(CNN) — El presidente Joe Biden dijo este martes que el país podría dar un paso hacia la justicia racial después de que el jurado declarara culpable a Derek Chauvin, expolicía de Minneapolis, de matar a George Floyd en un caso que fue seguido de cerca en todo el mundo.

En sus primeros comentarios desde el veredicto, Biden calificó la decisión como «un paso gigante hacia la justicia en Estados Unidos». Sin embargo, añadió que se necesita hacer mucho más.

Al calificar al racismo sistemático como «una mancha en el alma de nuestra nación», Biden dijo que se sintió alentado por el veredicto del jurado, el testimonio de otros agentes de policía contra Chauvin durante el juicio y la comprensión colectiva sobre la realidad del racismo sistémico en todo el mundo desde la muerte de Floyd.

Sin embargo, Biden reconoció que nada de este proceso, o el hecho de que Chauvin haya sido declarado culpable, devolvería la vida a Floyd.

«Nada puede traer de vuelta a su hermano, a su padre. Pero, esto puede ser un gran paso hacia la justicia en Estados Unidos», dijo Biden.

El presidente agregó que el veredicto en este caso es «demasiado inusual» y al mismo tiempo «insuficiente».

«Para mucha gente parece que se necesitó una convergencia de factores única y extraordinaria. Una joven valiente con la cámara de un teléfono inteligente. Una multitud que estaba traumatizada”, dijo Biden y agregó que el homicidio duró «casi 10 minutos».

«Los hombres negros, en especial, han sido tratados a lo largo de nuestra historia como menos que humanos. Sus vidas deben ser valoradas en nuestra nación. Punto final”, agregó Biden.

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, habló antes de Biden y dijo que los congresistas ahora deben adoptar una ley que reformará la policía en Estados Unidos. Lo que calificó como parte del legado de Floyd.

«Hoy podemos soltar un suspiro de alivio. Aún así, no se puede eliminar el dolor. Una medida de justicia no es lo mismo que igualdad en justicia», dijo Harris.

La Casa Blanca dijo que Biden, Harris y el personal vieron el veredicto desde el comedor privado de la Casa Blanca. Un alto funcionario de la administración describió la reacción dentro del comedor como una «exaltación colectiva. De todos los lugares. Luego, se reconoció que se necesita hacer mucho más trabajo. Pero, en general, una sensación de alivio generalizada».

Después de que se anunció el veredicto, Biden, Harris y la primera dama, Jill Biden, hablaron con el hermano de George Floyd, Philonise Floyd, desde la Oficina Oval. Biden también habló con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz.

En su llamada a la familia de Floyd, Biden dijo: «Nada va a mejorar todo, pero al menos ahora hay algo de justicia».

Dijo que llevaría a la familia a la Casa Blanca y citó a la hija de Floyd, Gianna, quien le dijo a Biden —en el funeral de su padre— que él cambiaría el mundo. «Él va a empezar a cambiarlo ahora», dijo Biden en la llamada.

El presidente añadió que el veredicto podría «ser nuestra primera oportunidad para lidiar con… el racismo sistémico».

«Estuvimos viendo cada segundo de esto», le dijo a la familia sobre el juicio. «Estamos todos tan aliviados».

Harris agregó: «La historia mirará a este momento y lo verá como un punto de inflexión».

A la luz de un veredicto inminente en el juicio, se reprogramaron los comentarios que estaban planeados para el presidente sobre el plan de Empleo Estadounidense y se organizó un nuevo discurso.

Se preparó un lenguaje diferente para los distintos posibles resultados del veredicto, aunque todas las versiones reconocían la efusión provocada por la muerte de Floyd. Los asistentes trabajaron en el lenguaje de una declaración presidencial durante el transcurso de la semana pasada.

Biden exhortó al país a continuar escuchando los gritos de los activistas que han encendido las alarmas sobre la brutalidad policial en los meses posteriores a la muerte de Floyd. «Tenemos que escuchar. No puedo respirar. No puedo respirar. Esas fueron las últimas palabras de George Floyd. No podemos dejar que esas palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchando esas palabras».

Horas antes este martes, Biden dijo que estaba «rezando para que el veredicto sea el correcto». También insinuó que había amplia evidencia para ser considerada por el jurado mientras determinan si Chauvin es culpable del asesinato de Floyd.

«Es abrumador, en mi opinión», dijo Biden en la Oficina Oval, donde se reunía con congresistas hispanos. «Yo no diría eso a menos que el jurado estuviera aislado».

Phil Mattingly, Jeff Zeleny, Kevin Liptak, Allison Malloy y Jason Hoffman de CNN contribuyeron a este reportaje.