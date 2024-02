Sophie Ellis-Bextor habla del éxito en TikTok de "Murder on the Dancefloor" 3:19

(CNN) -- Una TikToker cuyo video muestra dónde encontrar la casa real que aparece en la exitosa película “Saltburn” dijo que “no tenía idea” de que sus imágenes se volverían virales.

Rhian Wiliams, consultora de marketing y relaciones públicas de 47 años en el Reino Unido, dijo a CNN que el algoritmo de TikTok "agregó combustible para cohetes" a sus publicaciones sobre Drayton House, la casa señorial que proporciona el escenario palaciego para gran parte de la película escrita y dirigida por la ganadora del Oscar Emerald Fennell.

Este fin de semana, el propietario del antiguo edificio en Northamptonshire, en el centro de Inglaterra, concedió una entrevista al tabloide británico Mail on Sunday, en la que dijo que se había visto obligado a contratar seguridad adicional debido a que multitudes de personas aparecían para tomarse fotografías y grabarse ellos mismos frente a la propiedad.

La afluencia de visitantes parece ser el resultado de dos videos de TikTok que Williams hizo y publicó a principios de este año.

Uno de los clips muestra a Williams posando fuera del predio, y con la descripción "cuando vives cerca de la casa Saltburn". El segundo da instrucciones específicas para aquellos a quienes “les gustaría visitar la casa Saltburn”. Williams continúa narrando instrucciones detalladas sobre cómo llegar a Drayton House, mostrando mapas, lugares emblemáticos e incluso un buen lugar para estacionar. Juntos, los clips han obtenido 5,6 millones de visitas.

Ella le dijo a CNN que decidió publicar el contenido en línea para resaltar las atracciones de su área local. En un correo electrónico, escribió: “Como propietaria de un negocio en Northamptonshire, que también siente pasión por las películas, las casas señoriales y los jardines, no pude evitar ir de visita temprano el día de Año Nuevo, cuando el país tenía resaca”.

“Es fantástico ver un rincón tan escondido de nuestra hermosa Northamptonshire en una gran película como Saltburn. Nuestro condado es muy hermoso, pero a menudo se pasa por alto en favor del campo en lugares como los Cotswolds o Cornwall, pero es muy hermoso. Soy una gran defensora de Northamptonshire como condado para vivir, trabajar y visitar”.

Williams, que tiene menos de 3.000 personas siguiendo su cuenta bajo el nombre "Better Be Known", dijo: "No tenía idea de que los dos videos que hice serían vistos 5,6 millones de veces y todo sucedió muy rápido. No tengo muchos seguidores en TikTok, así que no pensé que se volvería viral, pero debido a la forma en que funciona el algoritmo de TikTok, cuando cientos de personas comenzaron a compartir y comentar mi video, agregó combustible a mis publicaciones”.

La película está protagonizada por el actor irlandés Barry Keoghan como un estudiante invitado a pasar un verano en la finca de un compañero de clase rico, Saltburn. En una entrevista con CNN, Fennell dijo que en muchos sentidos la película es una versión del “gótico clásico de una casa de campo británica”, inspirada en películas como “Brideshead Revisited” y “The Go-Between”.

Hay poca información de dominio público sobre la propiedad, pero según el organismo nacional de patrimonio Historic England, data de finales del siglo XIII.

Charles Stopford Sackville, propietario de Drayton House, dijo al Mail on Sunday que había subestimado la cantidad de interés que la película había generado en su propiedad.

“Nunca imaginé la cantidad de interés que habría. Es bastante extraño', dijo. "No lo tomo como halagador".

Le dijo al periódico que cientos de personas acuden allí cada semana para posar para videos y grabarse bailando afuera, en homenaje a una escena en la que Keoghan baila desnudo alrededor de la mansión. La propiedad no está abierta al público, por lo que los visitantes no pueden ingresar.

La mayoría son respetuosos, pero el comportamiento de algunos le ha llevado a reforzar la seguridad, dijo, y añadió que más de 50 personas se habían desviado de la vía pública.

Williams le dijo a CNN que ella no promovía ni toleraba este tipo de comportamiento. “Cualesquiera que sean las circunstancias, los visitantes deben permanecer en el camino público (no tirar basura) y ser buenos 'ciudadanos del campo'. No hay ningún motivo para que la gente se desvíe de la vía pública”, afirmó.