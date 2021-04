Joe Biden habla al país tras veredicto contra Chauvin 12:03

(CNN) — El veredicto del jurado que declaró culpable de todos los cargos a Derek Chauvin mostró que la vida de George Floyd realmente le importaba a un sistema judicial a prueba.

Ahora millones de estadounidenses esperan para ver si un momento de esperanza poco común estimulará a los líderes políticos a brindar una justicia similar mediante la reforma de la policía y la erradicación del racismo sistémico.

Un jurado de 12 residentes de Minnesota hizo más que declarar el martes al expolicía Chauvin culpable de todos los cargos de asesinato de Floyd, estrujándole la vida con una rodilla en el cuello. En un momento profundo de la historia moderna de Estados Unidos, ofrecieron una medida de optimismo de que los estadounidenses de todas las razas algún día serán tratados por igual y que los agentes de policía malignos pueden rendirles cuentas a las leyes que deben hacer cumplir.

El veredicto no hará que Floyd regrese de una muerte innecesaria. Tampoco borrará los millones de injusticias que enfrentan los estadounidenses negros que no se graban en el video de un teléfono celular, o el temor de la comunidad negra durante los encuentros con la policía. Prueba de ello fueron los tiroteos policiales y el acoso a los negros a medida que avanzaba el juicio, en situaciones que podrían no haber terminado de manera tan trágica para los blancos.

Pero el momento en que Chauvin fue llevado a una celda de la cárcel, con las manos esposadas a la espalda, provocó alivio y, en algunos lugares, incredulidad. Validó un movimiento social y político, defendido por celebridades y atletas, que se extendió por todo el mundo después del asesinato de Floyd en mayo pasado y que llevó a ciudadanos de todas las etnias a las calles durante una pandemia para exigir justicia.

«Esto es monumental, esto es histórico. Este es un momento crucial en la historia», dijo el hermano de Floyd, Philonese, a Sara Sidner de CNN.

Brandon Williams, sobrino de Floyd, señaló conmovedoramente que muchos hombres y mujeres negros todavía viven con miedo todos los días. «Entonces, cuando digo que hoy es un momento crucial, es una oportunidad para que Estados Unidos dé un giro en la dirección correcta», dijo.

Kamala Harris reacciona al veredicto contra Derek Chauvin 2:45

Todos los ojos hacia el Senado

«No podemos parar aquí», dijo el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, calificando el veredicto del martes como un paso adelante «muy poco frecuente» para los hombres negros. La vicepresidenta Kamala Harris dijo: «Todos somos parte del legado de George Floyd y nuestro trabajo ahora es honrar eso y honrarlo a él».

El método para realizar el conjunto más fundamental de cambios a la policía en una generación, la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd, ya está en el Senado. Los demócratas dicen que pondría fin a la discriminación racial y religiosa, prohibiría las llaves al cuello de los sospechosos, eliminaría las órdenes de allanamiento en casos de drogas, facilitaría el enjuiciamiento de los agentes de policía infractores y revisaría la formación policial para generar confianza en las comunidades en las que sirven los agentes. Sin embargo, su camino es desafiante dada la oposición de muchos republicanos al concepto de que Washington establezca estándares federales para la policía.

Se notó que, en medio de un torrente de reacción demócrata a que Chauvin fuera declarado culpable, hubo pocas declaraciones de los republicanos, meses después de una elección general en la que el expresidente Donald Trump trató de pintar las protestas por la muerte de Floyd como un síntoma de la anarquía de izquierda.

Su extremismo está en línea con lo que el expresidente republicano George W. Bush calificó el martes de sentimiento «nativista» en el partido. Muchos republicanos, que pueden detener el proyecto de ley con tácticas de bloqueo obstruccionista, están más interesados en afirmar que todos los demócratas están de acuerdo con sus miembros más radicales en los llamamientos para abolir la policía.

Mientras el jurado concluía las deliberaciones del martes, los republicanos estaban obsesionados con una moción de censura en la Cámara de Representantes que acusaba a la representante demócrata de California Maxine Waters de incitar a la violencia durante el juicio.

Incluso los republicanos más moderados pueden adoptar la posición de que el sistema de justicia funcionó para que se declarara culpable a Chauvin y que es posible que no sean necesarios más cambios.

«Tengo confianza en nuestro sistema de justicia y en las grandes instituciones que siempre han formado la base de nuestra sociedad, obviamente complacido de que ojalá se baje un poco la temperatura», dijo a CNN el senador de Utah Mitt Romney, uno de esos republicanos moderados.

