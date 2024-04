Para apelar el fallo por fraude, Trump deberá pagar la millonaria multa 2:02

(CNN) –– El expresidente de Estados Unidos Donald Trump pagó una fianza de US$ 175 millones para apelar el fallo en su contra en un caso de fraude civil en Nueva York, el cual presentó la fiscal general del estado Letitia James.

El monto de la fianza lo redujo en varios cientos de millones un tribunal de apelaciones estatal el mes pasado, después de que los abogados de Trump argumentaran que cubrir la fianza completa del veredicto de US$ 464 millones en su contra no era factible. (Al propio Trump se le ordenó pagar US$ 454 millones; los US$ 464 millones incluyen lo correspondiente a sus hijos adultos Don Jr. y Eric).

La fianza de Trump suspende cualquier acción que James pueda tomar contra las propiedades de Trump en Nueva York como respuesta al fallo hasta al menos septiembre, cuando el tribunal de apelaciones estatal también fijó un cronograma para escuchar su apelación del veredicto.

La fianza la suscribió Knight Specialty Insurance, una compañía de seguros con sede en California.

En enero, el juez Arthur Engoron multó a Trump y a los demás acusados, incluidos sus hijos adultos y su empresa, por US$ 464 millones, al considerar que inflaron fraudulentamente el valor de los activos del expresidente para obtener mejores tasas de préstamo. Trump tenía 30 días para pagar la fianza por el monto total de la sentencia mientras apelaba, como exige la ley estatal, pero sus abogados dijeron que no logró encontrar una compañía de seguros que suscribiera una fianza tan grande. Eso llevó a James a tomar medidas para prepararse para confiscar los activos de Trump en caso de que el expresidente no pagara la fianza.

Sin embargo, cuando llegó el plazo de 30 días, el tribunal de apelaciones de Nueva York intervino y redujo la fianza a US$ 175 millones, dándole a Trump 10 días adicionales.

Trump también pagó una fianza de US$ 91,6 millones el mes pasado en el caso de difamación de E. Jean Carroll mientras apela ese veredicto en su contra.