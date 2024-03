Emma Stone da su discurso de agradecimiento con su vestido roto 0:56

(CNN) -- Este domingo hubo un verdadero giro inesperado en la ceremonia de los premios de la Academia. Emma Stone, ganadora del Oscar a Mejor actriz por su actuación en "Poor Things", tuvo que lidiar con un percance en su vestuario justo momentos antes de subir al escenario para aceptar su trofeo.

"Mi vestido está roto", dijo Stone mientras se dirigía a recibir su premio de la Academia. Una vez en el escenario, abrió su discurso de aceptación reconociendo el mal funcionamiento de su vestuario en lo que pareció ser una cremallera o costura rota en la parte posterior de su vestido Louis Vuitton.

"Creo que sucedió durante 'I’m Just Ken'", explicó, haciendo referencia a la actuación de Ryan Gosling de su canción de la película "Barbie, y presumiblemente, algunos movimientos de baile en los que se había involucrado (porque, ¿quién no bailaría con Gosling si se presentara la oportunidad?).

Al hablar con los reporteros tras bastidores, Stone dijo que se había "dejado llevar" durante la actuación de Gosling, agregando: "Estaba tan asombrada por Ryan y lo que estaba haciendo, y ese número simplemente me dejó boquiabierta".

"Tuvieron que coserme de nuevo, lo cual fue maravilloso", también reveló.

Stone, ahora dos veces ganadora del Oscar, había deslumbrado anteriormente en la alfombra roja fuera del Teatro Dolby de Hollywood con su look Vuitton personalizado, que presentaba un corpiño strapless y detalles en forma de concha. La actriz fue vestida por la destacada estilista de moda y celebridades Petra Flannery.

Stone ganó su primer Oscar en 2017 por su papel en "La La Land", una película en la que también actuó Gosling. De hecho, la pareja compartió el micrófono para unas cuantas líneas durante la presentación de "I’m Just Ken" de Gosling esta noche.

En la categoría de Mejor Actriz de este año, compitió contra Lily Gladstone de "Killers of the Flower Moon", Annette Bening de "Nyad", Carey Mulligan de "Maestro" y Sandra Hüller de "Anatomy of a Fall".

Los invitados, los premios, el desnudo y lo más importante de los Oscar 2024 1:37

Stone no es la única celebridad ilustre que ha sufrido percances de moda en los Oscar: en una entrevista de 2022 con Harper's Bazaar, Charlize Theron contó que las costuras traseras fruncidas del vestido Vera Wang que usó en los Oscar de 2000 se rompieron mientras tomaba asiento. "Cuando me levanté para la primera ovación de pie, sentí como una brisa fresca subiendo por mi trasero", dijo. "Y me di cuenta de que todo mi trasero estaba al aire".

En una entrevista con Jimmy Kimmel, la actriz Jenny Slate habló de un momento similar cuando se unió a sus compañeros de reparto de "Everything Everywhere All at Once" en el escenario de los Oscar en 2023, diciendo que "se tambaleó" en el escenario para evitar que alguien notara una costura rota en su vestido Thom Browne. Y quizás el episodio más infame fue el de Jennifer Lawrence quien estaba en el escenario con Stone esta noche (como una de las exganadoras del Oscar a Mejor Actriz que presentaron a las nominadas de este año), tropezó al aceptar su Oscar a Mejor Actriz en 2013 debido al dobladillo de su vestido Dior Haute Couture que caía.

Lawrence, junto con las otras exganadoras del Oscar, ayudaron a Stone a salir del escenario.