La representante Karen Bass, una de las autoras del proyecto de ley que lleva el nombre de Floyd, dijo que el veredicto le dio esperanzas para la legislación mientras continúa las conversaciones informales con sus colegas republicanos sobre un posible compromiso. Pero todavía existe una gran brecha entre demócratas y republicanos en la reforma de la inmunidad calificada, que protege a los policías en los tribunales civiles. Y todavía no hay garantía de que todos los demócratas en el Senado 50-50 estén de acuerdo.

Con su discurso después del veredicto en la Casa Blanca junto a Harris, y en su llamada telefónica prometiendo acción a la familia de Floyd que fue capturada en cámara, Biden parece completamente comprometido con la reforma policial. Anteriormente se había cuestionado cuánto capital político se comprometería un nuevo presidente con una agenda masiva y una afinidad histórica con la policía para aprobar una legislación con un camino aparentemente poco prometedor.

Quizás en un guiño a la intensa presión política que enfrenta, como presidente que debe su victoria en las elecciones del año pasado en gran parte a los votantes negros, Biden dijo públicamente el martes que estaba orando por el veredicto correcto, todo mientras el jurado aún estaba deliberando. Es posible que la reacción en todo el país a que Chauvin fue declarado culpable genere expectativas elevadas para el presidente y una ola de impulso que podría cambiar la atmósfera política, si se maneja con habilidad.

La actitud de los sindicatos policiales, las fuerzas y los agentes individuales también será fundamental para las esperanzas de los activistas de los derechos civiles de un cambio cultural. Los fiscales dejaron en claro en los alegatos finales del caso Chauvin que estaban juzgando a un agente individual, no a todos policías. Y el caso se destacó por el desfile de compañeros policías que hicieron fila para testificar contra su excolega y repudiar su conducta.

«La pregunta principal es, ¿dejaremos que la política nos divida?», preguntó el martes el abogado de la familia Floyd, L. Chris Stewart. «Porque eso es lo que sucede. Republicano o demócrata, te mantendrás de tu lado. Únanse… y hagan que se apruebe este proyecto de ley y salven a la gente para que no tengan que taponar sus ciudades por situaciones como esta».

Ojalá que la muerte de Floyd pueda poner fin a una secuencia trágica

Innumerables líderes y activistas, junto con el presidente de Estados Unidos, subrayaron el punto el martes de que un veredicto no puede producir el cambio radical necesario en la sociedad estadounidense para erradicar la brutalidad y los prejuicios enfrentadas a diario por personas de color en su trato con la policía.

Invocando conmovedoramente su punto, los activistas nombraron a algunos de los miles de otros hombres y mujeres jóvenes perdidos, incluidos Eric Garner, Michael Brown, Tamir Rice, Breonna Taylor y Philando Castile.

La dura realidad de que los asesinatos policiales han continuado incluso después de un año de indignación pública ha sido subrayada por las recientes muertes de Daunte Wright, de 20 años, asesinado por una policía veterana en el suburbio de Brooklyn Center de Minneapolis, y de Adam Toledo, de 13 años de edad, baleado por un agente de policía de Chicago en respuesta a informes de disparos después de una persecución en un callejón oscuro en marzo.

Figuras destacadas desde el expresidente Barack Obama hasta el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, enfatizaron que hay un largo camino por delante que dependerá de la voluntad de los estadounidenses de mantener la presión mientras buscan el fin de las muertes sin sentido a manos de las fuerzas del orden. Ellison, quien encabezó el equipo que procesó a Chauvin, dijo que no podía llamar justicia al veredicto, porque eso implicaría «una verdadera restauración. Pero es rendición de cuentas, que es el primer paso hacia la justicia», dijo.

«Ahora la causa de la justicia está en sus manos, y cuando digo ‘sus manos’ me refiero a las manos del pueblo de Estados Unidos», dijo Ellison durante una conferencia de prensa.

BJ Wilder, un residente de Minneapolis de 39 años que escuchó el veredicto con otros manifestantes jubilosos en George Floyd Square, fue uno de los muchos activistas que esperaban que el jurado declarara culpable a Chauvin fuera un punto de inflexión que llevara a un despertar en Estados Unidos y a la responsabilidad de mala conducta del policía.

«Esto es algo distinto. Esto es nuevo», dijo Wilder a Omar Jiménez de CNN momentos después del veredicto. «Hemos estado aquí tantas veces antes y, sinceramente, lo primero en lo que realmente pensé fue en la situación de Rodney King», dijo, refiriéndose a la absolución de cuatro policías de Los Ángeles que habían golpeado a King, un evento que provocó a los disturbios de Los Ángeles de 1992.

«Y pensé que podría haber sido algo similar a eso, solo porque todos lo vimos también. Y esto se siente, simplemente se siente como si pudiéramos respirar. Esto se siente como algo nuevo. Ojalá que sea un nuevo día en Estados Unidos».

Maeve Reston de CNN contribuyó a este informe.