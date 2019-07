Estas son algunas de las conspiraciones sobre la llegada a la Luna, y así las desmiente la NASA

(CNN Español) — La misión del Apollo 11 creó gran expectativa mundial por la Guerra Fría: los soviéticos llevaban la delantera en la carrera espacial porque ya habían sido exitosos en sus misiones orbitando la Tierra. Por esa razón, el presidente John F. Kennedy hizo de esta misión una prioridad de interés nacional durante su famoso discurso de 1962 donde dijo: “Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles…”.

El mundo estaba a la expectativa de si Estados Unidos lo lograría. Cuando lo lograron, el 20 de julio de 1969, los satélites transmitieron en vivo las imágenes del alunizaje y más de 600 millones de personas presenciaron el histórico evento.

Luego llegaron las teorías conspirativas, algunas de las cuales cuestionan toda la hazaña: ¿realmente llegó el hombre a la Luna? Según esta teoría, que ha sido desmentida por la NASA, toda la transmisión fue escenificada. Entre la evidencia que presentan los conspiracionistas hay varias supuestas inconsistencias. Una de ellas cuestiona por qué la bandera de EE.UU. que los astronautas Buzz Aldrin y Neil Armstrong pusieron en la superficie lunar parecía ondear, cuando en la Luna no hay viento.

Jennifer Ross-Nazzal, historiadora de la NASA, dijo en un podcast de la agencia en junio que Jack Kinzler, ingeniero de la Agencia en ese entonces, fue quien creo la idea de la bandera así.

“Por supuesto, querían que pudieras ver la bandera, así que cosieron un dobladillo en esta bandera y tenía una barra de aluminio que la atravesaría. Se suponía que en realidad lo estirarían completamente para que fuera completamente recto para las fotos. Pero la tripulación se dio cuenta de que… se veía como que ondeaba, sabes, de la forma en que ondearía aquí en la Tierra y así que no extendieron esa barra de aluminio a toda la bandera. Decidieron dejarlo en el lugar donde parecía que estuviera ondeando”, afirmó.

Otro de los puntos señalados por los conspiracionistas es la ausencia de estrellas en algunas de las fotos tomadas por los astronautas.

La explicación de esto es que el sujeto del que se está tomando una foto es más brillante que las estrellas y que “los tiempos de exposición no fueron suficientes para captar las estrellas”, explica D.C. Agle , del laboratorio de propulsión jet de la NASA.

La NASA en su página oficial tiene información contundente que confirma que no solo se llegó a la Luna, sino que en misiones posteriores a la del Apollo 11, se han tomado fotos en alta resolución de las banderas estadounidenses.

“La Luna tiene su parte de conspiración, incluidas las personas que piensan que la NASA falsificó las misiones Apollo a la Luna en los años sesenta y setenta. Misiones como el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO), que han tomado fotografías de los sitios de aterrizaje de los Apollo mientras orbitan a 48 kilómetros sobre el accidentado terreno lunar, hacen que sea mucho más difícil seguir teniendo dudas. Hoy en día hay imágenes de alta resolución extremadamente bien caracterizadas que muestran claramente los módulos de aterrizaje, vehículos, equipos y huellas dejados por los astronautas”, indica la NASA.

“Hay respuestas a todas las preguntas planteadas por los no creyentes, pero uno de los argumentos más sólidos (además de la evidencia del LRO) es que todas las misiones Apollo fueron rastreadas independientemente por Inglaterra y Rusia (nuestros aliados y enemigos), quienes enviaron cartas de felicitación tras los alunizajes. En medio de una carrera espacial acalorada, los rusos habrían dado a conocer nuestro engaño si los aterrizajes no hubieran ocurrido realmente”, añaden.

Los amantes de las teorías de la conspiración y de la posible existencia de los extraterrestres también han especulado mucho sobre un incidente que Buzz Aldrin comentó en un documental de 2006, y en el que, según la NASA, sus palabras fueron sacadas de contexto.

Aldrin explicó en el documental de Science Chanel que: “Había algo allá afuera que estaba lo suficientemente cerca para ser observado, y ¿qué podría ser?”. El astronauta dijo en el documental que Houston les dijo que se trataba del S-IVB, pero que él no creía que estuvieran viendo algo que estaba tan lejos.

David Morrison, astrónomo del Instituto Virtual de Investigación de Exploración del Sistema Solar de la NASA, explicó en 2006 que habló personalmente con Aldrin sobre el documental y dijo:

“(Aldrin) señala que las citas se tomaron fuera de contexto y no transmitieron el significado deseado. Después de que la tripulación del Apollo 11 verificara que los objetos que estaban viendo no eran la etapa superior de la SIVB, que estaba a unas 6000 millas de distancia en ese momento, concluyeron que probablemente estaban viendo uno de los paneles de la separación de la nave espacial de la etapa superior. Estos paneles no fueron rastreados desde la Tierra y probablemente estaban mucho más cerca de la nave espacial Apollo. Eligieron no discutir esto en el canal de comunicaciones abierto ya que les preocupaba que sus comentarios pudieran ser mal interpretados (como están siendo ahora). Aparentemente, toda esta discusión sobre los paneles se eliminó de la entrevista de transmisión, dando así la impresión de que habían visto un ovni”.