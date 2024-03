Ni "Oppenheimer" ni Emma Stone: mira los mayores ganadores históricos del Oscar

Los invitados, los premios, el desnudo y lo más importante de los Oscar 2024 1:37

(CNN Español) -- Emma Stone ganó su segundo Oscar en menos de diez años y se unió a un club muy exclusivo de actores que han ganado más de una estatuilla de la Academia, pero aún le queda un trecho por recorrer si quiere romper el récord.

La actriz estadounidense había ganado en 2017 por "La La Land" y este año se llevó el premio por su papel protagónico en "Poor Things".

Más premios Oscar que Emma Stone solo tienen unos cuantos: Katharine Hepburn (4), Meryl Streep (3), Jack Nicholson (3), Ingrid Bergman (3), Daniel Day-Lewis (3), Frances McDormand (3) y Walter Brennan (3).

Stone se une a leyendas como Bette Davis, Jane Fonda y Elizabeth Taylor en el grupo de mujeres que ganaron dos Oscar de mejor actriz principal.

"Oppenheimer", que ganó siete premios, queda como una de las películas multiganadoras, aunque no entra en el top de las producciones con más galardones.

Las marcas de los Oscar 2024

Billie Eilish también hizo historia: es la persona más joven en ganar dos Oscar. Este año la cantante de 22 años ganó mejor canción original por "What Was I made For" de "Barbie", un premio que ya se había llevado en 2022 por la canción "No Time to Die" de la película del mismo nombre, de la saga James Bond.

Cillian Murphy es el primer actor nacido en Irlanda y con esa nacionalidad en ganar mejor actor protagónico. Al ganar se declaró un "irlandés orgulloso".

Mark Ruffalo es el actor vivo en este momento con más nominaciones sin de hecho haber ganado nunca: cuatro nominaciones.

También Diane Warren ostenta ese desafortunado récord sin triunfo en la categoría de mejor canción original. Tiene la impresionante cifra de 15 nominaciones. Nunca ha ganado.

Justine Triet es la primera francesa en ganar mejor guion original.

Los récords más grandes de la historia de los Oscar

Walt Disney es la persona más premiada en la historia de los Oscar. Recibió 59 nominaciones y 26 premios competitivos a lo largo de su carrera.

El compositor John Williams es la persona viva con más nominaciones: 52 (incluidas 5 victorias). En 2024 estuvo nominado por "Indiana Jones and the Dial of Destiny".

Meryl Streep es la actriz con más nominaciones en la historia de la Academia, con 21. Ha ganado tres veces.

Jack Nicholson es el actor con más nominaciones en la historia de la Academia, con 12.

Katharine Hepburn es la actriz con más victorias en los Oscar, con cuatro estatuillas.

Daniel Day-Lewis es la única persona que tiene tres premios Oscar al mejor actor principal.

La actriz Tatum O'Neal es la persona más joven en ganar un Oscar competitivo, con 10 años y 148 días.

Solo tres películas se han llevado al mismo tiempo el premio a la mejor película, al mejor director, al mejor actor, a la mejor actriz y al mejor guión: en 1934, con "It Happened One Night "; en 1975, con "One Flew Over the Cuckoo's Nest "; y en 1991, con "The Silence of the Lambs".

Ninguna película se ha llevado los seis premios principales: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto.

Estas son las películas con más premios Oscar de la historia:

"Ben Hur" (1959) — 11 premios Oscar

"Titanic" (1997) — 11 premios Oscar

"El señor de los anillos: el retorno del rey" (2003) — 11 premios Oscar

"Lo que el viento se llevó" (1939) — 10 premios Oscar

"West Side Story" (1961) — 10 premios Oscar

"El paciente inglés" (1996) — 9 premios Oscar

"Gigi" (1958) — 9 premios Oscar

"El último emperador" (1987) — 9 premios Oscar

Ocho películas ganaron ocho premios Oscar en una misma ceremonia, como "Lo que el viento se llevó" (1939), "From Here to Eternity" (1953), "My Fair Lady" (1964) y recientemente "Slumdog Millionarie" (2008).

Con "Oppenheimer" son 13 películas en la historia que ganaron siete premios en una noche.