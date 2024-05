La escuela secundaria Mountain View llevaba anteriormente el nombre del general confederado Thomas “Stonewall” Jackson. (Eze Amos/The New York Times vía Redux)

(CNN) -- Los miembros de la junta escolar del condado de Shenandoah en Virginia votaron temprano el viernes para restaurar los nombres de dos escuelas que anteriormente honraban a líderes confederados, cuatro años después de que esos nombres hubieran sido eliminados.

La votación de 5-1 llegó después de horas de comentarios públicos durante una reunión que comenzó el jueves por la noche, con personas expresándose a favor y en contra del tema. El vicepresidente Kyle L. Gutshall fue el único voto en contra.

"Pido que cuando emitan su voto, recuerden que Stonewall Jackson y otros que lucharon en el lado de la Confederación en esta área tenían la intención de proteger la tierra, los edificios y las vidas de aquellos que estaban bajo ataque", dijo una mujer instando a la junta a restaurar los nombres confederados. "La preservación es el enfoque de aquellos que desean restaurar los nombres".

Gene Kilby, el último hijo sobreviviente de James Wilson Kilby, un activista de derechos civiles de Virginia que ayudó a desegregar las escuelas en Virginia, criticó la decisión de mantener los nombres.

"¿Por qué estamos aquí esta noche para volver a un momento de la historia que fue muy cruel, donde el odio y el racismo continuaron en todo este condado y en todo Estados Unidos?", dijo Kilby. "¿Es este el tipo de legado que quieren dejar en los edificios escolares públicos del condado de Shenandoah?".

En los años transcurridos desde la muerte de George Floyd en 2020, los nombres de líderes confederados, monumentos confederados y símbolos han sido eliminados de numerosas escuelas, universidades, instalaciones militares e incluso de las ventanas de la Catedral Nacional de Washington.

publicidad

Hace casi cuatro años, la Junta Escolar del Condado de Shenandoah tomó tal decisión y decidió renombrar la Escuela Secundaria Stonewall Jackson y la Escuela Primaria Ashby Lee. Las escuelas habían sido nombradas en honor a los generales confederados Thomas "Stonewall" Jackson, Robert E. Lee y Turner Ashby.

Esa decisión de 2020 fue parte de una resolución condenando el racismo y afirmando el "compromiso del distrito con un ambiente escolar inclusivo", según documentos de la junta escolar.

Las escuelas han sido llamadas Escuela Secundaria Mountain View y Escuela Primaria Honey Run desde julio de 2021, según documentos de la junta.

Pero la composición de la junta escolar es diferente ahora que en la decisión de 2020: los seis escaños están ocupados por personas diferentes.

Los cambios podrían implicar un gasto costoso

Después de que un grupo de residentes llamado The Coalition for Better Schools le pidió a la junta el mes pasado que considerara restaurar los nombres originales de las escuelas, los miembros discutieron el problema en una sesión de trabajo, escucharon comentarios públicos y programaron la votación de esta semana.

En una reunión de sesión de trabajo del 22 de abril, los seis miembros de la junta criticaron cómo se cambiaron los nombres en 2020, diciendo que se hizo incorrectamente, se apresuró y careció de aportaciones públicas. La miembro de la junta Gloria E. Carlineo dijo en la sesión de trabajo que también "erosionó" la confianza en la junta escolar.

Carlineo le dijo a CNN que su voto se basaría en cómo se cambiaron los nombres en 2020. Una decisión que, dijo, se tomó en cuestión de días y en medio de restricciones de covid-19 que limitaron la opinión de la comunidad.

"Entonces, para mí, la consideración principal es si nosotros, como una nación democrática de leyes, elegiremos ignorar una decisión tomada por un cuerpo gubernamental que explotó la tragedia de covid o corregiremos una acción incorrecta que ha dividido profundamente nuestra comunidad. Elijo lo último", dijo Carlineo a CNN antes de la reunión del jueves.

CNN se comunicó con los otros cinco miembros de la junta para obtener comentarios antes de la reunión del jueves.

Jessica Sager, portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Shenandoah (SCPS por sus siglas en inglés), había dicho que el distrito aún no había obtenido cotizaciones sobre el costo estimado de un cambio de nombre. En 2021, el distrito estimó que gastaría más de US$ 304.000 en costos relacionados con el cambio de nombre de las dos escuelas y la mascota de una escuela intermedia, según documentos del distrito.

Esos costos estaban relacionados con uniformes y equipos para equipos atléticos, resuperficialización de un piso de gimnasio, señalización en edificios y marcadores de puntuación, entre otros elementos, dijo el exsuperintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Shenandoah, Mark Johnston, a los miembros de la junta durante una reunión el año pasado.

La moción dice que si se aprueba, las donaciones privadas se utilizarán para la restauración de los nombres de las escuelas y no por "el sistema escolar o los fondos de impuestos gubernamentales, aunque las SCPS supervisarán los desembolsos relacionados con los costos de restauración", según la agenda de la reunión del jueves.

Algunos residentes se niegan a avanzar con el cambio, dice un padre

Los padres y residentes expresaron su oposición y apoyo a la restauración de los nombres de las escuelas. En una carta del 3 de abril a la junta escolar, la Coalición por Escuelas Mejores dijo que creía "que revisitar esta decisión es esencial para honrar la herencia de nuestra comunidad y respetar los deseos de la mayoría".

El grupo dijo a CNN antes de que se llevara a cabo la votación que "tiene plena confianza en nuestra junta escolar actual para escuchar la voz de sus electores y seguir los deseos de la mayoría en el condado. Desafortunadamente, la junta escolar anterior no tuvo en cuenta esas cosas. Creemos que 'Nosotros, el Pueblo' es una parte importante de nuestra Constitución y debe ser defendida en todos los niveles de nuestro gobierno".

Sarah Kohrs, madre de dos estudiantes que asisten a escuelas en el distrito, se encuentra entre varios padres y residentes que dijeron antes de la votación que se oponían a restablecer los nombres vinculados a la Confederación y estaban frustrados de que se estuviera considerando.

"Es muy frustrante saber que aquí estamos, cuatro años después de eso, y todavía tenemos una pequeña parte de la comunidad que simplemente se niega a avanzar", dijo Kohrs a CNN.

Ella dijo que la atención debería centrarse en lo que los estudiantes quieren y necesitan para tener éxito, como reparar techos con filtraciones, un sistema de sonido para competiciones de atletismo, o tener suficientes indumentarias con los nombres actuales de las escuelas.

"Incluso todavía no tenemos todo nuestro equipo atlético del cambio de nombre en 2020. Todavía estamos utilizando viejos obstáculos, a veces con el nombre de Stonewall", dijo Kohrs a CNN.

Las Escuelas Públicas del Condado de Shenandoah sirven a más de 5.600 estudiantes, y aproximadamente el 75% son blancos, el 18% hispanos y el 3% negros, según datos del departamento de educación del estado.

Paradise Afshar y Jillian Sykes de CNN contribuyeron a este informe.