Joe Biden lidera el grupo demócrata para la presidencia de 2020, seguido por Sanders y O’Rourke, según encuesta

(CNN) — El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden está liderando en una encuesta realizada por la Universidad de Quinnipiac el jueves, con un 29% de intensión de voto entre los demócratas en la primaria de 2020 si se postula.

Biden está contemplando una campaña para la Casa Blanca en 2020, y se especula que está cerca de ingresar al campo presidencial.

A Biden le siguen el senador de Vermont, Bernie Sanders (19%), el exrepresentante de Texas Beto O’Rourke (12%) y la senadora Kamala Harris (8%), según la encuesta de Quinnipiac.

“Hambriento de un candidato para asumir la presidencia de Donald Trump, demócratas y partidarios demócratas pusieron las tres B —Biden, Bernie y Beto— en la parte superior de una carrera en la que la edad, la raza y el género están en segundo plano ante la elegibilidad y opiniones compartidas”, dijo Tim Malloy, director asistente de la encuesta de la Universidad de Quinnipiac.

Otros, como la senadora Elizabeth Warren (4%), el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg (4%), la senadora de Nueva Jersey Cory Booker (2%) y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar (2%) obtuvieron una calificación superior al 1% .

El aumento de Buttigieg es notable, superando su máximo del 1% en encuestas anteriores. Sus partidarios tienden a ser más liberales: el 9% de los que se identifican como “muy liberales” dijeron que lo apoyarían, según la encuesta.

Los demócratas y los partidarios demócratas preferían a un candidato más joven: el 39% dijo que quería un candidato más joven, en comparación con el 21% que quería un candidato más viejo. Un poco más de un tercio dijo que no importaba. Solo el 27% dijo que era un factor importante en su voto en la primaria demócrata.

Muchos más votantes dijeron que no importaba si el candidato era un hombre o una mujer: el 10% de los demócratas y de los votantes independientes de tendencia demócrata dijeron que preferían a un hombre, el 26% dijo que prefería una mujer y el 59% dijo que no importaba; tampoco importaba si eran blancos o una persona de color: el 4% prefería un candidato blanco, el 20% prefería que una persona de color fuera la nominada y el 69% dijo que no importaba.

Significativamente menos votantes dijeron que el género y la raza eran factores importantes en sus votos (12% y 13% respectivamente).

Pero los votantes demócratas estaban divididos cuando se trataba de la ideología de su candidato. Casi la mitad (49%) prefirió un candidato que sea progresista y un poco menos (44%) quiere un candidato moderado. Un enorme 72% dijo que la ideología política es un factor importante para su voto.

La mayoría quiere un candidato que trabaje con los republicanos (52%) en lugar de enfrentarlos (39%). Pero cuando se les preguntó si el bipartidismo y el enfrentamiento con los republicanos son factores importantes en sus votos, el 67% dijo que sí al bipartidismo y el 71% dijo que sí a los republicanos.

Un poco más de demócratas y votantes independientes de tendencia demócrata prefieren un candidato que comparta la mayoría de sus opiniones sobre los temas (51%) en comparación con uno que sea el más elegible (45%), pero las mayorías generales consideran que estos dos factores son factores importantes en su voto: 87% para los que quieren que el candidato comparta sus opiniones y el 76% sobre elegibilidad.

Más de la mitad de los votantes registrados dijeron que definitivamente no votarán por el presidente Donald Trump y el 30% dijo que definitivamente lo harán. El trece por ciento estaba en la mitad y dijo que considerarían votar por él. Los demócratas están más unidos contra el presidente (el 95% dice que definitivamente no votarán por él) que los republicanos que lo apoyan (el 77% dice que definitivamente votarán por él).

La mayoría de los republicanos y los partidarios de los republicanos dijeron que no quieren que otra persona compita contra Trump en las primarias de los republicanos (56%).