Harvey Weinstein podría enfrentarse a nuevas acusaciones de cara a un nuevo juicio, según la Fiscalía

Nueva York (CNN) -- Una fiscal de Manhattan dijo este miércoles que es posible una nueva acusación contra Harvey Weinstein, ya que han aparecido más denunciantes con acusaciones contra el poderoso productor de Hollywood cuya caída se convirtió en un símbolo del movimiento #MeToo.



La fiscal adjunta Nicole Blumberg dijo al juez del Tribunal Supremo de Manhattan Curtis Farber que los fiscales están "investigando activamente" las acusaciones de las nuevas denunciantes y que "no todas están listas para hablar".

Cuando el juez preguntó si existía la posibilidad de una nueva acusación contra Weinstein, Blumberg dijo: "Sí, señoría".

Los fiscales están evaluando qué denuncias han prescrito, dijo Blumberg.

"Necesitamos que se proteja la identidad de las sobrevivientes", dijo Blumberg al tribunal. "Las sobrevivientes deben sentirse cómodas".

La audiencia del miércoles antes del nuevo juicio de Weinstein se produce poco más de un mes después de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York dictaminara, por una votación de 4-3, que el testimonio de los testigos de "malos actos anteriores" no debería haberse permitido porque "era innecesario para establecer la intención del acusado y solo servía para establecer la propensión del acusado a cometer los delitos imputados".

Weinstein, de 72 años, fue declarado culpable en 2020 de acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado, y fue condenado a 23 años de prisión. Ha mantenido su inocencia y ha negado cualquier actividad sexual no consentida.

El miércoles, los fiscales volvieron a pedir al tribunal que recordara a los abogados de Weinstein que no hicieran declaraciones públicas menospreciando a posibles testigos "que pudieran perjudicar materialmente el caso".

El abogado defensor Arthur Aidala, hablando fuera del tribunal a principios de este mes, acusó a la testigo Miriam "Mimi" Haley de mentir a los miembros del jurado sobre su "interés financiero" en presentar las acusaciones. Dijo que Haley será interrogada sobre la cuestión "si se atreve a venir y dar la cara aquí".

Aidala dijo al tribunal el miércoles: "En 32 años nadie ha tenido que recordarme mis obligaciones éticas".

Aidala dijo que sus declaraciones sobre Haley eran "exactas" y que no intentaba intimidar a la testigo.

La próxima audiencia fue fijada para el 8 de julio y Farber pidió que los fiscales alerten a la defensa si persiguen un nuevo jurado investigador.

La defensa dijo a CNN que Weinstein podría testificar ante el jurado investigador si eso ocurriera.

Weinstein ha permanecido encarcelado porque fue condenado el año pasado en Los Ángeles a 16 años de prisión por cargos de violación y agresión sexual. En ese juicio también se utilizaron testigos de "malos actos anteriores" y también ha sido apelado.

Fue uno de los hombres más poderosos de Hollywood y ayudó a producir películas como "Pulp Fiction", "Clerks" y "Shakespeare in Love" hasta que una oleada de mujeres habló públicamente sobre la omnipresencia del acoso y el abuso sexual en lo que se conoció como el movimiento #MeToo.

La sentencia que anula la condena de Weinstein en Nueva York suscitó diversas reacciones: sus abogados afirmaron que confirmaba su denuncia de un juicio injusto y sus acusadoras y defensores calificaron la decisión de un paso atrás en la responsabilización de los autores de violencia sexual por sus delitos.

Las acusaciones de Nueva York se basaban directamente en los testimonios de Haley y Jessica Mann. Haley declaró que Weinstein le practicó sexo oral a la fuerza en 2006 en su departamento de Manhattan, y Mann testificó que él la violó en 2013 durante lo que ella describió como una relación abusiva.

Además, otras tres mujeres declararon en el juicio como testigos de "malos actos anteriores". Los fiscales trataron de establecer un patrón de abuso. Las tres mujeres, Dawn Dunning, Tarale Wulff y Lauren Young, dijeron que Weinstein utilizó su influencia para aprovecharse de ellas cuando eran jóvenes y esperaban entrar en la industria del cine.

Tras la condena de Weinstein en Nueva York, sus abogados apelaron el veredicto. Alegaron que no se debería haber permitido testificar a los testigos de "malos actos anteriores" y que el tribunal no debería haber dado a los fiscales la posibilidad de interrogar a Weinstein sobre casos de abuso verbal e intimidación en el contrainterrogatorio. Finalmente, Weinstein no testificó.

El Tribunal de Apelación dio la razón a la defensa y dictaminó que el tribunal había cometido un error al admitir "el testimonio de supuestos actos sexuales anteriores no imputados contra personas distintas de los denunciantes de los delitos subyacentes, porque ese testimonio no tenía una finalidad material no propensiva".

El uso de testigos de "malos actos anteriores" ha aumentado en los últimos años con el auge del movimiento #MeToo. En los casos de agresión sexual, su testimonio puede convertir un caso difícil de "él dijo, ella dijo" en un caso más convincente de "él dijo, ellos dijeron".

En general, la evidencia de que el acusado tiene mal carácter o ha hecho cosas malas en el pasado no se permite en un juicio en medio de preocupaciones de que el jurado esté demasiado influenciado por estos incidentes anteriores y pueda ignorar la evidencia real del presunto delito.

