Nikki Haley defendió el derecho de secesión, el Mes de la Historia Confederada y la bandera confederada en una charla en 2010

Nikki Haley se presenta como precandidata a la presidencia de EE.UU. 3:00

(CNN) -- La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, defendió el derecho de los estados a separarse de Estados Unidos, el Mes de la Historia Confederada de Carolina del Sur y la bandera confederada en una entrevista concedida en 2010 a un grupo activista local que "lucha contra los ataques a la cultura sureña".



Haley, que en aquel momento se presentaba como candidata a gobernadora de Carolina del Sur, hizo estos comentarios durante una entrevista con el grupo ya desaparecido "The Palmetto Patriots", del que formaba parte un antiguo miembro de la junta directiva de una organización nacionalista blanca.

La exembajadora de la ONU también describió la Guerra Civil como dos bandos que luchaban por valores diferentes, uno por la "tradición" y otro por el "cambio".

Haley anunció la semana pasada su intención de postularse a las elecciones presidenciales, convirtiéndose en la primera gran aspirante oficial en retar al expresidente Donald Trump por la candidatura republicana.

La entrevista fue publicada en la cuenta de YouTube del grupo en ese momento y resurgió a lo largo de los años, más recientemente por Patriots Takes, una cuenta anónima de Twitter que monitorea el extremismo de derecha. KFile, de CNN, revisó las entrevistas como parte de una mirada a los inicios de la carrera política de Haley.

Uno de los entrevistadores de The Palmetto Patriots fue Robert Slimp, pastor y miembro de la organización Sons of Confederate Veterans y antiguo miembro de la junta directiva y miembro activo del Council of Conservative Citizens (CCC), un grupo nacionalista blanco. El CCC es un grupo autodenominado de derechos de los blancos que se opone a la inmigración de no blancos y defiende una ideología nacionalista blanca. Según los informes, el grupo inspiró al atacante de Charleston, Dylann Roof, el nacionalista blanco que mató a nueve personas en una iglesia históricamente negra en Charleston, Carolina del Sur, en 2015.

publicidad

El tiroteo impulsó a Haley, entonces gobernadora, a pedir la retirada de la bandera confederada de batalla de los terrenos de la sede del estado de Carolina del Sur, donde había estado desde que fue retirada de la cúpula del Capitolio del estado en 2000.

En un comentario a CNN, el portavoz de Haley citó su decisión de ayudar a retirar la bandera, pero declinó referirse a otros comentarios de Haley.

"El liderazgo innovador de Nikki Haley en la retirada de la bandera confederada del Capitolio de Carolina del Sur es bien conocido", escribió Ken Farnaso, su portavoz, en un correo electrónico a CNN.

Defensa a la bandera

En la entrevista de 2010, Haley dijo que la bandera confederada no era "racista", sino que formaba parte del patrimonio y la tradición del estado. Ella describió la ubicación de la bandera como un "compromiso de todas las personas, que todo el mundo debe aceptar una parte de Carolina del Sur".

"Ya saben, para aquellos grupos que vengan y digan que tienen problemas con la bandera confederada, trabajaré para hablar con ellos al respecto", dijo Haley. "Trabajaré y les hablaré de la herencia y de que no es algo racista. Es una tradición de la que la gente se siente orgullosa y les haré saber que queremos sus negocios en este estado. Y que la bandera, donde está, fue un compromiso de todo el pueblo que todo el mundo debería aceptar como parte de Carolina del Sur".

Tras el tiroteo masivo en la iglesia de Charleston, Haley pidió a la legislatura estatal que retirara la bandera confederada del capitolio del estado, convirtiéndose en uno de los momentos definitorios de su gobernación.

"Hay un lugar para esa bandera", dijo Haley a CNN en julio de 2015, después de que la bandera fuera retirada. "No está en un lugar que represente a toda la gente de Carolina del Sur".

Pero los comentarios posteriores de Haley complicarían este legado después de que afirmara que para algunas personas la bandera confederada simbolizaba "servicio, sacrificio y herencia" para algunos habitantes de Carolina del Sur hasta que Roof la "secuestró", desatando reacciones en contra.

Tras las críticas, Haley escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post en el que defendía sus comentarios.

"En Carolina del Sur, como en gran parte del Sur, la bandera confederada ha sido durante mucho tiempo un tema candente", escribió Haley. "Todo el mundo sabe que la bandera siempre ha sido un símbolo de esclavitud, discriminación y odio para mucha gente. Pero no todo el mundo ve la bandera de esa manera. Eso es difícil de entender para los no sureños, pero es un hecho".

Haley defendió el derecho de secesión

Al ser cuestionada sobre si apoyaría la secesión de Carolina del Sur, el primer estado en separarse durante la Guerra Civil, Haley dijo que, aunque creía que según la Constitución los estados tienen derecho a separarse del resto del país no creía que "se fuera a llegar a ese punto".

"La Unión, creo que sí", dijo Haley, sin precisión. "Quiero decir, la Constitución lo dice".

La Corte Suprema dictaminó en 1869 que los estados no tienen el derecho constitucional a separarse unilateralmente.

Haley declinó decir si apoyaría a Carolina del Sur si "necesitara" separarse, cuando se le preguntó.

"Sabe, soy una de esas personas que no cree que se vaya a llegar a ese punto", dijo Haley antes de describir cómo podría animar a los gobernadores a acudir al Gobierno federal para resolver disputas por la "intrusión federal".

Defiende el Mes de la Herencia Confederada

Haley también dijo que apoyaba el "Mes de la Historia Confederada" de Carolina del Sur durante la entrevista, comparándolo con el Mes de la Historia Negra.

"Sí, es parte de una tradición, ya sabes, es parte de la tradición", dijo. "Y así, cuando lo miras, si tienes lo mismo que tienes el Mes de la Historia Negra y tienes el Mes de la Historia Confederada y todos esos. Mientras se haga de forma positiva y no de forma negativa, y no perjudique a nadie, y se centre en las tradiciones de la gente que quiere celebrarlo, creo que está bien".

Califica la Guerra Civil de lucha entre "tradición y cambio"

En su entrevista, Haley también describió la Guerra Civil en términos favorables a la causa sureña y no mencionó la esclavitud.

"Quiero decir, de nuevo, creo que cuando miramos en el gobierno, cuando observamos el gobierno, tienes diferentes bandos, y creo que ves pasiones en diferentes bandos, y no creo que nadie haga nada por odio", dijo Haley. "Creo que lo que hacen es, hacen las cosas por tradición y por creencias de lo que creen que es correcto".

"Creo que hay un bando de la Guerra Civil que luchaba por la tradición, y creo que hay otro bando de la Guerra Civil que luchaba por el cambio", añadió. "Al fin y al cabo, lo que creo que debemos recordar es que todo el mundo debe tener sus derechos, todo el mundo debe ser libre, todo el mundo debe tener las mismas libertades que los demás.

Así que, ya sabes, creo que lo que yo veo es tradición frente a cambio.

"Tradición contra cambio", preguntó el entrevistador.

"Sobre los derechos individuales y la libertad de las personas", respondió.

Haley añadió después que creía que todo el mundo estaba dotado de derechos de "nuestro creador" a "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

"Bueno, creo que para mí, lo que sigo recordando, sabes, es que nuestro creador dotó a todo mundo de derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad", dijo. “Y cuando lo veo así, pienso que eso es lo que debe guiarnos a todos, para asegurarnos de que garantizamos esas tres cosas".

--Em Steck de CNN contribuyó con este reportaje.