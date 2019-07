11 cosas que debes saber sobre la histórica misión Apollo 11

(CNN) — Este sábado es el aniversario de lo que muchos consideran el mayor logro del siglo XX.

Hace 50 años que el astronauta Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la superficie de la Luna. Buzz Aldrin lo siguió fuera del módulo de aterrizaje mientras Michael Collins orbitaba la luna en la nave espacial Columbia.

Las celebraciones que conmemoran ese día están planeadas en todo Estados Unidos este sábado.

Ya sea que hayas visto el aterrizaje como ocurrió el domingo, 20 de julio de 1969, o que hayas visto recientemente imágenes raras o inéditas en el documental “Apollo 11”, producido en asociación con CNN Films, puede haber algunas cosas que hayas olvidado o nunca supe de la misión.

La capacitación para el Apollo 11 fue agitada y peligrosa

En mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy Jr. estableció una meta que muchos dudaban que alguna vez lograría: quería que un hombre cayera en la Luna antes de que terminara la década. Como lo señaló Charles Beames, presidente ejecutivo de York Space Systems, el plan de Kennedy fue parte de la estrategia de la Guerra Fría. Si tuviera éxito, mostraría el dominio de Estados Unidos en la carrera espacial.

Para lograrlo, los astronautas del Apolo y los equipos que los apoyaron realizaron duras horas de entrenamiento. Estaban tan ocupados que no sabían mucho sobre los eventos de la década de 1960 que se desarrollaban fuera de lo que estaban haciendo. Se pondrían al día sobre la guerra de Vietnam y otras noticias más tarde.

Pero el trabajo también era peligroso. El 6 de mayo de 1968, Armstrong realizó su vuelo número 22 en el Vehículo de Investigación Número 1 en la Base de la Fuerza Aérea de Ellington en las afueras de Houston. Cinco minutos después perdió el control del vehículo debido a una pérdida de presión de helio y fue expulsado a 60 metros sobre el suelo cuando el vehículo se estrelló y se quemó en el impacto.

Más tarde, diría que el Eagle, la nave espacial que él y Aldrin aterrizaron en la luna, se manejó como el vehículo de entrenamiento de aterrizaje lunar, el cual voló más de 30 veces antes del Apollo 11.

“Eso, por supuesto, me dio mucho de confianza, una cómoda familiaridad”, dijo Armstrong en ese momento. “Era una máquina complicada y una máquina arriesgada, pero muy útil”.

La mujer en el lugar

El 16 de julio de 1969, el día del histórico lanzamiento del Apolo 11, filas de hombres con camisas y corbatas se alineaban en las consolas del Centro Espacial Kennedy.

Pero una mujer se destacó: JoAnn Morgan de 28 años.

Morgan, quien trabajaba como controladora de instrumentación para la misión, fue la única mujer autorizada dentro de la sala de lanzamientos donde los empleados de la NASA fueron encerrados durante el histórico despegue del Apollo 11.

Morgan necesitaba estar en la sala para alertar al equipo de pruebas si algo iba mal, pero tenía que obtener un permiso especial para estar allí. Morgan también soportó llamadas telefónicas obscenas y tuvo que usar el baño de hombres porque no había ninguno para mujeres.

Continuó para allanar el camino como una de las primeras ingenieras mujeres de la NASA. Después del Apollo 11, la carrera de Morgan despegó. De 1958 a 2003, continuó rompiendo barreras y se convirtió en la primera ejecutiva sénior en el Centro Espacial Kennedy.

Y la mujer que ayudó a los hombres de la Tierra en la Luna

Margaret Hamilton fue la ingeniera de software que desarrolló los programas de computadora a bordo que impulsaron las misiones Apollo de la NASA, incluido el aterrizaje de la luna en 1969.

Hamilton inventó efectivamente el término “ingeniero de software” con su trabajo de desarrollo de la computadora de guía Apollo, la línea de vida de los astronautas que controlaban la nave espacial. El procesador de computadora en el módulo lunar del Apollo 11 casi se sobrecargó a medida que la nave se acercaba a la luna, lo que podría haber forzado a Armstrong y Aldrin a abortar, según Google, que honra a Hamilton en el aniversario del aterrizaje lunar.

Pero el software eliminó todas las tareas cada vez que se acercaba a una sobrecarga, lo que permitía a los astronautas ingresar los comandos de aterrizaje. Se cree que la preparación de emergencia del software ayudó a salvar la misión, escribió Hamilton.

