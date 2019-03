5 cosas que debes saber este 29 de marzo: Inhabilitan a Guaidó y la advertencia del gobernador de Puerto Rico a la Casa Blanca

“Si el matón se acerca, le daré un puñetazo en la boca”, dijo el gobernador de Puerto Rico en una amenaza directa a la Casa Blanca (exclusivo CNN). Además: Twitter está considerando etiquetar los tuits de Trump que violan sus reglas, el Parlamento Europeo prohibió los artículos de plástico de un solo uso; una mujer VIH positiva le donó un riñón a un paciente VIH positivo, por primera vez, y una mujer con dos úteros dio a luz dos veces, con casi un mes de diferencia. Esto es lo que debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Inhabilitan a Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años

En una rueda de prensa este jueves en Caracas, el contralor general, Elvis Amoroso, aseguró que la decisión de inhabilitar a Juan Guaidó –quien se declaró presidente interino de Venezuela– de ejercer funciones públicas por un período de 15 años, “no tiene absolutamente nada que ver con la situación política, sino con el incumplimiento del reglamento interior de la asamblea, por ocultar información en su declaración y recibir fondos no declarados desde el exterior”. Según Amoroso, quien está alineado con el gobierno de Nicolás Maduro, Guaidó no puede justificar con su salario de servidor público los gastos de los viajes que ha realizado. “Lo peligroso es que siguen atacando personalmente a la presidencia encargada porque no han logrado digerir todo esto, de por qué viaje y cuánto viajé; además yo fui diputado al Parlamento Latinoamericano”, respondió Guaidó a las acusaciones y concluyó diciendo que nada ha llegado gratis.

2. La advertencia del gobernador de Puerto Rico a la Casa Blanca (exclusivo CNN)

Las tensiones entre el presidente Donald Trump y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, debido a la demora en los esfuerzos de socorro en casos de desastre están escalando. En una entrevista exclusiva con CNN, Rosselló dijo que no se quedaría quieto mientras sus funcionarios fueran acosados por la Casa Blanca. “Si el matón se acerca, le daré un puñetazo en la boca”, dijo Rosselló en CNN, y agregó: “Sería un error confundir la cortesía con el coraje”. Pero las cosas no pararon ahí, y según asesores de Rosselló, este miércoles hubo un tenso encuentro entre funcionarios de la Casa Blanca y representantes de la isla.

3. Biden lidera grupo demócrata para la presidencia de 2020

Joe Biden lidera la intención de voto entre los demócratas, en una encuesta realizada por la Universidad de Quinnipiac. Con un 29%, el exvicepresidente de Estados Unidos es por ahora el favorito entre los aspirantes por su partido en la primaria de 2020. Biden contempla una campaña para la Casa Blanca en 2020, y se especula que está cerca de ingresar al campo presidencial. Mira quién le sigue en la encuesta y si los votantes prefieren a alguien joven o mayor, a un hombre o a una mujer.

4. Twitter considera etiquetar los tuits de Trump que violan sus reglas

La red de ‘microblogging’ Twitter está considerando etiquetar tuits que violan sus reglas, pero deben permanecer en la plataforma porque son de interés público. Vijaya Gadde, jefa de asuntos legales, políticas y confianza de esa red social, hizo el anuncio durante una entrevista en un escenario con The Washington Post. “Una de las cosas en las que estamos trabajando muy de cerca con nuestros equipos de producto e ingeniería es en‘¿cómo podemos etiquetar eso?'”, dijo, sin nombrar al presidente de EE.UU., Donald Trump. “¿Cómo podemos poner algo de contexto a su alrededor para que las personas sepan que ese contenido es realmente una violación de nuestras reglas y cumple un propósito particular al permanecer en la plataforma?”.

5. Parlamento Europeo prohíbe artículos de plástico de un solo uso

El Parlamento Europeo aprobó una ley que prohíbe a partir de 2021 una amplia gama de artículos de plástico de un solo uso, como pajillas (pitillos o popotes), bastoncillos de algodón y cubiertos. La implementación final de la legislación se espera para las próximas semanas. La ley, que fue aprobada por 560 votos a favor y 35 en contra, estipula que se prohibirán 10 artículos de plástico de un solo uso para frenar la contaminación de los océanos. Los eurodiputados también acordaron establecer como objetivo la recolección y reciclaje del 90% de las botellas de bebidas para 2029.

A la hora del café

Por primera vez en el mundo, una mujer VIH positiva le dona un riñón a un paciente VIH positivo

Una mujer de Atlanta se convirtió en el primer donante de riñón VIH positivo del mundo este lunes, cuando los cirujanos de Johns Hopkins Medicine en Baltimore transfirieron su órgano a un receptor que también es VIH positivo, según un comunicado del centro médico.

La psicosis en adolescentes puede estar vinculada a un culpable improbable: la contaminación del aire

“Uno de los hallazgos más consistentes en las últimas décadas ha sido un vínculo entre las ciudades y la psicosis“, dijo el martes Joanne Newbury, autora principal del estudio e investigadora postdoctoral en el King’s College de Londres.

Una mujer con dos úteros da a luz dos veces, con casi un mes de diferencia

Una mujer de 20 años de Bangladesh dio a luz a mellizos, 26 días después de dar a luz a su primer hijo.

Misión de la NASA encuentra un nuevo planeta y estudia las estrellas más prometedoras para sustentar la vida

En enero, tres descubrimientos de exoplanetas se relacionaron a las observaciones iniciales de TESS. Ahora, los datos recopilados por TESS han determinado un nuevo planeta del tamaño de Saturno.

La ciudad que alberga la “bóveda del juicio final” se está calentando más rápido que cualquier otro lugar del planeta

El derretimiento del permafrost en una ciudad del Ártico está teniendo unas consecuencias dramáticas para los residentes.

La cifra del día

Más de 300

Las páginas que tendría el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de Rusia, según un funcionario del Departamento de Justicia y una segunda fuente con conocimiento del asunto.

La cita del día

“Se quedarán tanto tiempo como sea necesario”.

La portavoz de la Cancillería rusa, Maria Zakharova, en respuesta a cuánto tiempo estarían desplegados los especialistas militares rusos en Venezuela.

Y para terminar

Dos nutrias huérfanas tienen nuevo hogar en Atlanta

Mara y Gibson, dos nutrias marinas que fueron halladas solas en las costas de California, han llegado a su nuevo hogar: el Acuario de Georgia en Atlanta. Cuando crezcan, estarán en un hábitat en el que los visitantes podrán verlas nadar y jugar.