca y del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aunque sus perspectivas en el Senado son inciertas.

Los legisladores de la Cámara de Representantes votaron de manera unánime en la misma sesión de este jueves a favor de un segundo proyecto de ley que limitaría la capacidad de las empresas estadounidenses para vender información personal de los estadounidenses a adversarios extranjeros.

Las autoridades de Estados Unidos citan la amplia disponibilidad comercial de datos de ciudadanos estadounidenses como otra fuente de riesgo para la seguridad nacional. También se sabe que el Gobierno de EE.UU. y otras fuerzas de seguridad nacionales han comprado datos de ciudadanos estadounidenses a intermediarios de datos comerciales.

TikTok se opone

TikTok impulsa una campaña contra el proyecto de ley, que incluye intentar movilizar a su base de usuarios.

La compañía ha mostrado a algunos usuarios ventanas emergentes a pantalla completa en la aplicación en las que se advierte que el proyecto de ley "despoja a 170 millones de estadounidenses de su derecho constitucional a la libre expresión".

"Esto perjudicará a millones de empresas, destruirá los medios de subsistencia de innumerables creadores en todo el país y negará a los artistas una audiencia", se lee en la notificación, cuya copia fue revisada por CNN.

La llamada a la acción concluye con un enlace que invita a los usuarios a llamar a sus congresistas para expresar su oposición al proyecto de ley. Varios miembros del personal del Congreso dijeron este jueves a CNN que las oficinas de la Cámara están saturadas de llamadas telefónicas —en algunos casos cientos— en medio de la campaña.

Muchas de las llamadas parecen provenir de adolescentes y ancianos, algunos de los cuales parecen estar "confundidos" acerca de por qué están llamando exactamente o por qué TikTok podría estar en riesgo, dijo un asistente del Partido Republicano a CNN.

En declaraciones a los periodistas en las escalinatas del Capitolio este jueves, Gallagher rechazó las caracterizaciones del proyecto de ley como una prohibición de TikTok.

"No es una prohibición", dijo. "Pone directamente en manos de TikTok la decisión de romper su relación con el Partido Comunista Chino. Mientras ByteDance no sea propietaria de la empresa, TikTok podrá seguir. La gente puede seguir haciendo todos los videos de baile tontos que quiera en la plataforma, o comunicarse con sus amigos, y todas esas cosas. Pero la estructura básica de propiedad tiene que cambiar".

En una publicación en X, TikTok rechazó las afirmaciones de los legisladores sobre que la legislación ofrece opciones a TikTok.

"Esta legislación tiene un resultado predeterminado: la prohibición total de TikTok en Estados Unidos", escribió la compañía. "El gobierno está intentando despojar a 170 millones de estadounidenses de su derecho constitucional a la libre expresión. Esto perjudicará a millones de empresas, negará a los artistas una audiencia y destruirá los medios de vida de innumerables creadores en todo el país".

Durante la sesión de este jueves, el representante republicano de Texas, Dan Crenshaw, rechazó las críticas de que los legisladores no entendían la tecnología que intentaban regular.

"No es porque seamos viejos, y gruñones, y no entendamos TikTok, y cómo lo usas para tu negocio, y cómo lo usas para comunicarte con tus amigos", dijo Crenshaw. "Yo estaba en las redes sociales mucho antes que cualquiera de los jóvenes de la Generación Z que están enfadados con TikTok. Lo entiendo".

Además de prohibir potencialmente que las tiendas de aplicaciones alojen TikTok, el proyecto de ley también podría restringir el tráfico o el contenido de TikTok de ser transportado por "servicios de alojamiento de Internet", un término amplio que abarca una variedad de industrias que incluyen "alojamiento de archivos, alojamiento de servidores de nombres de dominio, alojamiento en la nube y alojamiento de servidores privados virtuales".

Ese lenguaje podría estar diciendo que muchas más partes de la economía se verán afectadas por el proyecto de ley, además de TikTok, Apple y Google.

Temor al espionaje

Durante años, las autoridades estadounidenses han advertido que las leyes de inteligencia chinas podrían permitir a Beijing husmear en la información que TikTok recopila de los usuarios, posiblemente obligando a ByteDance a entregar los datos.

Los responsables políticos temen que el gobierno chino pueda utilizar la información personal para identificar objetivos de inteligencia o para facilitar campañas masivas de desinformación que podrían influir en las elecciones y sembrar el caos.

Hasta ahora, el Gobierno de EE.UU. no ha presentado públicamente ninguna prueba de que el Gobierno de China haya accedido a los datos de los usuarios de TikTok, y los expertos en ciberseguridad afirman que sigue siendo una preocupación hipotética aunque grave.

También afirman que los gobiernos ya pueden comprar grandes cantidades de datos personales a intermediarios de datos o utilizar programas espía comerciales para hackear teléfonos individuales con facilidad.

Los legisladores estatales y federales ya prohibieron TikTok en los dispositivos propiedad del Gobierno, pero se han atorado repetidamente al tratar de ampliar las restricciones a los dispositivos personales de los estadounidenses.

En 2023, los legisladores del Senado propusieron una ley para restringir TikTok, pero suscitó la inquietud de que podría dar demasiado poder al ejecutivo.

Las iniciativas para prohibir TikTok se remontan al Gobierno de Trump, que utilizó una serie de decretos para tratar de obligar a las tiendas de aplicaciones a no ofrecer TikTok y forzar a ByteDance a escindir la empresa. Esas iniciativas también se estancaron en medio de cuestiones legales, aunque llevó a TikTok a entablar negociaciones con el Gobierno de EE.UU. sobre cómo podría asegurar los datos personales de los estadounidenses. Esas conversaciones siguen en curso, incluso cuando TikTok pasó a almacenar los datos de los usuarios estadounidenses en servidores de ese país controlados por el gigante tecnológico Oracle.

En Montana, un juez federal bloqueó temporalmente en 2023 una prohibición estatal de TikTok, al calificar la legislación de excesivamente amplia y como una amenaza a los derechos de los usuarios de Montana a la Primera Enmienda para acceder a la información a través de la aplicación.

Una hoja informativa legislativa de los patrocinadores del proyecto de ley de la Cámara afirma que la propuesta no censura la expresión.

"Se centra por completo en el control de adversarios extranjeros, no en el contenido de la información que se comparte", afirma la hoja informativa.

Sin embargo, el efecto global del proyecto de ley seguiría afectando a los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

"Estamos profundamente decepcionados por el hecho de que nuestros dirigentes intenten una vez más canjear los derechos de la Primera Enmienda por puntos políticos baratos en un año electoral", declaró Jenna Leventoff, asesora política de la ACLU. "Sólo porque los patrocinadores del proyecto de ley afirman que la prohibición de TikTok no se trata de suprimir la expresión, no se puede negar que haría precisamente eso. Instamos encarecidamente a los legisladores a votar no a este proyecto de ley inconstitucional".

Y el proyecto de ley también amenazaría los derechos de libertad de expresión de las potencias tecnológicas Apple y Google, dijo un importante grupo comercial que representa a esas empresas.

"El gobierno no puede decir a los particulares, incluidas las empresas de servicios digitales, qué discursos pueden publicar. La Primera Enmienda lo prohíbe", dijo Stephanie Joyce, vicepresidenta de la Asociación de la Industria de la Informática y las Comunicaciones. "La Ley para Proteger a los Estadounidenses de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros infringiría los derechos de la Primera Enmienda de las empresas privadas, incluidas las tiendas de aplicaciones, para curar y mostrar el contenido que creen que es apropiado para sus comunidades".

Haley Talbot y Melanie Zanona de CNN contribuyeron a este reporte