Para el 50 aniversario de la misión Apollo 11, Google reveló un tributo gigante a Hamilton en el desierto de Mojave en California: Más de 107.000 espejos fueron posicionados para reflejar la luz de la luna y formar su imagen por una noche en los terrenos del Sistema de generación eléctrica solar Ivanpah, la central termosolar más grande del mundo.

Armstrong fue ‘Sr. Cool’

La tripulación del Apollo 11 de Armstrong, Aldrin y Collins viajaron unos 386.240 kilómetros en 76 horas para alcanzar la luna. Collins permaneció en la nave espacial, Columbia, mientras que Armstrong y Aldrin se dirigieron a la superficie lunar en el Eagle.

Cuando Aldrin y Armstrong se acercaron, Armstrong tuvo que tomar el control y navegar más allá del punto de aterrizaje objetivo. Los cantos rodados cubrían el área, y aunque estaban agotando peligrosamente el combustible, Armstrong pilotó el vehículo de aterrizaje como un helicóptero y aterrizó en el lugar perfecto, todo mientras sonaban las alarmas de advertencia. Cuando el módulo lunar aterrizó en la luna, le quedaban menos de 40 segundos de combustible.

Años más tarde, el líder del equipo de dinámica de vuelo del Apolo 11, Jerry Bostick, le preguntó a Armstrong qué habría hecho si Houston hubiera pedido un aborto durante la fase de aterrizaje.

“Y él dijo: ‘Bueno, probablemente habría dicho: ‘Di una vez más, Houston, no copié eso’ y seguí adelante y aterrizamos’. Y lo habría hecho. Y lo habría hecho. Esa es la confianza que teníamos con las otras personas involucradas en Neil Armstrong. Él podía hacer lo imposible”, dijo Bostick.

Fue esta dinámica la que le ganó a Armstrong el apodo de “Mr. Cool”. Algunas personas lo llamaban “el primer hombre”.

Tras el exitoso vuelo del Apolo 11, Collins vio el otro lado de Armstrong cuando los tres astronautas se embarcaron en un viaje alrededor del mundo para hablar sobre sus experiencias. Armstrong fue su portavoz.

“Pero lo que quizás la gente no sepa sobre Primer Hombre fue que Primer Hombre fue un maravilloso defensor de las virtudes de Estados Unidos y las difundió por todo el mundo”, dijo Collins.

Cómo se veía el aterrizaje de la Luna

El momento histórico de Armstrong pisando La luna aproximadamente seis horas después fue bastante borroso, como se vio en la televisión. El disparo vino de una cámara adjunta al módulo de aterrizaje.

Pero lo que muchos no saben es que Aldrin también estaba filmando a Armstrong; capturó esos pasos monumentales desde arriba, mientras estaba dentro del módulo de aterrizaje, mirando por debajo de la escalera a Armstrong.

Los fanáticos y expertos de Apollo han sabido por mucho tiempo sobre este ángulo. Pero el público no lo ha visto sin cortes y en alta resolución, una visión que expande nuestro conocimiento de la misión. Se puede ver en la película “Apollo 11”.

Y luego están las fotos. Mientras que la superficie lunar se ve bastante extraña de cerca, algunas de las imágenes más impresionantes fueron capturadas cuando los astronautas volvieron la cámara a la vista de la Tierra desde el espacio.

“Por extraño que parezca, se ve frágil de alguna manera”, dijo Collins. “Quieres cuidarla. Quieres guarecerla. Quieres ser bueno con ella. Toda la belleza, fue maravilloso, era diminuta, es nuestro hogar, todo lo que sabía, pero frágil, extraño”.

Collins no era el ‘hombre más solitario’

Mientras Aldrin y Armstrong aterrizaron en la luna, Collins siguió dando vueltas. Una vez que Armstrong y Aldrin hubieran terminado, él se reuniría y atracaría con el Eagle después de que dejara la superficie lunar.

Collins a menudo se llamaba “el hombre más solitario” cuando regresaba a la Tierra, pero no se sentía así, incluso cuando perdió el contacto con el Control de la Misión durante sus sobrevuelos al otro lado de la luna.

“Era un hogar feliz. Me gustaba Columbia”, dijo. “Me recordó, en cierto modo, a casi como una iglesia o una catedral. Tenía el ábside, los tres sillones, y luego bajabas a donde estaba el altar. Ese era el sistema de guía y navegación. Y fue colocado casi como una catedral. Y tomé café caliente. Tenía música que podía escuchar si quisiera. Tenía gente con quien hablar en la radio, a veces demasiada gente que hablaba demasiado en la radio. Así que disfruté ese interludio. Estar solo en una máquina en el aire en alguna parte no me era desconocido, y por eso todo estaba funcionando bien dentro de Columbia, y lo disfruté”.

Una comida en la luna

La primera comida que se comió en el espacio fue en la primavera de 1961 por el cosmonauta ruso Yuri Gagarin. Había hecho puré de carne en un tubo de pasta de dientes que se puede comprimir, seguido de un tubo de salsa de chocolate.

Mientras tanto, los astronautas del Apolo 11 tenían más de 70 alimentos para elegir. Entre los alimentos que se comieron en la superficie de la luna en el módulo lunar se encontraban estofado de carne, cuadrados de tocino, pastel de frutas y ponche de uva.

Los astronautas que vagaban por la superficie lunar también tenían dispositivos para beber con agua instalada en sus trajes espaciales, y si tenían hambre, podrían mordisquear la barra de alimentos con alto contenido de nutrientes en su casco.

400.000 personas trabajaron en la misión Apollo 11

El triunfo completo de Apollo 11 no solo pertenece a los astronautas. También incluye a las 400.000 personas que apoyaron la misión en todo el país, principalmente en el Centro Espacial Johnson, en Houston, y en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

Jóvenes graduados universitarios acudieron a la NASA después del discurso de Kennedy de 1961.

Durante el Apolo 11, todas las personas que posiblemente pudieran ser necesarias o solicitadas durante la misión se encontraban en una habitación en Cabo Cañaveral o Houston. Cada uno tenía una tarea específica. Y todos querían estar allí. Buscaron lugares para conectar sus auriculares y se sentaron en los escalones.

“Fue una actitud positiva”, dijo Bostick, el líder del equipo de dinámica de vuelo. “Fuimos muy sobrios en lo que estábamos haciendo. Nos lo tomamos muy en serio. Trabajamos muy duro. Pero al mismo tiempo fue divertido, realmente no lo consideramos como un trabajo, a pesar de que estábamos trabajando 12 horas al día, al menos, seis días a la semana. No entendíamos la magnitud de lo que estábamos haciendo”.

El control de la misión era más que una sala

La pequeña sala que se muestra en las películas a menudo muestra a los líderes de equipos sentados en las consolas y mirando los monitores.

Pero para acomodar a las miles de personas que necesitaban, los miembros del equipo se encontraban en varias salas de control, salas de apoyo para el personal, salas posteriores, simuladores, complejos de computación y la sala de proyección conocida como “baticueva”.

A lo largo de los años, el control de la misión Apollo y las salas que lo rodean se deterioraron. Recientemente, fue restaurado y reabierto. Los controladores de vuelo de Apollo trabajaron en el proyecto para asegurarse de que fuera auténtico, hasta la alfombra, el papel tapiz e incluso las colillas de los ceniceros.

La NASA tenía un programa de arte

El arte era una prioridad para el segundo administrador de la NASA, Jim Webb. Estableció el programa de arte de la NASA en 1962 y permitió que los artistas comenzaran a venir a la agencia en 1963. Vio la necesidad de que el arte capturara la historia que se estaba haciendo y la retratara para el pueblo estadounidense. Los artistas dieron rienda suelta a su imaginación.

La famosa pintura de los astronautas Gus Grissom y John Young de Norman Rockwell se originó durante los primeros días del programa, en 1965. Andy Warhol pintó una serie de serigrafías de Aldrin de pie sobre la luna junto a la bandera estadounidense.

El Apollo 11 abrió la puerta al espacio

“El programa Apollo nos hizo accesible el espacio”, dijo Mason Peck, ex tecnólogo en jefe de la NASA y profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial en la Universidad de Cornell. “Esas breves visitas a la luna establecieron un alto nivel para la NASA y para toda la exploración espacial desde entonces”.

Para que sea posible Apollo, la NASA tuvo que construir un sistema complejo. La navegación espacial tenía que ser configurada. Aunque existía una base de la mecánica de vuelo en el ejército, el espacio era un nuevo territorio. Todo era nuevo. Apollo incluso ayudó a desencadenar la formación de la ciencia planetaria como su propio campo.

“Realmente construyó una infraestructura que no existía”, dijo Marshall Smith, director de exploración lunar humana de la NASA. El programa creó un impulso para la tecnología y la economía y permitió el regreso de muestras lunares a la Tierra, lo que permitió una mejor comprensión de la historia de nuestro sistema solar”. El programa Apollo se cerró después del último vuelo del Apolo 17, en 1972. Pero para 2024, la NASA jura llevar a la primera mujer a la luna con el programa Artemis.

